Il Getafe ospita l’Atlético Madrid domenica 22 novembre 2026 al Coliseum di Getafe.
Nell’ultimo confronto in Liga, disputato nel marzo 2026, l’Atlético Madrid si è imposto di misura per 1-0. L’ultima vittoria del Getafe in una gara ufficiale contro i rivali della capitale risale a una partita di Liga molto combattuta nel marzo 2025.
Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Getafe-Atlético Madrid, da dove trovarli a quanto costano.
Quando si gioca Getafe-Atlético Madrid di Liga?
Getafe-Atlético Madrid si gioca domenica 22 novembre 2026 al Coliseum di Getafe.
Come acquistare i biglietti per Getafe-Atlético Madrid di Liga?
Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti per una partita di Liga tra Getafe e Atlético Madrid:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sui siti ufficiali dei club. Per le partite casalinghe al Coliseum, puoi consultare il portale ufficiale di biglietteria del Getafe CF. Per le gare in trasferta o la distribuzione generale dei biglietti di Liga, il sito ufficiale dell’Atlético Madrid offre accesso ai biglietti standard e alle opzioni hospitality VIP.
2. Mercato secondario dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.
Quanto costano i biglietti per Getafe-Atlético Madrid di Liga?
Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Getafe e Atlético Madrid, suddivise tra canali ufficiali dei club e mercato secondario:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietti standard: Di norma partono da circa 30-50 €.
- Posti nelle tribune laterali e nell’anello inferiore: In genere costano da 120 a 250 €.
- Pacchetti VIP e hospitality: Le esperienze hospitality esclusive offerte dai club costano da 250 a oltre 500 € a persona e includono posti premium con sedute imbottite e accesso alle lounge.
2. Mercato secondario dei biglietti
Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:
- Opzioni più economiche: Partono da circa 190-220 € per i settori dell’anello superiore o dietro le porte.
- Posti nelle tribune laterali e premium in rivendita: Costano da 350 a oltre 650 €, a seconda della disponibilità e di quanto manca al giorno della partita.
- Prezzo medio di mercato: Tra 300 e oltre 600 €, in base al settore esatto e alla disponibilità.
Getafe-Atlético Madrid di Liga: Tutto quello che c’è da sapere
Lo stato di forma di Getafe e Atlético Madrid
Il Getafe ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, con due pareggi e due sconfitte. L’ultima gara si è chiusa sull’1-1 contro il Rayo Vallecano in Liga, mentre la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Barcellona, subita all’inizio di ottobre, resta uno dei momenti peggiori del recente periodo. In quelle cinque partite, la squadra di Bordalas ha segnato quattro goal e ne ha subiti sei, un bilancio che rispecchia la fragilità difensiva costata cara nelle ultime settimane.
L’Atlético Madrid arriva con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, nelle quali ha segnato dieci goal e ne ha subiti soltanto due. L’ultimo risultato è stato l’1-1 in casa dello Stoccarda in Champions League; prima ancora aveva battuto l’Espanyol 1-0 in Liga. Il successo per 2-0 contro il Manchester United in Champions League e la vittoria per 2-1 sul Real Madrid mostrano ulteriormente la qualità espressa dalla squadra di Simeone nelle diverse competizioni.
Getafe-Atlético Madrid: I precedenti recenti
L’ultimo confronto ufficiale tra le due squadre risale al marzo 2026, quando l’Atlético ha vinto 1-0 in casa in Liga. Negli ultimi cinque confronti tra tutte le competizioni, l’Atlético Madrid è nettamente avanti, con quattro vittorie contro una del Getafe. L’unico successo del Getafe è arrivato in una partita di Liga nel marzo 2025. Anche un’amichevole precampionato disputata nel luglio 2026 si è conclusa 4-1 per l’Atlético, a conferma del divario emerso tra le due squadre negli incontri recenti.