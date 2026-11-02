Il Getafe ospita l’Atlético Madrid domenica 22 novembre 2026 al Coliseum di Getafe.

Nell’ultimo confronto in Liga, disputato nel marzo 2026, l’Atlético Madrid si è imposto di misura per 1-0. L’ultima vittoria del Getafe in una gara ufficiale contro i rivali della capitale risale a una partita di Liga molto combattuta nel marzo 2025.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Getafe-Atlético Madrid, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Getafe-Atlético Madrid di Liga?

Getafe-Atlético Madrid si gioca domenica 22 novembre 2026 al Coliseum di Getafe.

LaLiga - Game Week 13 22 nov 2026 - 15:00 Coliseum

Come acquistare i biglietti per Getafe-Atlético Madrid di Liga?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti per una partita di Liga tra Getafe e Atlético Madrid:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sui siti ufficiali dei club. Per le partite casalinghe al Coliseum, puoi consultare il portale ufficiale di biglietteria del Getafe CF. Per le gare in trasferta o la distribuzione generale dei biglietti di Liga, il sito ufficiale dell’Atlético Madrid offre accesso ai biglietti standard e alle opzioni hospitality VIP.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Getafe-Atlético Madrid di Liga?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Getafe e Atlético Madrid, suddivise tra canali ufficiali dei club e mercato secondario:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard: Di norma partono da circa 30-50 € .

Di norma partono da circa . Posti nelle tribune laterali e nell’anello inferiore: In genere costano da 120 a 250 € .

In genere costano da . Pacchetti VIP e hospitality: Le esperienze hospitality esclusive offerte dai club costano da 250 a oltre 500 € a persona e includono posti premium con sedute imbottite e accesso alle lounge.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Opzioni più economiche: Partono da circa 190-220 € per i settori dell’anello superiore o dietro le porte.

Partono da circa per i settori dell’anello superiore o dietro le porte. Posti nelle tribune laterali e premium in rivendita: Costano da 350 a oltre 650 € , a seconda della disponibilità e di quanto manca al giorno della partita.

Costano da , a seconda della disponibilità e di quanto manca al giorno della partita. Prezzo medio di mercato: Tra 300 e oltre 600 €, in base al settore esatto e alla disponibilità.

Getafe-Atlético Madrid di Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Getafe e Atlético Madrid

Il Getafe ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, con due pareggi e due sconfitte. L’ultima gara si è chiusa sull’1-1 contro il Rayo Vallecano in Liga, mentre la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Barcellona, subita all’inizio di ottobre, resta uno dei momenti peggiori del recente periodo. In quelle cinque partite, la squadra di Bordalas ha segnato quattro goal e ne ha subiti sei, un bilancio che rispecchia la fragilità difensiva costata cara nelle ultime settimane.

L’Atlético Madrid arriva con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, nelle quali ha segnato dieci goal e ne ha subiti soltanto due. L’ultimo risultato è stato l’1-1 in casa dello Stoccarda in Champions League; prima ancora aveva battuto l’Espanyol 1-0 in Liga. Il successo per 2-0 contro il Manchester United in Champions League e la vittoria per 2-1 sul Real Madrid mostrano ulteriormente la qualità espressa dalla squadra di Simeone nelle diverse competizioni.

Getafe-Atlético Madrid: I precedenti recenti

L’ultimo confronto ufficiale tra le due squadre risale al marzo 2026, quando l’Atlético ha vinto 1-0 in casa in Liga. Negli ultimi cinque confronti tra tutte le competizioni, l’Atlético Madrid è nettamente avanti, con quattro vittorie contro una del Getafe. L’unico successo del Getafe è arrivato in una partita di Liga nel marzo 2025. Anche un’amichevole precampionato disputata nel luglio 2026 si è conclusa 4-1 per l’Atlético, a conferma del divario emerso tra le due squadre negli incontri recenti.