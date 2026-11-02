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Come acquistare i biglietti per Getafe-Atletico Madrid: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Il Getafe affronta l’Atletico Madrid in Liga. Ecco come acquistare i biglietti.

Il Getafe ospita l’Atlético Madrid domenica 22 novembre 2026 al Coliseum di Getafe.

Nell’ultimo confronto in Liga, disputato nel marzo 2026, l’Atlético Madrid si è imposto di misura per 1-0. L’ultima vittoria del Getafe in una gara ufficiale contro i rivali della capitale risale a una partita di Liga molto combattuta nel marzo 2025.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Getafe-Atlético Madrid, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Getafe-Atlético Madrid di Liga?

Getafe-Atlético Madrid si gioca domenica 22 novembre 2026 al Coliseum di Getafe.

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LaLiga - Game Week 13
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Come acquistare i biglietti per Getafe-Atlético Madrid di Liga?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti per una partita di Liga tra Getafe e Atlético Madrid:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sui siti ufficiali dei club. Per le partite casalinghe al Coliseum, puoi consultare il portale ufficiale di biglietteria del Getafe CF. Per le gare in trasferta o la distribuzione generale dei biglietti di Liga, il sito ufficiale dell’Atlético Madrid offre accesso ai biglietti standard e alle opzioni hospitality VIP.

2. Mercato secondario dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Getafe-Atlético Madrid di Liga?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Getafe e Atlético Madrid, suddivise tra canali ufficiali dei club e mercato secondario:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti standard: Di norma partono da circa 30-50 €.
  • Posti nelle tribune laterali e nell’anello inferiore: In genere costano da 120 a 250 €.
  • Pacchetti VIP e hospitality: Le esperienze hospitality esclusive offerte dai club costano da 250 a oltre 500 € a persona e includono posti premium con sedute imbottite e accesso alle lounge.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Opzioni più economiche: Partono da circa 190-220 € per i settori dell’anello superiore o dietro le porte.
  • Posti nelle tribune laterali e premium in rivendita: Costano da 350 a oltre 650 €, a seconda della disponibilità e di quanto manca al giorno della partita.
  • Prezzo medio di mercato: Tra 300 e oltre 600 €, in base al settore esatto e alla disponibilità.

Getafe-Atlético Madrid di Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Getafe e Atlético Madrid

Il Getafe ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, con due pareggi e due sconfitte. L’ultima gara si è chiusa sull’1-1 contro il Rayo Vallecano in Liga, mentre la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Barcellona, subita all’inizio di ottobre, resta uno dei momenti peggiori del recente periodo. In quelle cinque partite, la squadra di Bordalas ha segnato quattro goal e ne ha subiti sei, un bilancio che rispecchia la fragilità difensiva costata cara nelle ultime settimane.

L’Atlético Madrid arriva con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, nelle quali ha segnato dieci goal e ne ha subiti soltanto due. L’ultimo risultato è stato l’1-1 in casa dello Stoccarda in Champions League; prima ancora aveva battuto l’Espanyol 1-0 in Liga. Il successo per 2-0 contro il Manchester United in Champions League e la vittoria per 2-1 sul Real Madrid mostrano ulteriormente la qualità espressa dalla squadra di Simeone nelle diverse competizioni.

GET

GET - Forma

RAY
D1-1
LUG
S2-5
ATH
S4-0
UBL
V2-3
SEV
V3-1
Gol segnato (subito)
9/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ATM

ATM - Forma

MUN
V2-0
ESP
V0-1
VFB
D1-1
COR
V1-0
LEV
V0-2
Gol segnato (subito)
7/1
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Getafe-Atlético Madrid: I precedenti recenti

L’ultimo confronto ufficiale tra le due squadre risale al marzo 2026, quando l’Atlético ha vinto 1-0 in casa in Liga. Negli ultimi cinque confronti tra tutte le competizioni, l’Atlético Madrid è nettamente avanti, con quattro vittorie contro una del Getafe. L’unico successo del Getafe è arrivato in una partita di Liga nel marzo 2025. Anche un’amichevole precampionato disputata nel luglio 2026 si è conclusa 4-1 per l’Atlético, a conferma del divario emerso tra le due squadre negli incontri recenti.

Testa a testa

GetafePareggioAtletico Madrid
1
0
4
Amichevoli dei club
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
4
Getafe badge
Getafe
GET
1
FIN
LaLiga
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Atletico Madrid
ATM
1
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Getafe
GET
0
FIN
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
0
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Atletico Madrid
ATM
1
FIN
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
Coppa del Rey
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
5
Getafe badge
Getafe
GET
0
FIN
3Gol segnati12
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

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