Come acquistare i biglietti per Germania-Serbia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Germania ospita la Serbia in un entusiasmante match della fase a gironi della UEFA Nations League all'Allianz Arena di Monaco il 1 ottobre 2026. Questa sfida promette calcio internazionale di altissimo livello, con due grandi nazionali europee che si affrontano in un importante impegno competitivo.

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Quando si gioca Germania-Serbia di UEFA Nations League A?

Germania-Serbia inizierà giovedì 1 ottobre 2026 all'Allianz Arena di Monaco, con le informazioni ufficiali sulla trasmissione che al momento non sono disponibili per questa partita.

UEFA Nations League A - Game Week 3 1 ott 2026 - 14:45 Allianz Arena

Dove comprare i biglietti per Germania-Serbia?

I biglietti possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale ticket della DFB, che funge da distributore principale per le partite casalinghe della nazionale tedesca. Il sito ufficiale è il primo posto dove assicurarsi i biglietti al prezzo nominale durante le fasi di prevendita e vendita generale.

Se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite, piattaforme secondarie come StubHub sono la soluzione da seguire.

Quanto costano i biglietti per Germania-Serbia?

I prezzi dei biglietti standard sul portale ufficiale della DFB partono da 35 € per l'ingresso generale nei posti di Categoria 4, con prezzi che aumentano in base alla visuale e alla categoria selezionata all'Allianz Arena.

Sui mercati secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono attualmente da 132 € a posto, a seconda della disponibilità, della posizione dei posti e della domanda in tempo reale.

Germania-Serbia di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Il momento di Germania e Serbia

La Germania ha vinto due e perso tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Paraguay al Mondiale il 29 giugno, risultato che ha comportato l'eliminazione dal torneo. In quella stessa serie ha anche ottenuto una vittoria per 7-1 contro Curacao e un successo per 2-1 contro la Costa d'Avorio, segnando 13 gol complessivi e subendone sette.

Anche la Serbia ha vinto due e perso tre delle ultime cinque partite. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 5-1 contro il Messico, e sono arrivate anche due sconfitte per 3-0 contro Cabo Verde e Spagna. Le vittorie sono arrivate contro Arabia Saudita e Lettonia, entrambe per 2-1. La Serbia ha segnato otto gol e ne ha subiti 14 in queste cinque partite.

Germania-Serbia: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre risale a marzo 2019, quando Germania e Serbia pareggiarono 1-1 in amichevole. Nei quattro precedenti registrati, la Germania ha vinto due volte, la Serbia una, mentre una partita è terminata in pareggio. L'unica vittoria della Serbia nei dati disponibili è arrivata al Mondiale 2010, un successo per 1-0 il 18 giugno nella fase a gironi.



