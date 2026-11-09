La Germania ospita la Serbia all’Allianz Arena di Monaco giovedì 1° ottobre, mentre Jurgen Klopp muove i primi passi alla guida della nazionale tedesca nella UEFA Nations League 2026/27. Le due squadre si ritroveranno a novembre allo stadio Rajko Mitić di Belgrado per la gara di ritorno. Entrambe le partite fanno parte del calendario del gruppo A2 della Lega A, che comprende anche Paesi Bassi e Grecia.

GOAL ti spiega tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Germania-Serbia: prezzi, disponibilità e dove comprarli.

Quando si gioca Germania-Serbia di UEFA Nations League A?

Germania-Serbia si gioca all’Allianz Arena di Monaco. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione della partita.

UEFA Nations League A - Game Week 3 1 ott 2026 - 14:45 Allianz Arena

Dove acquistare i biglietti di Germania-Serbia?

I biglietti per la partita di Monaco vengono messi in vendita inizialmente attraverso i canali ufficiali della DFB. In genere, la priorità spetta ai soci, prima che gli eventuali biglietti rimanenti siano disponibili per la vendita libera. Per la gara di ritorno a Belgrado, il primo riferimento sono invece i canali ufficiali della Federcalcio serba.

Ecco alcune informazioni utili per acquistare i biglietti delle due partite:

Vendita libera ufficiale : si apre al termine delle finestre riservate ai soci, generalmente più a ridosso di ciascuna partita

: si apre al termine delle finestre riservate ai soci, generalmente più a ridosso di ciascuna partita Tariffe ridotte : la DFB offre sconti fino al 50% per bambini, anziani e spettatori con disabilità, oltre a un piccolo sconto per i soci del Bayern Monaco

: la DFB offre sconti fino al 50% per bambini, anziani e spettatori con disabilità, oltre a un piccolo sconto per i soci del Bayern Monaco Trasferimento dei biglietti garantito : ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che garantisce agli acquirenti la validità dei biglietti e la loro consegna in tempo per la partita

: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che garantisce agli acquirenti la validità dei biglietti e la loro consegna in tempo per la partita Mercato secondario: StubHub è un’opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti

Dato il notevole interesse suscitato dal progetto di ricostruzione di Klopp, è consigliabile prenotare in anticipo per entrambe le partite.

Quanto costano i biglietti di Germania-Serbia?

Per la partita di Monaco, i prezzi ufficiali della DFB partono da circa 65 €. I biglietti sono suddivisi in cinque categorie nei diversi settori dell’Allianz Arena, fino ai posti centrali più prestigiosi, e sono disponibili al prezzo di listino fino a esaurimento. Per la gara di Belgrado valgono invece i prezzi ufficiali stabiliti dalla Federcalcio serba.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, StubHub è un’opzione. Ecco un’indicazione approssimativa dei prezzi:

Posti più economici (Monaco): sul mercato secondario gli annunci partono anche da 27 €, ma i prezzi variano notevolmente in base alla categoria del posto e al venditore

sul mercato secondario gli annunci partono anche da 27 €, ma i prezzi variano notevolmente in base alla categoria del posto e al venditore Posti di fascia intermedia (Monaco): i posti centrali all’altezza della linea di metà campo hanno un prezzo sensibilmente più alto

i posti centrali all’altezza della linea di metà campo hanno un prezzo sensibilmente più alto Gara di ritorno a Belgrado: i prezzi di listino sono generalmente più accessibili rispetto a quelli di una partita all’Allianz Arena, anche se la disponibilità può ridursi con l’avvicinarsi dell’incontro

Come per ogni partita tra nazionali molto richiesta, i prezzi possono cambiare con l’avvicinarsi del giorno della gara. Se hai un budget preciso, assicurarti un posto il prima possibile è generalmente la scelta più prudente.

StubHub è un’opzione se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. La piattaforma offre un’ampia scelta di posti per la prima partita all’Allianz Arena di Monaco, oltre ad annunci per la gara di ritorno a Belgrado.

Germania-Serbia di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Germania e Serbia

La Germania ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse tre. Il risultato più recente è stato l’1-1 contro il Paraguay ai Mondiali del 29 giugno, che ne ha determinato l’eliminazione. In precedenza, nel torneo, aveva perso anche 2-1 contro l’Ecuador, pur mostrando qualità in attacco con il 7-1 contro Curacao e il successo per 2-1 sulla Costa d’Avorio. Nelle cinque partite, la Germania ha segnato 13 goal e ne ha subiti sette.

La Serbia ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse tre. L’incontro più recente si è concluso con una sconfitta per 5-1 contro il Messico. Ha perso inoltre 3-0 sia contro Capo Verde sia contro la Spagna. Le due vittorie sono arrivate contro Arabia Saudita e Lettonia, entrambe per 2-1. Nelle cinque partite, la Serbia ha segnato otto goal e ne ha subiti 14.

Germania-Serbia: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due nazionali risale a marzo 2019, quando Germania e Serbia pareggiarono 1-1 in amichevole. Nei quattro precedenti registrati, la Germania ha ottenuto due vittorie, la Serbia una, mentre una partita è finita in pareggio. L’unico successo serbo risale ai Mondiali del 2010: un 1-0 nella fase a gironi, il 18 giugno.