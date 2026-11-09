La UEFA Nations League torna con una sfida interessante: la Georgia ospita l'Ungheria all'iconica Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi. Entrambe le nazionali continuano a scalare le gerarchie del calcio europeo, rendendo questo incontro della fase a gironi cruciale per conquistare punti in ottica promozione.

GOAL fornisce tutte le informazioni necessarie sullo stadio, sulle fasce di prezzo dei biglietti e su come assicurarsi un posto.

Quando si gioca Georgia-Ungheria di UEFA Nations League B?

Georgia-Ungheria si disputa alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi, dove è in programma il calcio d'inizio di questa sfida del Gruppo 2 della UEFA Nations League B.

UEFA Nations League B - Game Week 5 14 nov 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Dove acquistare i biglietti per Georgia-Ungheria?

I biglietti ufficiali vengono distribuiti direttamente attraverso il portale della Federcalcio georgiana, che gestisce la vendita ordinaria per le partite casalinghe della nazionale a Tbilisi. I tifosi dovrebbero creare per tempo un account sul portale ufficiale per assicurarsi i biglietti all'apertura della vendita generale.

Se i biglietti dei canali ufficiali vanno completamente esauriti o non sono disponibili posti in determinati settori dello stadio, piattaforme di rivendita come StubHub rappresentano un'alternativa quando quelli sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Georgia-Ungheria?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 10-30 € per i posti a ingresso generale all'interno della Boris Paichadze Dinamo Arena, a seconda del settore.

Su piattaforme di rivendita come StubHub, i prezzi d'ingresso partono da circa 234 € quando i biglietti standard a ingresso generale dei canali ufficiali sono esauriti.

Georgia-Ungheria di UEFA Nations League B: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Georgia e Ungheria

La Georgia arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Nell'ultimo impegno ha battuto 2-0 il Bahrain in amichevole il 5 giugno 2026, dopo aver pareggiato 1-1 con la Romania tre giorni prima. In precedenza, nel 2026, ha vinto 2-0 in trasferta contro la Lituania e pareggiato 2-2 con Israele. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro la Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali nel novembre 2025: un 2-1 che ha chiuso il suo cammino nelle qualificazioni.

Anche l'Ungheria ha un bilancio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il successo per 3-1 sul Kazakistan in amichevole il 9 giugno 2026, preceduto pochi giorni prima dalla vittoria per 2-1 sulla Finlandia. Un pareggio a reti inviolate con la Grecia nel marzo 2026 e una vittoria per 1-0 sulla Slovenia completano i risultati positivi recenti. L'ultima sconfitta è stata il 3-2 contro l'Irlanda nelle qualificazioni ai Mondiali nel novembre 2025.

Georgia-Ungheria: I precedenti recenti

Il confronto più recente tra le due nazionali risale al settembre 2001, quando la Georgia batté l'Ungheria 3-1 a Tbilisi nelle qualificazioni UEFA ai Mondiali. L'unica altra partita registrata tra le due nazionali si giocò tre mesi prima, nel giugno 2001, quando l'Ungheria vinse 4-1 in casa nella stessa campagna di qualificazione. Nei due precedenti registrati, ciascuna nazionale ha ottenuto una vittoria.