La UEFA Nations League torna con una sfida tra Georgia e Ungheria all'iconica Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi. Entrambe le nazionali continuano a scalare le gerarchie del calcio europeo: questo incontro della fase a gironi è quindi importante per conquistare punti in chiave promozione.

GOAL fornisce tutte le informazioni necessarie sullo stadio, sulle fasce di prezzo dei biglietti e su come assicurarsi un posto.

Quando si gioca Georgia-Ungheria di UEFA Nations League B?

Georgia-Ungheria si gioca alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi, dove è previsto il calcio d'inizio della sfida del Gruppo 2 di UEFA Nations League B.

UEFA Nations League B - Game Week 5 14 nov 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Dove acquistare i biglietti per Georgia-Ungheria?

I biglietti ufficiali sono distribuiti direttamente attraverso il portale della Federcalcio georgiana, che gestisce la vendita ordinaria per le partite casalinghe della nazionale a Tbilisi. Ai tifosi conviene creare per tempo un account sul portale ufficiale, così da poter acquistare i biglietti all'apertura della vendita al pubblico.

Se i biglietti ufficiali dovessero esaurirsi completamente o non fossero disponibili posti in determinati settori dello stadio, è possibile consultare piattaforme di rivendita come Ticombo quando quelli sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Georgia-Ungheria?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita costano indicativamente dai 10 ai 30 euro per i posti ordinari all'interno della Boris Paichadze Dinamo Arena, a seconda del settore.

Su piattaforme di rivendita come Ticombo, i prezzi partono da circa 234 euro quando i biglietti ordinari sul canale ufficiale sono esauriti.

Georgia-Ungheria di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Georgia e Ungheria

La Georgia arriva alla partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L'ultima è stata l'amichevole vinta 2-0 contro il Bahrein il 5 giugno 2026, dopo l'1-1 con la Romania di tre giorni prima. Sempre nel 2026, ha battuto la Lituania 2-0 in trasferta e pareggiato 2-2 con Israele. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro la Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali nel novembre 2025: un 2-1 che ha chiuso la sua campagna di qualificazione.

Anche l'Ungheria si presenta con un bilancio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il 3-1 in amichevole contro il Kazakistan del 9 giugno 2026, preceduto di pochi giorni dalla vittoria per 2-1 sulla Finlandia. Completano i risultati positivi più recenti lo 0-0 con la Grecia nel marzo 2026 e il successo per 1-0 sulla Slovenia. L'ultima sconfitta è stata il 3-2 contro l'Irlanda nelle qualificazioni ai Mondiali nel novembre 2025.

Georgia-Ungheria: i precedenti più recenti

L'ultimo confronto tra le due nazionali risale al settembre 2001, quando la Georgia batté l'Ungheria 3-1 a Tbilisi nelle qualificazioni UEFA ai Mondiali. L'unica altra sfida registrata tra le due nazionali si disputò tre mesi prima, nel giugno 2001, durante la stessa campagna di qualificazione: l'Ungheria vinse 4-1 in casa. Nei due precedenti registrati, ciascuna nazionale ha ottenuto una vittoria.



