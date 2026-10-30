Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
UEFA Nations League B
team-logoGeorgia
Boris Paichadze Dinamo Arena
team-logoUngheria
Book Georgia vs Hungary Tickets
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Georgia-Ungheria: prezzi, informazioni sulla partita di Lega B della UEFA Nations League, vendite dell’ultimo minuto e altro

SHOPPING
Biglietti
Georgia
Ungheria
UEFA Nations League B

La Georgia affronta l’Ungheria nella Lega B della UEFA Nations League. Ecco come assicurarsi i biglietti.

La UEFA Nations League torna con una sfida interessante: la Georgia ospita l'Ungheria all'iconica Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi. Entrambe le nazionali continuano a scalare le gerarchie del calcio europeo e questo incontro della fase a gironi è cruciale per le rispettive ambizioni di conquistare punti in chiave promozione.

GOAL fornisce tutte le informazioni necessarie sullo stadio, sulle fasce di prezzo dei biglietti e su come assicurarsi un posto.

Quando inizia Georgia-Ungheria di UEFA Nations League B?

Georgia-Ungheria si gioca alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi. Il calcio d'inizio è previsto per questo incontro del Gruppo 2 della UEFA Nations League B.

crest
UEFA Nations League B - Game Week 5
Boris Paichadze Dinamo Arena

Dove acquistare i biglietti per Georgia-Ungheria?

I biglietti ufficiali sono distribuiti direttamente attraverso il portale della Federazione calcistica georgiana, che gestisce la vendita ordinaria per le partite casalinghe della nazionale a Tbilisi. Per assicurarsi i biglietti all'apertura della vendita generale, è consigliabile creare per tempo un account sul portale ufficiale.

Se i biglietti del canale ufficiale sono esauriti o non sono disponibili posti in determinati settori dello stadio, si può ricorrere a piattaforme di rivendita come Ticombo quando quelli sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Georgia-Ungheria?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita costano indicativamente dai 10 ai 30 euro per i posti ad accesso generale della Boris Paichadze Dinamo Arena, a seconda del settore.

Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, quando i biglietti standard del canale ufficiale sono esauriti, i prezzi d'ingresso partono da circa 234 euro.

Georgia-Ungheria di UEFA Nations League B: Tutto quello che c'è da sapere

Georgia-Ungheria: Lo stato di forma

La Georgia arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Nell'ultima uscita ha battuto il Bahrein 2-0 in amichevole il 5 giugno 2026, dopo aver pareggiato 1-1 con la Romania tre giorni prima. In precedenza, nel 2026, ha vinto 2-0 in trasferta contro la Lituania e pareggiato 2-2 con Israele. L'unica sconfitta di questa serie è arrivata contro la Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali nel novembre 2025: un 2-1 che ha chiuso la sua campagna di qualificazione.

Anche l'Ungheria arriva da un bilancio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il successo per 3-1 in amichevole contro il Kazakistan del 9 giugno 2026, preceduto di pochi giorni dalla vittoria per 2-1 sulla Finlandia. Completano i recenti risultati positivi il pareggio a reti inviolate con la Grecia nel marzo 2026 e la vittoria per 1-0 sulla Slovenia. L'ultima sconfitta è stata il 3-2 contro l'Irlanda nelle qualificazioni ai Mondiali nel novembre 2025.

GEO

GEO - Forma

BAH
V2-0
IRN
S0-1
UCR
D0-0
UNG
S1-0
IRN
D0-0
Gol segnato (subito)
2/2
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5
UNG

UNG - Forma

KAZ
V3-1
UCR
S0-1
IRN
D0-0
GEO
V1-0
UCR
V1-2
Gol segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Georgia-Ungheria: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due nazionali risale al settembre 2001, quando la Georgia batté l'Ungheria 3-1 a Tbilisi nelle qualificazioni UEFA ai Mondiali. L'unica altra partita registrata tra le due risale a tre mesi prima, al giugno 2001, quando l'Ungheria vinse 4-1 in casa nella stessa campagna di qualificazione. Nei due precedenti registrati, ciascuna nazionale ha ottenuto una vittoria.

Testa a testa

GeorgiaPareggioUngheria
1
0
2
UEFA Nations League B
Ungheria badge
Ungheria
UNG
1
Georgia badge
Georgia
GEO
0
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Georgia badge
Georgia
GEO
3
Ungheria badge
Ungheria
UNG
1
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Ungheria badge
Ungheria
UNG
4
Georgia badge
Georgia
GEO
1
FIN
4Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/3
Entrambe le squadre hanno segnato2/3

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google