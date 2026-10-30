La UEFA Nations League torna con una sfida interessante: la Georgia ospita l'Ungheria all'iconica Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi. Entrambe le nazionali continuano a scalare le gerarchie del calcio europeo e questo incontro della fase a gironi è cruciale per le rispettive ambizioni di conquistare punti in chiave promozione.

GOAL fornisce tutte le informazioni necessarie sullo stadio, sulle fasce di prezzo dei biglietti e su come assicurarsi un posto.

Quando inizia Georgia-Ungheria di UEFA Nations League B?

Georgia-Ungheria si gioca alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi. Il calcio d'inizio è previsto per questo incontro del Gruppo 2 della UEFA Nations League B.

UEFA Nations League B - Game Week 5 14 nov 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Dove acquistare i biglietti per Georgia-Ungheria?

I biglietti ufficiali sono distribuiti direttamente attraverso il portale della Federazione calcistica georgiana, che gestisce la vendita ordinaria per le partite casalinghe della nazionale a Tbilisi. Per assicurarsi i biglietti all'apertura della vendita generale, è consigliabile creare per tempo un account sul portale ufficiale.

Se i biglietti del canale ufficiale sono esauriti o non sono disponibili posti in determinati settori dello stadio, si può ricorrere a piattaforme di rivendita come Ticombo quando quelli sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Georgia-Ungheria?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita costano indicativamente dai 10 ai 30 euro per i posti ad accesso generale della Boris Paichadze Dinamo Arena, a seconda del settore.

Sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, quando i biglietti standard del canale ufficiale sono esauriti, i prezzi d'ingresso partono da circa 234 euro.

Georgia-Ungheria di UEFA Nations League B: Tutto quello che c'è da sapere

Georgia-Ungheria: Lo stato di forma

La Georgia arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Nell'ultima uscita ha battuto il Bahrein 2-0 in amichevole il 5 giugno 2026, dopo aver pareggiato 1-1 con la Romania tre giorni prima. In precedenza, nel 2026, ha vinto 2-0 in trasferta contro la Lituania e pareggiato 2-2 con Israele. L'unica sconfitta di questa serie è arrivata contro la Bulgaria nelle qualificazioni ai Mondiali nel novembre 2025: un 2-1 che ha chiuso la sua campagna di qualificazione.

Anche l'Ungheria arriva da un bilancio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il successo per 3-1 in amichevole contro il Kazakistan del 9 giugno 2026, preceduto di pochi giorni dalla vittoria per 2-1 sulla Finlandia. Completano i recenti risultati positivi il pareggio a reti inviolate con la Grecia nel marzo 2026 e la vittoria per 1-0 sulla Slovenia. L'ultima sconfitta è stata il 3-2 contro l'Irlanda nelle qualificazioni ai Mondiali nel novembre 2025.

Georgia-Ungheria: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due nazionali risale al settembre 2001, quando la Georgia batté l'Ungheria 3-1 a Tbilisi nelle qualificazioni UEFA ai Mondiali. L'unica altra partita registrata tra le due risale a tre mesi prima, al giugno 2001, quando l'Ungheria vinse 4-1 in casa nella stessa campagna di qualificazione. Nei due precedenti registrati, ciascuna nazionale ha ottenuto una vittoria.