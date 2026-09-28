I ferventi tifosi di calcio di Tbilisi si stanno già sfregando le mani dalla gioia, visto che questo settembre potranno vedere la Georgia disputare due partite internazionali in casa nell’arco di quattro giorni.

Dopo l’esordio in UEFA Nations League contro l’Irlanda del Nord nella capitale georgiana, gli Jvarosnebi (I Crociati) affronteranno poi l’Ucraina alla Boris Paichadze Dinamo Arena lunedì 28 settembre, in occasione della 2ª giornata della fase campionato della competizione. Puoi prenotare oggi stesso i tuoi biglietti per la partita.

Oltre a Irlanda del Nord e Ucraina, la Georgia ha nel proprio girone anche l’Ungheria (Gruppo 2 della Lega B). Affronterà tutte e tre le squadre in partite di andata e ritorno durante la fase campionato, per un totale di sei incontri.

Le vincitrici di ciascun girone saranno promosse alla UEFA Nations League A 2028-29, mentre la quarta classificata di ogni girone retrocederà in UEFA Nations League C 2028-29. Inoltre, le seconde e le terze classificate di ciascun girone accederanno agli spareggi promozione/retrocessione, da giocarsi con gare di andata e ritorno.

GOAL ha tutto quello che c’è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Georgia-Ucraina di UEFA Nations League, compresi prezzi, disponibilità e i migliori posti dove acquistarli.

Quando si gioca Georgia-Ucraina di UEFA Nations League?

Georgia-Ucraina si gioca alla Boris Paichadze Dinamo Arena (Tbilisi) lunedì 28 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 20:00 (GET).

UEFA Nations League B - Game Week 2 28 set 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Come comprare i biglietti per Georgia-Ucraina di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per la partita di UEFA Nations League tra Georgia e Ucraina sono stati messi in vendita per la prima volta a fine agosto.

Per i settori generali e i settori tifosi Georgia: la Federazione calcistica georgiana vende i principali biglietti dello stadio online esclusivamente attraverso il portale ufficiale georgiano di biglietteria (Biletebi.ge).

Per i settori ospiti dell’Ucraina: l’Associazione calcistica ucraina gestisce direttamente l’assegnazione dei biglietti per i tifosi ospiti (settori 9 e 10).

Se vuoi assicurarti posti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistare biglietti anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, offrendo agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti per Georgia-Ucraina di UEFA Nations League?

I prezzi ufficiali dei biglietti per la partita di UEFA Nations League tra Georgia e Ucraina alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi vanno da 20 a 100 GEL (lari georgiani), pari a circa 6-33 €.

La struttura ufficiale dei prezzi è suddivisa in quattro fasce distinte in base alla posizione del posto e alla visibilità del campo:

Categoria 4 - 20 GEL (6 €)

Categoria 3 - 40 GEL (13 €)

Categoria 2 - 70 GEL (23 €)

Categoria 1 - 100 GEL (33 €)

La Boris Paichadze Dinamo Arena è organizzata in settori standard per la visione delle partite di calcio:

Categoria 1 & 2 (fasce inferiori e superiori laterali) : sono i settori premium situati lungo le linee laterali principali del campo, con la visuale più chiara sull’azione di gioco.

Categoria 3 & 4 (curve / dietro le porte) : queste categorie più economiche si trovano dietro le porte, sia negli anelli inferiori sia in quelli superiori.

Zona tifosi ospiti : la Federazione calcistica ucraina ha confermato che i settori dedicati ai sostenitori ospiti si trovano nei settori 9 e 10 (accesso tramite ingresso H da Metreveli Street).

Tieni d’occhio i siti ufficiali della nazionale man mano che si avvicina la data, per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Boris Paichadze Dinamo Arena

La Boris Paichadze Dinamo Arena, inaugurata originariamente come Dinamo Stadium nel 1936, è lo stadio più grande e famoso della Georgia. Situato nel cuore della capitale, Tbilisi, ha una capienza di 54.549 posti. È la casa dell’FC Dinamo Tbilisi, della nazionale georgiana di calcio e della nazionale georgiana di rugby a 15.

Negli anni ’70 il Dinamo Tbilisi divenne molto vincente e, per gestire il crescente afflusso di pubblico, lo stadio fu completamente ricostruito (1976).

Dopo che la Georgia ottenne l’indipendenza, lo stadio fu rinominato in onore di Boris Paichadze, leggendario bomber degli anni ’40, ampiamente considerato uno dei più grandi calciatori georgiani di sempre.

Nel 2006 lo stadio è stato sottoposto a un’imponente modernizzazione. Per soddisfare gli standard di sicurezza e della UEFA, è stato trasformato in uno stadio interamente con posti a sedere. Questo ha ridotto drasticamente la capienza rispetto ai numeri elevatissimi del passato fino alla configurazione attuale.

Momenti memorabili alla Boris Paichadze Dinamo Arena:

Affondando il Liverpool (1979) : il Dinamo Tbilisi ospitò la potenza europea Liverpool in una partita di Coppa dei Campioni. Il Dinamo travolse completamente il Liverpool per 3-0. Sebbene la capienza ufficiale fosse più bassa, fonti locali riferiscono che ben 110.000 tifosi si stiparono nello stadio occupando corridoi e passaggi in piedi. Questo resta il record assoluto di affluenza dell’impianto.

Il mare di torce (1981) : dopo che il Dinamo Tbilisi vinse la prestigiosa Coppa delle Coppe 1980-81 in Germania, la squadra tornò a casa per festeggiare. Più di 80.000 tifosi gremirono lo stadio con torce accese in mano per accogliere i propri eroi in una celebrazione iconica e luminosa.

La sfida tutta spagnola (2015) : l’arena finì sotto i riflettori del calcio mondiale quando ospitò la Supercoppa UEFA 2015. In una sfida entusiasmante, il Barcellona batté il Siviglia 5-4 davanti a uno stadio gremito.

Un capolavoro padre-figlio: lo stadio è una rara meraviglia architettonica, costruita originariamente da un padre (Archil Kurdiani) nel 1936 e poi completamente ripensata dallo stesso padre insieme al figlio architetto (Gia Kurdiani), 40 anni più tardi.

Come arrivare

Poiché la Boris Paichadze Dinamo Arena si trova in una zona commerciale centrale e trafficata appena a nord del centro di Tbilisi, è fortemente consigliato l’uso dei mezzi pubblici piuttosto che dell’auto.

In metropolitana: la metropolitana di Tbilisi è economica (1 GEL), veloce ed evita il traffico del giorno della partita.

Station Square (Vagzalis Moedani): è il nodo principale in cui si incrociano la First Line (linea rossa) e la Saburtalo Line (linea verde). Uscendo dalla stazione, percorri Tevedore Megvedeli Street, gira a sinistra su Tsabadze Street e vedrai lo stadio.

In autobus: molti autobus urbani fermano direttamente fuori dallo stadio o a meno di 5 minuti a piedi.

Le linee 306, 308, 311, 315, 320, 351, 362, 431 e 476 fermano proprio accanto allo stadio o vicino al nodo metro di Tsereteli. Se viaggi dalle zone centrali, le linee 31 e 37 partono direttamente da Rustaveli Avenue verso Station Square.

In treno: se arrivi da fuori Tbilisi, come Batumi, Kutaisi o Gori, puoi prendere un treno regionale. Scendi alla Tbilisi Central Railway Station, a Station Square. Lo stadio si trova a pochi isolati a nord dei binari, quindi il tragitto a piedi è facile e richiede circa 10 minuti.

In auto: guidare in autonomia è generalmente sconsigliato a causa del traffico intenso e dei parcheggi limitati nei giorni degli eventi. Non c’è un parcheggio pubblico dedicato all’arena, ma puoi lasciare il veicolo nel parcheggio della Tbilisi Central Station e percorrere a piedi il resto della distanza fino allo stadio.

Georgia-Ucraina di UEFA Nations League: tutto quello che c’è da sapere

Georgia-Ucraina: stato di forma recente

Ranking FIFA: Georgia (#72) vs Kosovo (#33)

La Georgia punta a mantenere l’imbattibilità casalinga nel 2026, dopo i pareggi in amichevole contro Israele e Romania e la vittoria contro il Bahrain a Tbilisi da marzo di quest’anno. L’ultima sconfitta interna risale al 4-0 contro la Spagna in una qualificazione ai Mondiali lo scorso novembre.

L’Ucraina ha reagito bene alla deludente sconfitta contro la Svezia nei play-off per il Mondiale, ottenendo successi in amichevole contro Albania e Polonia a marzo.

Georgia-Ucraina: precedenti recenti

La Georgia non ha mai battuto l’Ucraina: il bilancio complessivo dei precedenti tra le due squadre è di 7 vittorie per l’Ucraina, 4 pareggi e 0 vittorie per la Georgia in 11 confronti precedenti. L’Ucraina ha segnato complessivamente 17 gol in queste partite, mentre la Georgia è andata a segno 6 volte.

Nel corso della UEFA Nations League 2024-25, le due squadre si sono divise la posta in palio (1-1) quando si sono affrontate in Georgia, mentre l’Ucraina ha conquistato una vittoria per 1-0 (in Polonia) nel nuovo incrocio disputato un mese più tardi.

Grp. 2 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Irlanda del Nord IRN 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 2 Ucraina UCR 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3 Georgia GEO 1 0 0 1 0 1 -1 0 S 4 Ungheria UNG 1 0 0 1 0 1 -1 0 S Promozione Play-Off Promozione Play-Off Retrocessione Retrocessione



