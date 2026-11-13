Il Genoa ospita il Torino domenica 6 dicembre 2026 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

Nell’ultimo confronto tra le due squadre in Serie A, il 22 febbraio 2026, il Genoa ha conquistato una netta vittoria per 3-0 allo Stadio Luigi Ferraris. Prima di quel successo casalingo, il Torino aveva battuto di misura il Genoa per 2-1 in casa nell’ottobre 2025.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Genoa-Torino, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Genoa-Torino di Serie A?

Genoa-Torino si gioca allo Stadio Luigi Ferraris di Genova domenica 6 dicembre 2026.

Serie A - Game Week 14 6 dic 2026 - 06:30 Stadio Luigi Ferraris

Come acquistare i biglietti per Genoa-Torino di Serie A?

Per acquistare i biglietti della partita di Serie A tra Genoa e Torino, potete valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Acquistate direttamente sul sito ufficiale del Genoa CFC (genoacfc.it) o sulla piattaforma di biglietteria Vivaticket, una volta aperta la vendita al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, quelli per l’accesso ordinario si possono spesso trovare su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando quelli dei canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Genoa-Torino di Serie A?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Serie A tra Genoa e Torino:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti ordinari: Partono generalmente da circa 25 € e arrivano a 41 € .

Partono generalmente da circa . Tribune laterali e posti premium: I prezzi vanno da 60 € a oltre 150 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Prezzi più bassi per i biglietti rivenduti: Partono da circa 60 € .

Partono da circa . Prezzi medi: Si aggirano intorno ai 205 €.

Genoa-Torino di Serie A: Tutto quello che c’è da sapere

Genoa-Torino: Lo stato di forma

Il Genoa ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie A, segnando dieci goal e subendone quattro. Nell’impegno più recente ha vinto 1-2 in trasferta contro il Lecce, dopo aver battuto 2-0 la Juventus in casa. Prima di questi risultati aveva superato il Venezia per 1-0 e la Fiorentina per 2-1. L’unico passo falso è stata la sconfitta per 2-0 contro la Roma. La squadra di De Rossi arriva a questa partita con tre vittorie consecutive in campionato.

Il Torino ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A e ne ha perse due, segnando sei goal e subendone sette. Nell’ultima gara ha perso 2-0 in trasferta contro il Frosinone, dopo la sconfitta casalinga per 1-3 contro il Como. Le tre vittorie nel periodo sono arrivate contro Monza (3-2), Parma (0-3) e Udinese (2-1): la squadra di Abate ha dimostrato di poter offrire prestazioni di alto livello, ma ha faticato a mantenerlo con continuità.

Genoa-Torino: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre si è disputato il 22 febbraio 2026, quando il Genoa ha vinto 3-0 allo Stadio Luigi Ferraris in Serie A. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Genoa ha vinto due volte, il Torino una e due partite sono terminate in parità. Il bilancio complessivo dei goal in queste cinque gare è di sette per il Genoa e quattro per il Torino.