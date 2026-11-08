Come acquistare i biglietti per Galles-Portogallo: prezzi della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

La fase a gironi della UEFA Nations League del Galles si chiude martedì 17 novembre, quando a Cardiff arriverà il Portogallo campione in carica. Acquistando oggi i biglietti, potrete vivere la partita dal vivo.

Il Galles di Craig Bellamy non si è lasciato intimorire da Cristiano Ronaldo e compagni nella prima giornata della UEFA Nations League, a settembre. All'Estádio José Alvalade di Lisbona, a separare le due squadre è stato soltanto il gol di João Félix al 22° minuto.

Bisogna tornare indietro di due anni per trovare l'ultima vittoria casalinga del Galles contro una squadra tra le prime dieci del ranking. In quella serata memorabile nella capitale gallese, Harry Wilson segnò due volte nel 2-1 sulla Croazia. Riusciranno i tifosi gallesi a spingere la squadra verso un'altra vittoria da ricordare?

GOAL vi spiega tutto quello che c'è da sapere per acquistare subito i biglietti di Galles-Portogallo di UEFA Nations League, compresi prezzi, disponibilità e i migliori canali d'acquisto.

Quando si gioca Galles-Portogallo di UEFA Nations League?

Galles-Portogallo si giocherà al Cardiff City Stadium di Cardiff martedì 17 novembre, con calcio d'inizio previsto alle 19:45 (GMT).

UEFA Nations League A - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Come acquistare i biglietti per Galles-Portogallo di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per Galles-Portogallo di UEFA Nations League possono essere acquistati online tramite il portale FAW eTicketing.

La vendita dei biglietti è iniziata il 18 settembre alle 12:00. La Football Association of Wales (FAW) li mette in vendita per fasce, in base ai punti fedeltà e all'iscrizione al programma riservato ai tifosi:

Biglietti per la campagna (luglio-settembre 2026) : Includevano tutte e tre le partite casalinghe della fase a gironi di Nations League e le qualificazioni a Euro 2028. Erano disponibili solo per i membri del Red Wall.

: Includevano tutte e tre le partite casalinghe della fase a gironi di Nations League e le qualificazioni a Euro 2028. Erano disponibili solo per i membri del Red Wall. Biglietti per le singole partite: La vendita è stata aperta inizialmente ai membri del Red Wall con un alto numero di punti fedeltà. Gli eventuali biglietti rimasti vengono resi disponibili alle fasce successive e al pubblico generale più vicino a novembre.

Chi cerca un posto all'ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita, come StubHub.

Trasferimento garantito: Ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che garantisce agli acquirenti la validità dei biglietti e la loro consegna in tempo per la partita.

Quanto costano i biglietti per Galles-Portogallo di UEFA Nations League?

I prezzi dei biglietti ufficiali per Galles-Portogallo di UEFA Nations League partivano da 30,00 £ per gli adulti e da 9,50 £ per i ragazzi fino a 16 anni.

La Football Association of Wales (FAW) suddivide i biglietti per le singole partite in tre fasce di prezzo, in base alla visuale dai posti.

Categoria 1 (premium / lati lunghi) : Questi posti premium si trovano lungo i lati del campo. Comprendono la Grandstand (ovest) e la Ninian Stand (est), che offrono la visuale più equilibrata sul gioco. (Fascia di prezzo: 15-40 £)

: Questi posti premium si trovano lungo i lati del campo. Comprendono la Grandstand (ovest) e la Ninian Stand (est), che offrono la visuale più equilibrata sul gioco. (Fascia di prezzo: 15-40 £) Categoria 2 (standard / angoli) : Questi posti standard si trovano tra le tribune laterali e quelle dietro le porte e offrono una visuale diagonale del campo. (Fascia di prezzo: 10-35 £)

: Questi posti standard si trovano tra le tribune laterali e quelle dietro le porte e offrono una visuale diagonale del campo. (Fascia di prezzo: 10-35 £) Categoria 3 (tribuna famiglie / lati corti): Questi posti si trovano dietro le porte. La categoria comprende la Canton Stand, dove si trovano i gruppi di tifosi più rumorosi, e la tribuna riservata alle famiglie. (Fascia di prezzo: 5-30 £)

Per ulteriori informazioni, controllate i siti ufficiali della nazionale quando la data si avvicinerà e verificate la disponibilità aggiornata anche sulle piattaforme di rivendita come StubHub.

Tutto quello che c'è da sapere sul Cardiff City Stadium

Il Cardiff City Stadium è uno dei principali impianti sportivi del Galles e ospita le partite casalinghe sia del Cardiff City Football Club sia della nazionale gallese di calcio. Inaugurato ufficialmente nel 2009, è il secondo stadio più grande del Galles dopo il Principality Stadium, con una capienza di 33.280 posti.

Per 99 anni il Cardiff City ha giocato al leggendario e temuto Ninian Park. All'inizio degli anni Duemila, il vecchio impianto era ormai superato e furono approvati i progetti per un nuovo stadio con soli posti a sedere, per aiutare il club a modernizzarsi.

La costruzione iniziò nel 2007 sul sito del vecchio Leckwith Athletics Stadium, con un costo del progetto di circa 48 milioni di sterline. Il nuovo Cardiff City Stadium aprì le porte nel luglio 2009 con un'amichevole contro il club scozzese Celtic, terminata 0-0.

Momenti memorabili al Cardiff City Stadium

L'epica sfida con il Belgio (2015) : Il Galles sconfisse il Belgio 1-0 grazie a un gol memorabile di Gareth Bale. La partita fece registrare il record di affluenza dello stadio, con 33.280 spettatori, e aprì la strada allo storico cammino gallese a Euro 2016.

: Il Galles sconfisse il Belgio 1-0 grazie a un gol memorabile di Gareth Bale. La partita fece registrare il record di affluenza dello stadio, con 33.280 spettatori, e aprì la strada allo storico cammino gallese a Euro 2016. La qualificazione ai Mondiali (2022) : I tifosi gallesi cantarono a squarciagola sotto i riflettori mentre il Galles sconfisse l'Ucraina 1-0, qualificandosi così al suo primo Mondiale FIFA dopo 64 anni.

: I tifosi gallesi cantarono a squarciagola sotto i riflettori mentre il Galles sconfisse l'Ucraina 1-0, qualificandosi così al suo primo Mondiale FIFA dopo 64 anni. Il Real Madrid e la Supercoppa UEFA (2014): Lo stadio fu al centro della scena quando ospitò la Supercoppa UEFA. Il Real Madrid sconfisse il Siviglia 2-0, con Cristiano Ronaldo autore di entrambi i gol sul prato di Cardiff.

Rock and roll: Naturalmente, lo stadio non viene usato solo per lo sport. È anche un'importante sede di concerti e ha ospitato grandi nomi della musica, tra cui Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart e gli Stereophonics.

Come arrivare

In treno: È uno dei modi più semplici per raggiungere lo stadio dal centro di Cardiff.

Stazione di Ninian Park: È la più vicina, a soli 5 minuti a piedi dagli ingressi dello stadio.

Stazione di Grangetown: Un'altra ottima soluzione, a soli 10 minuti a piedi dallo stadio.

In autobus: Cardiff dispone di linee regolari che fermano proprio accanto allo stadio.

Navetta nei giorni di partita (linea 95): Durante la stagione calcistica, Cardiff Bus mette in servizio navette speciali. Partono ogni 15 minuti, a cominciare da 2 ore prima del calcio d'inizio, da Wood Street (fermata JB) nel centro città.

Linee ordinarie: Dal centro città potete prendere gli autobus 1, 2, 95 o 95A. Scendete a Sloper Road o alla fermata ASDA Leckwith Road.

In auto: Lo stadio è facilmente raggiungibile dall'autostrada e si trova nell'area del codice postale CF11 8AZ.

Indicazioni: Lasciate l'autostrada M4 all'uscita 33. Percorrete la A4232 a doppia carreggiata in direzione Cardiff/Barry, poi prendete l'uscita per la B4267 indicata per lo stadio.

Parcheggio: I parcheggi dello stadio di solito chiudono 60 minuti prima del calcio d'inizio per motivi di sicurezza. Evitate di parcheggiare nel vicino parco commerciale: la sosta è soggetta a un rigido limite di 90 minuti e nei giorni di partita vengono emesse molte multe.

Galles-Portogallo di UEFA Nations League: Tutto quello che c'è da sapere

Galles-Portogallo: I risultati recenti

Ranking FIFA: Galles (38°) contro Portogallo (7°)

Il Galles non vince da 6 partite. Da quando la Bosnia ed Erzegovina ha infranto il suo sogno mondiale nei play-off di marzo, ha pareggiato due amichevoli (contro Irlanda del Nord e Ghana) e perso contro Romania, Portogallo e Danimarca.

Il Portogallo ha disputato 11 partite nel corso del 2026 e l'unica sconfitta è arrivata contro la Spagna (0-1) negli ottavi di finale dei Mondiali, in estate.

Galles-Portogallo: I precedenti recenti

Il bilancio complessivo dei precedenti tra Portogallo e Galles è di 4 vittorie per il Portogallo e 1 per il Galles, senza pareggi nei 5 incontri disputati finora. In quelle partite il Portogallo ha segnato 9 gol, contro i 4 del Galles.

Il Portogallo ha vinto 1-0 l'incontro tra le due squadre disputato il 24 settembre all'Estádio José Alvalade di Lisbona, nella prima giornata della UEFA Nations League. L'unico gol della serata è arrivato al 22° minuto: João Félix ha raccolto un passaggio di Nuno Mendes e ha scagliato un tiro da fuori area.