Come acquistare i biglietti per Galles-Norvegia: prezzi della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Galles torna nella massima serie della UEFA Nations League. I Dragoni sono rimasti imbattuti nell’ultima edizione della competizione, vincendo tre partite e pareggiandone tre, chiudendo al primo posto nel proprio girone. Prenota oggi i biglietti per le prossime partite.

Dopo due dure partite in trasferta di UEFA Nations League contro Portogallo e Danimarca, il Galles torna in casa per affrontare la Norvegia giovedì 1 ottobre, nella terza giornata della fase campionato.

Il Galles affronterà tutte e tre le avversarie, in casa e in trasferta, durante la fase campionato, per un totale di sei partite, con le prime due classificate che avanzeranno ai quarti di finale a marzo.

GOAL ha tutto quello che c’è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Galles-Norvegia di UEFA Nations League, inclusi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Galles-Norvegia di UEFA Nations League?

Galles-Norvegia si gioca al Cardiff City Stadium di Cardiff giovedì 1 ottobre, con calcio d’inizio previsto alle 19:45 (BST).

UEFA Nations League A - Game Week 3 1 ott 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Come acquistare i biglietti per Galles-Norvegia di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per la partita di UEFA Nations League tra Galles e Norvegia sono stati messi a disposizione online sul portale FAW eTickets.

La FAW ha suddiviso la vendita dei biglietti in due fasi:

Vendita prioritaria : aperta alle 12 di venerdì 11 settembre per i membri Red Wall 2026-28, che potevano acquistare fino a 4 biglietti ciascuno.

Vendita pubblica : aperta alle 12 di mercoledì 16 settembre per il pubblico generale, con la possibilità di acquistare fino a 10 biglietti per transazione.

Per i tifosi norvegesi in trasferta, i biglietti sono stati assegnati tramite la Norwegian Football Federation (NFF).

Per chi vuole assicurarsi posti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistare biglietti anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arriveranno in tempo per il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti per Galles-Norvegia di UEFA Nations League?

I biglietti ufficiali per la partita di UEFA Nations League tra Galles e Norvegia partivano da £30,00 per gli adulti e £9,50 per gli junior, dai 16 anni in giù.

La Football Association of Wales (FAW) suddivide i biglietti delle singole partite in tre distinte fasce di prezzo in base alla visuale dei posti.

Categoria 1 (Premium / Longside) : questi posti premium si trovano lungo le principali linee laterali del campo. Comprendono la Grandstand (West) e la Ninian Stand (East), che offrono le visuali più equilibrate dell’azione. (Fascia di prezzo: £15-40)

Categoria 2 (Standard / Corners) : questi posti standard sono posizionati dove i lati del campo incontrano le estremità delle porte, offrendo una visuale diagonale del terreno di gioco. (Fascia di prezzo: £10-35)

Categoria 3 (Family Stand / Shortside) : si trovano dietro le porte. Comprendono la Canton Stand, casa dei gruppi di tifosi più rumorosi, e l’area designata Family Stand. (Fascia di prezzo: £5-30)

Tieni d’occhio i siti ufficiali della nazionale in prossimità della partita per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sul Cardiff City Stadium

Il Cardiff City Stadium è un importante impianto sportivo del Galles, casa sia del Cardiff City Football Club sia della nazionale gallese di calcio. Inaugurato ufficialmente nel 2009, è il secondo stadio più grande del Galles dopo il Principality Stadium, con una capienza di 33.280 posti.

Per 99 anni il Cardiff City ha giocato nel leggendario e intimidatorio Ninian Park. All’inizio degli anni 2000, il vecchio impianto era ormai superato e vennero approvati i piani per una nuova arena interamente con posti a sedere, per aiutare il club a modernizzarsi.

La costruzione è iniziata nel 2007 sul sito del vecchio Leckwith Athletics Stadium, con un costo del progetto di circa £48 milioni. Il nuovo Cardiff City Stadium ha aperto i battenti con un’amichevole contro il club scozzese Celtic nel luglio 2009, terminata 0-0.

Momenti memorabili al Cardiff City Stadium

L’epica contro il Belgio (2015) : il Galles ha battuto il Belgio 1-0 grazie a un leggendario gol di Gareth Bale, facendo registrare il record di affluenza dello stadio di 33.280 spettatori e spianando la strada alla storica corsa verso Euro 2016.

Qualificazione al Mondiale (2022) : il "Red Wall" ha cantato a squarciagola sotto i riflettori mentre il Galles batteva l’Ucraina 1-0, risultato che ha significato la qualificazione al suo primo Mondiale FIFA dopo 64 anni.

Real Madrid e la Supercoppa UEFA (2014) : l’impianto è salito alla ribalta quando ha ospitato la Supercoppa UEFA. Il Real Madrid ha battuto il Siviglia 2-0, con la superstar Cristiano Ronaldo autore di entrambi i gol sul prato di Cardiff.

Rock and roll: naturalmente non viene utilizzato solo per lo sport. Lo stadio è anche un’importante sede per concerti e ha ospitato grandi nomi della musica tra cui Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart e gli Stereophonics.

Come arrivare

In treno: uno dei modi più semplici per raggiungere lo stadio dal centro di Cardiff.

Stazione di Ninian Park - È la stazione più vicina, a soli 5 minuti a piedi dai cancelli dello stadio.

Stazione di Grangetown - Un’altra opzione eccellente, a soli 10 minuti a piedi dallo stadio.

In autobus: Cardiff dispone di linee di autobus regolari che fermano proprio accanto allo stadio.

Navetta del giorno della partita (Linea 95) - Durante la stagione calcistica, Cardiff Bus gestisce navette speciali. Passano ogni 15 minuti a partire da 2 ore prima del calcio d’inizio, con partenza da Wood Street (Fermata JB) nel centro città.

Linee standard - Si possono prendere gli autobus 1, 2, 95 o 95A dal centro città. Scendere a Sloper Road o alla fermata ASDA Leckwith Road.

In auto: lo stadio è facilmente raggiungibile dall’autostrada e si trova al codice postale CF11 8AZ.

Indicazioni - Lasciare l’autostrada M4 all’uscita 33. Prendere la strada a doppia carreggiata A4232 in direzione Cardiff/Barry, poi uscire sulla B4267 seguendo le indicazioni per lo stadio.

Parcheggio - I parcheggi dello stadio di solito chiudono 60 minuti prima del calcio d’inizio per motivi di sicurezza. Evita di parcheggiare nel vicino retail park, perché c’è un limite rigoroso di 90 minuti e nei giorni di partita vengono emesse molte multe.

Partita di UEFA Nations League Galles-Norvegia: tutto quello che c’è da sapere

Galles-Norvegia: stato di forma recente

Ranking FIFA: Galles (#38) vs Norvegia (#19)

Il Galles è attualmente senza vittorie da 4 partite. Dopo aver visto sfumare i sogni Mondiali contro Bosnia-Erzegovina durante gli spareggi di marzo, ha pareggiato due amichevoli, contro Irlanda del Nord e Ghana, e perso contro la Romania.

La Norvegia arriva rinfrancata dalla prestazione estiva al Mondiale FIFA 2026. Ha superato tutti i precedenti risultati ottenuti sulla scena globale raggiungendo i quarti di finale. In ciascuna delle ultime otto partite della Norvegia sono stati segnati almeno 2 gol e la squadra non è riuscita a mantenere la porta inviolata in nessuno di questi incontri.

Galles-Norvegia: precedenti recenti

Il bilancio complessivo dei precedenti tra Galles e Norvegia è di 4 vittorie per la Norvegia, 3 vittorie per il Galles e 4 pareggi in 11 incontri totali. In queste sfide, la Norvegia ha segnato 15 gol e il Galles 14.

L’ultima partita tra le due squadre si è giocata nel 2011, con il Galles che si è imposto nettamente per 4-1 sulla Norvegia in un’amichevole al Cardiff City Stadium. Gareth Bale ha aperto le marcature con un tiro al volo, seguito da una conclusione a giro dell’attuale ct del Galles, Craig Bellamy. La Norvegia ha accorciato con Erik Huseklepp, ma una doppietta nel finale del subentrato Sam Vokes ha sancito un netto successo dei Dragoni.