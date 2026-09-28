Come acquistare i biglietti per Galles-Danimarca: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Galles affronta la Danimarca in un entusiasmante incontro della fase a gironi di UEFA Nations League al Cardiff City Stadium di Cardiff il 4 ottobre 2026. Questa sfida di alto profilo del Gruppo D mette di fronte due dinamiche nazionali europee desiderose di conquistare punti cruciali nel torneo.

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Quando si gioca Galles-Danimarca di UEFA Nations League A?

Galles-Danimarca inizierà alle 19:45 BST di giovedì 1 ottobre 2026, al Cardiff City Stadium di Cardiff.

UEFA Nations League A - Game Week 4 4 ott 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Dove acquistare i biglietti per Galles-Danimarca?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale ticketing della Football Association of Wales (FAW), che gestisce la vendita primaria per le gare casalinghe della nazionale gallese. Il portale ufficiale è il tuo punto di riferimento principale per assicurarti biglietti a prezzo pieno durante le finestre di prevendita e di vendita generale al pubblico.

Se i biglietti sul sito ufficiale risultano esauriti, piattaforme secondarie come Ticombo sono la soluzione da seguire.

Quanto costano i biglietti per Galles-Danimarca?

I prezzi standard dei biglietti sul portale ufficiale della FAW partono in genere da 35 € per i posti di ingresso generale dietro le porte, con prezzi in aumento in base alla categoria del posto e alla posizione all'interno del Cardiff City Stadium.

Sui mercati secondari come Ticombo, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono attualmente da 58 € a posto, con tariffe finali che variano in base al settore, alla posizione e alla domanda di mercato in tempo reale.

Galles-Danimarca di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Galles e Danimarca

Il Galles ha vinto una, pareggiato due e perso due delle ultime cinque partite, segnando 11 gol e subendone otto. L’uscita più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro la Romania in un’amichevole di giugno. Prima di allora, ha pareggiato 1-1 sia con il Ghana sia con l’Irlanda del Nord, ha perso 1-1 complessivamente contro la Bosnia-Erzegovina nelle qualificazioni ai Mondiali e ha battuto la Macedonia del Nord 7-1 nel turno di qualificazione precedente.

La Danimarca ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite, con otto gol segnati e otto subiti. La gara più recente è stata lo 0-0 contro la RD Congo in amichevole. Prima di allora, è uscita contro la Cechia con un 2-2 complessivo nelle qualificazioni ai Mondiali, ha battuto la Macedonia del Nord 4-0, ha perso 4-2 contro la Scozia e ha pareggiato 2-2 con la Bielorussia.

Galles-Danimarca: i precedenti recenti

L’incrocio più recente tra Galles e Danimarca risale a Euro 2020 nel giugno 2021, quando la Danimarca vinse 4-0 ad Amsterdam. Nelle ultime quattro sfide registrate, la Danimarca ha vinto tre volte e il Galles una, senza pareggi. La Danimarca ha ottenuto una vittoria per 2-0 e una per 2-1 nella UEFA Nations League B 2018, mentre l’unico successo del Galles nel dataset è arrivato in un’amichevole nel novembre 2008.



