Galatasaray e VfB Stuttgart non si sono mai affrontati in una competizione ufficiale UEFA: la prossima sfida della fase campionato sarà il loro primo confronto ufficiale.
Il club turco ospiterà la partita al RAMS Park di Istanbul, puntando a sfruttare la spinta del pubblico di casa per risalire la classifica della Champions League.
Affidati a GOAL per scoprire tutto ciò che devi sapere sui biglietti per Galatasaray-VfB Stuttgart, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Galatasaray-VfB Stuttgart di Champions League?
Galatasaray-VfB Stuttgart si giocherà al Rams Global Stadyumu di Istanbul martedì 3 novembre 2026.
Come acquistare i biglietti per Galatasaray-VfB Stuttgart di Champions League?
Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti per la partita di Champions League tra Galatasaray e VfB Stuttgart:
- Biglietteria ufficiale del club (Passo): I biglietti vengono distribuiti principalmente attraverso il sistema di biglietteria ufficiale del Galatasaray. Per acquistarli tramite i canali ufficiali del club o sedersi nei settori riservati ai tifosi di casa al Rams Park, di norma serve una Passo Fan Card registrata presso il club.
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.
Quanto costano i biglietti per Galatasaray-VfB Stuttgart di Champions League?
Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la partita di Champions League tra Galatasaray e VfB Stuttgart, suddivisi tra canali ufficiali del club e mercato di rivendita:
1. Canali ufficiali del club
- Tribune nord e sud (dietro le porte): Circa da 20 a 35 €, anche se i biglietti al prezzo nominale riservati ai soci del club si esauriscono rapidamente.
- Settori d'angolo e laterali: Circa da 38 a 160 € (a seconda della domanda e della fascia di prezzo).
- Tribuna est (posti lungo la linea laterale): Circa da 73 a 290 € (per i posti con la visuale migliore lungo la linea laterale, negli anelli inferiore e superiore).
- Tribuna ovest / palchi VIP (tribuna principale e servizi hospitality): Prezzi a partire da circa 205 € fino a oltre 870 € per servizi hospitality di alto livello e posti di lusso.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita primari del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:
- Anelli superiori dietro le porte: Prezzi a partire da circa 265-270 €.
- Anelli inferiori dietro le porte: Generalmente intorno a 310-315 €.
- Anelli superiori lungo le linee laterali: Prezzi compresi indicativamente tra 490 e 495 €.
- Settori laterali degli anelli inferiori e posti premium: Prezzi da 660 a oltre 1.070 €, con le categorie VIP che superano i 1.950 € a seconda del settore specifico e della piattaforma.
Galatasaray-VfB Stuttgart di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere
Galatasaray-VfB Stuttgart: Lo stato di forma
Il Galatasaray ha vinto due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone tre. Nell'ultima gara ha subito una sconfitta per 4-0 contro il Trabzonspor in Super Lig il 19 settembre, dopo aver battuto il Kocaelispor per 1-0 la settimana precedente. Il rendimento in Champions League è stato deludente: la sconfitta per 3-1 contro lo Sporting CP è l'unico risultato europeo in questa serie di partite. Nelle cinque gare, il Galatasaray ha segnato nove goal e ne ha subiti dodici.
Lo Stuttgart ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone due. Il risultato più recente è una vittoria per 5-0 in amichevole contro il Greuther Fuerth il 1° ottobre, mentre l'ultima gara ufficiale si è conclusa con una sconfitta per 0-1 contro il Borussia Dortmund in Bundesliga il 19 settembre. Il risultato di spicco di questa serie è stata la vittoria per 3-1 contro il Viking FK in Champions League; lo Stuttgart ha battuto anche il Colonia per 4-1 in Bundesliga. Nelle cinque partite, lo Stuttgart ha segnato tredici goal e ne ha subiti tre.
Galatasaray-VfB Stuttgart: I precedenti recenti
Nei dati forniti non sono disponibili precedenti tra Galatasaray e VfB Stuttgart. Ulteriori informazioni sui loro precedenti saranno aggiunte non appena disponibili.
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