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Come acquistare i biglietti per Galatasaray-VfB Stuttgart: prezzi per la Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

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Champions League

Il Galatasaray affronta il VfB Stuttgart in Champions League. Ecco come assicurarti i biglietti.

Galatasaray e VfB Stuttgart non si sono mai affrontati in una competizione ufficiale UEFA: la prossima sfida della fase campionato sarà il loro primo confronto ufficiale.

Il club turco ospiterà la partita al RAMS Park di Istanbul, puntando a sfruttare la spinta del pubblico di casa per risalire la classifica della Champions League.

Affidati a GOAL per scoprire tutto ciò che devi sapere sui biglietti per Galatasaray-VfB Stuttgart, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Galatasaray-VfB Stuttgart di Champions League?

Galatasaray-VfB Stuttgart si giocherà al Rams Global Stadyumu di Istanbul martedì 3 novembre 2026.

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Champions League - Game Week 4
Rams Global Stadyumu

Come acquistare i biglietti per Galatasaray-VfB Stuttgart di Champions League?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti per la partita di Champions League tra Galatasaray e VfB Stuttgart:

  • Biglietteria ufficiale del club (Passo): I biglietti vengono distribuiti principalmente attraverso il sistema di biglietteria ufficiale del Galatasaray. Per acquistarli tramite i canali ufficiali del club o sedersi nei settori riservati ai tifosi di casa al Rams Park, di norma serve una Passo Fan Card registrata presso il club.
  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Galatasaray-VfB Stuttgart di Champions League?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la partita di Champions League tra Galatasaray e VfB Stuttgart, suddivisi tra canali ufficiali del club e mercato di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

  • Tribune nord e sud (dietro le porte): Circa da 20 a 35 €, anche se i biglietti al prezzo nominale riservati ai soci del club si esauriscono rapidamente.
  • Settori d'angolo e laterali: Circa da 38 a 160 € (a seconda della domanda e della fascia di prezzo).
  • Tribuna est (posti lungo la linea laterale): Circa da 73 a 290 € (per i posti con la visuale migliore lungo la linea laterale, negli anelli inferiore e superiore).
  • Tribuna ovest / palchi VIP (tribuna principale e servizi hospitality): Prezzi a partire da circa 205 € fino a oltre 870 € per servizi hospitality di alto livello e posti di lusso.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita primari del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Anelli superiori dietro le porte: Prezzi a partire da circa 265-270 €.
  • Anelli inferiori dietro le porte: Generalmente intorno a 310-315 €.
  • Anelli superiori lungo le linee laterali: Prezzi compresi indicativamente tra 490 e 495 €.
  • Settori laterali degli anelli inferiori e posti premium: Prezzi da 660 a oltre 1.070 €, con le categorie VIP che superano i 1.950 € a seconda del settore specifico e della piattaforma.

Galatasaray-VfB Stuttgart di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Galatasaray-VfB Stuttgart: Lo stato di forma

Il Galatasaray ha vinto due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone tre. Nell'ultima gara ha subito una sconfitta per 4-0 contro il Trabzonspor in Super Lig il 19 settembre, dopo aver battuto il Kocaelispor per 1-0 la settimana precedente. Il rendimento in Champions League è stato deludente: la sconfitta per 3-1 contro lo Sporting CP è l'unico risultato europeo in questa serie di partite. Nelle cinque gare, il Galatasaray ha segnato nove goal e ne ha subiti dodici.

Lo Stuttgart ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone due. Il risultato più recente è una vittoria per 5-0 in amichevole contro il Greuther Fuerth il 1° ottobre, mentre l'ultima gara ufficiale si è conclusa con una sconfitta per 0-1 contro il Borussia Dortmund in Bundesliga il 19 settembre. Il risultato di spicco di questa serie è stata la vittoria per 3-1 contro il Viking FK in Champions League; lo Stuttgart ha battuto anche il Colonia per 4-1 in Bundesliga. Nelle cinque partite, lo Stuttgart ha segnato tredici goal e ne ha subiti tre.

GAL

GAL - Forma

PEN
D3-3
KAS
V3-1
BAR
S1-4
GEN
V0-1
LIL
V2-4
Gol segnato (subito)
12/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
VFB

VFB - Forma

GFT
V5-0
SCP
V0-2
SBR
V0-3
HSV
S1-0
ATM
D1-1
Gol segnato (subito)
11/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Galatasaray-VfB Stuttgart: I precedenti recenti

Nei dati forniti non sono disponibili precedenti tra Galatasaray e VfB Stuttgart. Ulteriori informazioni sui loro precedenti saranno aggiunte non appena disponibili.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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