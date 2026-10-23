Galatasaray e VfB Stuttgart non si sono mai affrontati in una competizione ufficiale UEFA: la prossima sfida della fase campionato sarà il loro primo confronto ufficiale.

Il club turco ospiterà la partita al RAMS Park di Istanbul, puntando a sfruttare la spinta del pubblico di casa per risalire la classifica della Champions League.

Affidati a GOAL per scoprire tutto ciò che devi sapere sui biglietti per Galatasaray-VfB Stuttgart, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Galatasaray-VfB Stuttgart di Champions League?

Galatasaray-VfB Stuttgart si giocherà al Rams Global Stadyumu di Istanbul martedì 3 novembre 2026.

Champions League - Game Week 4 3 nov 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

Come acquistare i biglietti per Galatasaray-VfB Stuttgart di Champions League?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti per la partita di Champions League tra Galatasaray e VfB Stuttgart:

Biglietteria ufficiale del club (Passo): I biglietti vengono distribuiti principalmente attraverso il sistema di biglietteria ufficiale del Galatasaray. Per acquistarli tramite i canali ufficiali del club o sedersi nei settori riservati ai tifosi di casa al Rams Park, di norma serve una Passo Fan Card registrata presso il club.

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Galatasaray-VfB Stuttgart di Champions League?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la partita di Champions League tra Galatasaray e VfB Stuttgart, suddivisi tra canali ufficiali del club e mercato di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Tribune nord e sud (dietro le porte): Circa da 20 a 35 € , anche se i biglietti al prezzo nominale riservati ai soci del club si esauriscono rapidamente.

Settori d'angolo e laterali: Circa da 38 a 160 € (a seconda della domanda e della fascia di prezzo).

Tribuna est (posti lungo la linea laterale): Circa da 73 a 290 € (per i posti con la visuale migliore lungo la linea laterale, negli anelli inferiore e superiore).

Tribuna ovest / palchi VIP (tribuna principale e servizi hospitality): Prezzi a partire da circa 205 € fino a oltre 870 € per servizi hospitality di alto livello e posti di lusso.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita primari del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anelli superiori dietro le porte: Prezzi a partire da circa 265-270 € .

Anelli inferiori dietro le porte: Generalmente intorno a 310-315 € .

Anelli superiori lungo le linee laterali: Prezzi compresi indicativamente tra 490 e 495 € .

Settori laterali degli anelli inferiori e posti premium: Prezzi da 660 a oltre 1.070 € , con le categorie VIP che superano i 1.950 € a seconda del settore specifico e della piattaforma.

Galatasaray-VfB Stuttgart di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Galatasaray-VfB Stuttgart: Lo stato di forma

Il Galatasaray ha vinto due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone tre. Nell'ultima gara ha subito una sconfitta per 4-0 contro il Trabzonspor in Super Lig il 19 settembre, dopo aver battuto il Kocaelispor per 1-0 la settimana precedente. Il rendimento in Champions League è stato deludente: la sconfitta per 3-1 contro lo Sporting CP è l'unico risultato europeo in questa serie di partite. Nelle cinque gare, il Galatasaray ha segnato nove goal e ne ha subiti dodici.

Lo Stuttgart ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone due. Il risultato più recente è una vittoria per 5-0 in amichevole contro il Greuther Fuerth il 1° ottobre, mentre l'ultima gara ufficiale si è conclusa con una sconfitta per 0-1 contro il Borussia Dortmund in Bundesliga il 19 settembre. Il risultato di spicco di questa serie è stata la vittoria per 3-1 contro il Viking FK in Champions League; lo Stuttgart ha battuto anche il Colonia per 4-1 in Bundesliga. Nelle cinque partite, lo Stuttgart ha segnato tredici goal e ne ha subiti tre.

Galatasaray-VfB Stuttgart: I precedenti recenti

Nei dati forniti non sono disponibili precedenti tra Galatasaray e VfB Stuttgart. Ulteriori informazioni sui loro precedenti saranno aggiunte non appena disponibili.