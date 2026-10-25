Quando i due club più importanti della Turchia, Galatasaray e Fenerbahçe, si affrontano a Istanbul, l'atmosfera è sempre elettrizzante, sia allo stadio Ali Sami Yen (Rams Park) sia allo stadio Şükrü Saracoğlu. Il Galatasaray ospiterà il prossimo attesissimo «derby intercontinentale» lunedì 26 ottobre: prenotando oggi i biglietti, potresti assistere a questa grande sfida di Süper Lig.

In questa stagione il Galatasaray punta a conquistare il quinto titolo consecutivo nel campionato turco, un record, ma dovrà fare i conti anche con la forte concorrenza dei rivali cittadini. Il Fenerbahçe non vince il titolo dalla stagione 2013/14, ma continua a lottare per i trofei: ha chiuso al secondo posto le ultime cinque edizioni della Süper Lig.

Con stelle come Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood e Mattéo Guendouzi pronte a scendere in campo, anche il prossimo incontro tra le due grandi squadre di Istanbul si preannuncia imperdibile.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per la prossima sfida tra Galatasaray e Fenerbahçe: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si giocherà la prossima partita tra Galatasaray e Fenerbahçe?

Data Partita (ora locale) Stadio (località) Biglietti Lunedì 26 ottobre Süper Lig: Galatasaray-Fenerbahçe (21:30 TRT) Rams Park (Istanbul) Biglietti 20/21/22 marzo Süper Lig: Fenerbahçe-Galatasaray (orario da confermare) Stadio Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Biglietti

Come acquistare i biglietti per Galatasaray-Fenerbahçe

I biglietti ufficiali per il «derby intercontinentale» tra Galatasaray e Fenerbahçe al Rams Park possono essere acquistati online tramite Passo, la piattaforma ufficiale centralizzata per la vendita dei biglietti in Turchia.

Per la prossima partita, in programma lunedì 26 ottobre 2026, la vendita dei biglietti attraverso i canali ufficiali dovrebbe iniziare 3-5 giorni prima dell'incontro.

Tuttavia, trattandosi di una delle rivalità più seguite al mondo, per assicurarsi un posto attraverso i canali ufficiali bisogna rispettare le rigide fasi di prelazione stabilite dal club.

Fase di prelazione : si apre per prima, esclusivamente per i titolari di tessere premium del club, come GSPlus Premium o GSPara, e per i soci ufficiali.

Titolari della Passolig del Galatasaray : la vendita si apre poi ai tifosi in possesso di una carta Passolig associata al Galatasaray.

Vendita libera : si apre per ultima, solo se rimangono biglietti. Poiché gran parte degli oltre 53.000 posti del RAMS Park è occupata dagli abbonati, i biglietti disponibili per il derby sono estremamente limitati e raramente, se non mai, arrivano alla vendita libera.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per Galatasaray-Fenerbahçe sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca un posto attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per Galatasaray-Fenerbahçe?

I prezzi ufficiali dei biglietti per l'atteso derby tra Galatasaray e Fenerbahçe al RAMS Park vanno da ₺2.500 per i posti più economici fino a ₺55.000 per le categorie VIP di fascia più alta (45-1.000 €).

Data l'importanza di questa partita, i prezzi sono notevolmente più alti rispetto a quelli delle normali gare di Süper Lig.

Il listino ufficiale pubblicato dal club indica il costo di ciascuna categoria di posti:

Tribuna ovest (Batı) : comprende le categorie Premium, Delux, Lux e Classic. È la tribuna principale, con servizi di ospitalità premium di alto livello, suite aziendali di lusso e lounge VIP. (Prezzo: ₺50.000-₺55.000)

Tribuna est (Doğu) : comprende le categorie dalla 1 alla 4. Offre un'eccellente visuale, simile a quella delle riprese televisive, lungo la linea laterale principale opposta alle panchine. (Prezzo: ₺25.000-₺35.000)

Tribune nord e sud (Kuzey & Güney) : comprendono le categorie dalla 7 alla 11 e si trovano direttamente dietro le porte. Sono i settori dei tifosi più rumorosi e dei gruppi ultras: l'atmosfera è molto intensa, ma la visuale offre una prospettiva meno favorevole per seguire lo schieramento tattico. (Prezzo: ₺2.500-₺19.000)

Controlla il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita sul mercato secondario, come StubHub, per verificare la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere sul RAMS Park

Il RAMS Park è uno stadio di calcio di livello mondiale situato nel quartiere di Seyrantepe, nel distretto di Sarıyer, sulla sponda europea di Istanbul. È la casa del Galatasaray dalla sua inaugurazione nel 2011 e ha una capienza di 53.978 spettatori.

Il precedente impianto del Galatasaray, lo stadio Ali Sami Yen, utilizzato per oltre 60 anni e famoso per la sua atmosfera incredibilmente intensa, a quanto pare era sul punto di crollare: se fosse rimasto in uso, avrebbe potuto verificarsi una grave tragedia.

Partite memorabili disputate al RAMS Park

Il record di rumore : nel 2011, durante l'acceso derby tra Galatasaray e Fenerbahçe, il pubblico dello stadio stabilì un Guinness World Record per il boato più forte registrato in un impianto sportivo, raggiungendo l'incredibile livello di 131,76 decibel, superiore al rumore di un motore a reazione al decollo!

Le notti di Champions League : lo stadio ha ospitato spettacolari serate europee contro grandi squadre del continente come Real Madrid, Barcellona e Manchester United. A renderle indimenticabili sono state anche le imponenti e suggestive coreografie che hanno coinvolto tutto lo stadio, create dal principale gruppo di tifosi, ultrAslan.

Il record per l'energia solare: sul tetto dello stadio sono installati oltre 10.000 pannelli solari. L'impianto ha generato 4,2 megawatt di elettricità, ottenendo un altro Guinness World Record per la maggiore potenza prodotta da pannelli solari sul tetto di uno stadio sportivo.

Galatasaray-Fenerbahçe: tutto quello che c'è da sapere

Galatasaray-Fenerbahçe: i precedenti recenti

Nello storico derby intercontinentale (Kıtalararası Derbi), il Fenerbahçe è in vantaggio sul Galatasaray nel bilancio complessivo degli scontri diretti, considerando tutte le partite ufficiali e amichevoli.

La rivalità risale al loro primo incontro, nel 1909, vinto 2-0 dal Galatasaray. Da allora, i due club hanno disputato 406 partite: 150 vittorie del Fenerbahçe, 131 del Galatasaray e 125 pareggi.

Il Galatasaray ha vinto 3-0 l'ultimo incontro con i rivali cittadini, disputato ad aprile al Rams Park in Süper Lig. Tre mesi prima, però, a gennaio, era stato il Fenerbahçe a prevalere, conquistando anche un trofeo grazie al successo per 2-0 sui rivali nella finale della Supercoppa di Turchia allo stadio Olimpico Atatürk di Istanbul.



