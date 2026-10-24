Quando i due club più importanti della Turchia, Galatasaray e Fenerbahçe, si affrontano a Istanbul, l'atmosfera è sempre elettrizzante, che si giochi allo stadio Ali Sami Yen (RAMS Park) o allo stadio Şükrü Saracoğlu. Il Galatasaray ospiterà il prossimo, attesissimo derby intercontinentale lunedì 26 ottobre: puoi assicurarti un posto per questa grande sfida di Süper Lig prenotando oggi il tuo biglietto.

In questa stagione il Galatasaray punta a conquistare il quinto titolo consecutivo nel campionato turco, un record, ma dovrà fare i conti anche con la forte concorrenza dei rivali cittadini. Il Fenerbahçe non vince il titolo dalla stagione 2013/14, ma continua a lottare per i trofei: ha chiuso al secondo posto le ultime cinque edizioni della Süper Lig.

Con giocatori del calibro di Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood e Mattéo Guendouzi pronti a scendere in campo, il prossimo confronto tra le due grandi di Istanbul si annuncia ancora una volta imperdibile.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per la prossima sfida tra Galatasaray e Fenerbahçe: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si gioca la prossima partita tra Galatasaray e Fenerbahçe?

Data Partita (ora locale) Stadio (località) Biglietti Lunedì 26 ottobre Süper Lig: Galatasaray-Fenerbahçe (21:30 TRT) RAMS Park (Istanbul) Biglietti 20/21/22 marzo Süper Lig: Fenerbahçe-Galatasaray (da confermare) Stadio Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Biglietti

Come acquistare i biglietti per Galatasaray-Fenerbahçe

I biglietti ufficiali per il derby intercontinentale tra Galatasaray e Fenerbahçe al RAMS Park possono essere acquistati online tramite Passo, la piattaforma ufficiale centralizzata di biglietteria della Turchia.

Per la prossima partita, in programma lunedì 26 ottobre 2026, la vendita attraverso i canali ufficiali dovrebbe iniziare da 3 a 5 giorni prima dell'incontro.

Trattandosi però di una delle rivalità più sentite al mondo, per assicurarsi un posto attraverso i canali ufficiali bisogna tenere conto delle rigide finestre di vendita riservate dal club.

Vendita prioritaria : Si apre per prima, esclusivamente per i titolari delle carte premium del club, come GSPlus Premium o GSPara, e per i soci ufficiali.

Titolari di Passolig del Galatasaray : Si apre successivamente per i tifosi in possesso di una carta Passolig associata al Galatasaray.

Vendita libera : Si apre per ultima, solo se restano biglietti disponibili. Poiché gran parte degli oltre 53.000 posti del RAMS Park è occupata dagli abbonati, i biglietti disponibili per il derby sono estremamente limitati e raramente, se non mai, arrivano alla vendita libera.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per Galatasaray-Fenerbahçe sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca un posto attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo momento.

Quanto costano i biglietti per Galatasaray-Fenerbahçe?

I prezzi ufficiali dei biglietti per l'atteso derby tra Galatasaray e Fenerbahçe al RAMS Park vanno da ₺2.500 per i posti più economici fino a ₺55.000 per le categorie VIP più esclusive (€45-€1.000).

Vista l'importanza della partita, i prezzi sono notevolmente più alti rispetto a quelli delle normali gare di Süper Lig.

Il listino ufficiale pubblicato dal club indica il costo di ciascuna categoria di posti:

Tribuna Ovest (Batı) : Comprende le categorie Premium, Delux, Lux e Classic. È la tribuna principale, con servizi di ospitalità premium di alto livello, suite aziendali di lusso e lounge VIP. (Prezzo: ₺50.000-₺55.000)

Tribuna Est (Doğu) : Comprende le categorie dalla 1 alla 4. Offre un'eccellente visuale in stile televisivo lungo la linea laterale principale, di fronte alle panchine. (Prezzo: ₺25.000-₺35.000)

Tribune Nord e Sud (Kuzey & Güney) : Comprendono le categorie dalla 7 alla 11 e si trovano direttamente dietro le porte. Ospitano i tifosi più rumorosi e i gruppi ultras: l'atmosfera è molto coinvolgente, anche se la visuale offre una prospettiva meno favorevole per seguire la disposizione tattica delle squadre. (Prezzo: ₺2.500-₺19.000)

Controlla il portale ufficiale di biglietteria del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c'è da sapere sul RAMS Park

Il RAMS Park è uno stadio di calcio di livello mondiale situato nel quartiere di Seyrantepe, nel distretto di Sarıyer, sul versante europeo di Istanbul. È lo stadio di casa del Galatasaray dalla sua apertura nel 2011 e ha una capienza di 53.978 posti.

Il precedente stadio del Galatasaray, lo stadio Ali Sami Yen, era stato utilizzato per oltre 60 anni ed era famoso per la sua atmosfera incredibilmente intensa. A quanto pare era sul punto di crollare e, se fosse rimasto in uso, avrebbe potuto verificarsi un grave disastro.

Partite memorabili disputate al RAMS Park

Il record di rumore : Nel 2011, durante l'acceso derby tra Galatasaray e Fenerbahçe, i tifosi allo stadio stabilirono un Guinness World Record per il boato più forte del pubblico in un impianto sportivo, raggiungendo l'incredibile livello di 131,76 decibel: più del rumore di un aereo a reazione in decollo!

Le notti di Champions League : Lo stadio ha ospitato spettacolari serate europee contro grandi club come Real Madrid, Barcellona e Manchester United, impreziosite da enormi e suggestive coreografie che hanno coinvolto l'intero stadio, realizzate dal principale gruppo di tifosi, ultrAslan.

Il record dell'energia solare: Il tetto dello stadio ospita oltre 10.000 pannelli solari. L'impianto ha prodotto 4,2 megawatt di elettricità, ottenendo un altro Guinness World Record per la maggiore potenza solare generata dal tetto di uno stadio sportivo.

Galatasaray-Fenerbahçe: tutto quello che c'è da sapere

Galatasaray-Fenerbahçe: i precedenti recenti

Nello storico derby intercontinentale (Kıtalararası Derbi), il Fenerbahçe è in vantaggio nel bilancio complessivo degli scontri diretti con il Galatasaray, considerando tutte le partite ufficiali e amichevoli.

La rivalità risale al loro primo incontro, nel 1909, vinto 2-0 dal Galatasaray. Da allora, i due club hanno disputato 406 partite: il Fenerbahçe ne ha vinte 150, il Galatasaray 131 e 125 si sono concluse in pareggio.

Il Galatasaray ha vinto 3-0 l'ultimo confronto con i rivali cittadini, disputato ad aprile al RAMS Park in Süper Lig. Tre mesi prima, però, a gennaio, era stato il Fenerbahçe a prendersi la rivincita, conquistando anche un trofeo grazie al successo per 2-0 sui rivali nella finale della Supercoppa di Turchia allo stadio Olimpico Atatürk di Istanbul.



