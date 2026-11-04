Il Galatasaray ospita l’Aston Villa martedì 24 novembre 2026 al Rams Global Stadyumu di Istanbul.

Non risultano precedenti ufficiali tra Galatasaray e Aston Villa nelle competizioni UEFA: la prossima sfida di Champions League sarà il loro primo incontro. L’Aston Villa arriva al Rams Park dopo una serie di ottimi risultati in Europa, impreziosita da prestazioni di spicco nella fase a gironi.

Lasciate che GOAL vi dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Galatasaray-Aston Villa, dai canali di vendita ai prezzi.

Quando si gioca Galatasaray-Aston Villa di Champions League?

Galatasaray-Aston Villa si gioca martedì 24 novembre 2026 al Rams Global Stadyumu di Istanbul.

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

Come acquistare i biglietti per Galatasaray-Aston Villa di Champions League?

Ecco le opzioni e i canali disponibili per acquistare i biglietti della partita di Champions League tra Galatasaray e Aston Villa al RAMS Park:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale dei club: Acquistare direttamente attraverso i canali ufficiali dei club, come il sistema di biglietteria del Galatasaray o un portale partner, è il modo principale e più sicuro per ottenere biglietti al prezzo nominale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Galatasaray-Aston Villa di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita della fase campionato di Champions League tra Galatasaray e Aston Villa variano a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali dei club o sul mercato della rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

Tribune nord e sud (dietro le porte): Circa da 20 a 35 € , anche se i biglietti a questi prezzi accessibili si esauriscono generalmente all’istante durante le finestre di vendita prioritaria riservate ai soci dei club.

Circa , anche se i biglietti a questi prezzi accessibili si esauriscono generalmente all’istante durante le finestre di vendita prioritaria riservate ai soci dei club. Settori d’angolo e laterali: Circa da 38 a 160 € , a seconda dell’anello e della domanda.

Circa , a seconda dell’anello e della domanda. Tribuna est (posti lungo la linea laterale): Circa da 73 a 290 € per i posti con la visuale migliore lungo la linea laterale, nell’anello inferiore o superiore.

Circa per i posti con la visuale migliore lungo la linea laterale, nell’anello inferiore o superiore. Tribuna ovest e pacchetti VIP: Prezzi a partire da circa 205 € fino a 870 € e oltre per pacchetti hospitality premium e posti di lusso.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posti standard nell’anello superiore: Prezzi a partire da circa 190-240 € .

Prezzi a partire da circa . Posti rivenduti lungo la linea laterale e nell’anello inferiore: Generalmente da 350 a 600 € e oltre , a seconda della disponibilità nel settore specifico.

Generalmente da , a seconda della disponibilità nel settore specifico. Posti premium lungo la linea laterale e VIP rivenduti: Prezzi che possono andare da 800 a 2.400 € e oltre.

Galatasaray-Aston Villa di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Galatasaray e Aston Villa

Il Galatasaray ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è una vittoria per 4-2 sul Lille in Champions League; ha battuto anche il Kasimpasa per 3-1 in Super Lig. Il pareggio è arrivato nell’amichevole terminata 3-3 contro il Pendikspor, mentre la sconfitta è stata il 4-1 subito contro il Barcellona in Europa. Nelle cinque partite, il Galatasaray ha segnato undici goal e ne ha subiti tredici.

L’Aston Villa è in ottima forma: ha vinto quattro delle ultime cinque partite. Nell’impegno più recente ha battuto il Viking per 3-1 in Champions League e, in precedenza nella fase a gironi, ha travolto il Fenerbahce per 6-0 in Europa. Il pareggio per 2-2 sul campo del Brentford in Premier League rappresenta l’unica occasione in cui ha lasciato punti per strada in questa serie. Nelle cinque partite, il Villa ha segnato tredici goal e ne ha subiti quattro: numeri che sottolineano la sua pericolosità offensiva in vista della trasferta a Istanbul.

Galatasaray-Aston Villa: i precedenti recenti

Nei dati disponibili non risultano precedenti incontri ufficiali tra Galatasaray e Aston Villa. Questa partita di Champions League sarà la prima sfida tra i due club in una competizione ufficiale UEFA.