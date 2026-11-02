Il Fulham ospita il Newcastle United sabato 7 novembre 2026 al Craven Cottage di Londra.

Nell’ultimo confronto, il 24 maggio 2026, il Fulham ha battuto il Newcastle United per 2-0 al Craven Cottage. Negli ultimi cinque scontri diretti in tutte le competizioni, il Newcastle è leggermente avanti con tre vittorie contro le due del Fulham.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Fulham-Newcastle United, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Fulham-Newcastle United di Premier League?

Fulham-Newcastle United si gioca sabato 7 novembre 2026 al Craven Cottage di Londra.

Premier League - Game Week 10 7 nov 2026 - 10:00 Craven Cottage

Come acquistare i biglietti di Fulham-Newcastle United di Premier League?

Per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Fulham e Newcastle United, in programma al Craven Cottage il 7 novembre 2026, sono disponibili diverse opzioni a seconda delle preferenze:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il modo principale e più affidabile per acquistare biglietti standard è farlo direttamente tramite il sito ufficiale del Fulham FC. Di solito è necessario creare un account gratuito o sottoscrivere un’iscrizione a pagamento al club. I biglietti vengono messi in vendita in più fasi, a seconda della categoria di iscrizione e dello storico degli acquisti per le partite.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Fulham-Newcastle United di Premier League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Premier League tra Fulham e Newcastle United al Craven Cottage variano a seconda che l’acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club o le piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

I biglietti standard per adulti per le partite di Premier League al Craven Cottage costano generalmente da 35 a oltre 100 £ , a seconda del settore e della categoria della partita (per esempio Johnny Haynes Stand, Riverside o i settori dietro le porte).

per le partite di Premier League al Craven Cottage costano generalmente , a seconda del settore e della categoria della partita (per esempio Johnny Haynes Stand, Riverside o i settori dietro le porte). I pacchetti hospitality e VIP ufficiali partono da circa 225 £ a persona e offrono accesso a lounge di categoria superiore e posti con sedute imbottite.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali di vendita ufficiali del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard per questa partita a circa 75 £ negli anelli superiori o nei settori dietro le porte.

per questa partita a circa negli anelli superiori o nei settori dietro le porte. I prezzi medi si aggirano intorno alle 189 £, mentre i posti di categoria superiore o con vista dai lati lunghi del campo possono costare di più in base alla domanda con l’avvicinarsi della partita.

Fulham-Newcastle United di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Fulham e Newcastle United

Il Fulham ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è un pareggio per 1-1 contro il Manchester United in Premier League. In precedenza, nella stessa serie di partite, ha pareggiato 0-0 contro il Liverpool. L’unica vittoria del Fulham è arrivata in Carabao Cup contro il West Ham United, con un successo per 2-3. In quelle cinque partite, il Fulham ha segnato sei goal e ne ha subiti sette.

Il Newcastle ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. La più recente è stata la vittoria per 2-1 contro l’Hull City in Premier League il 19 settembre. In precedenza, nella stessa serie di partite, ha battuto anche il Tottenham Hotspur per 2-0. L’unica sconfitta è arrivata contro il Leeds United, che lo ha battuto per 4-1 in Premier League. In quelle cinque partite, il Newcastle ha segnato dieci goal e ne ha subiti otto.

Fulham-Newcastle United: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club risale al 24 maggio 2026 in Premier League, quando il Fulham ha battuto il Newcastle United per 2-0 al Craven Cottage. Nelle ultime cinque partite registrate tra le due squadre, il Newcastle ha ottenuto tre vittorie contro le due del Fulham. I due club si sono affrontati sia in Premier League sia in Carabao Cup. In quelle cinque partite, il Newcastle ha segnato sette goal e il Fulham nove.