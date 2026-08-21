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Come acquistare i biglietti per Fulham-Manchester United: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Fulham
Manchester United

Come acquistare i biglietti per la partita di Premier League tra Fulham e Manchester United, comprese le informazioni sulla partita

Il Fulham saluta la pausa per le nazionali con un duro impegno di Premier League contro il Manchester United domenica 20 settembre. Si preannuncia una partita da non perdere e puoi assicurarti un posto a Craven Cottage prenotando i biglietti oggi stesso.

Sebbene il Fulham si sia dimostrato competitivo nella maggior parte dei recenti confronti con il Manchester United, incluso l'1-1 quando lo United ha fatto visita a Londra la scorsa stagione, bisogna tornare al 2009 per l'ultima volta in cui i Cottagers hanno ottenuto una vittoria casalinga contro i 20 volte campioni d'Inghilterra.

Il Fulham riuscirà a spezzare questo tabù di 17 anni e a conquistare una fondamentale vittoria casalinga contro il Manchester United? Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Fulham-Manchester United, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la sfida di Premier League tra Fulham e Manchester United?

Fulham-Manchester United si gioca a Craven Cottage (Londra) domenica 20 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 16:30 BST.

crest
Premier League - Game Week 5
Craven Cottage

Come acquistare i biglietti di Fulham-Manchester United per la Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o tramite partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali titolari di abbonamento stagionale mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale stabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono anche acquistare i tagliandi su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Fulham-Manchester United per la Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d'età e categorie agevolate: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro le rivali della top six o gli avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo il lato lungo del campo e quelli negli anelli inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti negli anelli superiori dietro le porte offrono opzioni più convenienti.
  • Iscrizione ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia un'iscrizione ufficiale al club attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate ai tifosi ospiti sono estremamente limitate e vengono tipicamente vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento stagionale di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per gli iscritti base.

Forma

FUL

FUL - Forma

WIM
V3-0
SUN
S1-0
CRY
S2-3
LIV
D0-0
WHU
V2-3
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
MUN

MUN - Forma

IPS
V5-2
EVE
D2-2
SAB
V4-0
MCI
S0-1
BHA
S2-3
Gol segnato (subito)
13/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti recenti

Testa a testa

FulhamPareggioManchester United
1
1
3
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FIN
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
FA Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FIN
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FIN
3Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Fulham - Manchester United

4-2-3-1
Fulham crest
Fulham
FUL
Formazione
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
B. LenoB. LenoC. BasseyC. BasseyA. RobinsonA. RobinsonT. CastagneT. CastagneD. AffengruberD. AffengruberS. BergeS. BergeA. IwobiA. IwobiO. BobbO. BobbS. CharlesS. CharlesJ. KingJ. KingG. GarciaG. GarciaS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotL. MartinezL. MartinezH. MaguireH. MaguireL. ShawL. ShawB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordB. MbeumoB. MbeumoY. TielemansY. TielemansK. MainooK. MainooM. CunhaM. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Fulham

Formazione titolare

Manchester United

Panchina

Allenatore

  • A. Arbeloa
  • M. Carrick
Fulham

Infortuni e squalifiche

Manchester United

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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