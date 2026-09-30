Come acquistare i biglietti per Fulham-Hull City: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Fulham affronta l'Hull City sabato 17 ottobre 2026 al Craven Cottage di Londra.

Fulham e Hull City condividono una rivalità storica molto equilibrata, con 7 vittorie per parte e 2 pareggi negli ultimi 16 incroci ufficiali. Nell'incontro più recente, il 7 gennaio 2023, il Fulham ha ottenuto una vittoria esterna per 2-0 contro l'Hull City nel terzo turno di FA Cup.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Fulham-Hull City, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Fulham-Hull City di Premier League?

Fulham-Hull City si gioca al Craven Cottage di Londra sabato 17 ottobre 2026.

Premier League - Game Week 7 17 ott 2026 - 10:00 Craven Cottage

Come acquistare i biglietti per Fulham-Hull City di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League Fulham-Hull City, puoi seguire questi passaggi:

Sito ufficiale del club (canale principale) : visita il portale ufficiale di biglietteria del Fulham FC. I biglietti vengono generalmente messi a disposizione prima dei membri del club e poi, in base alla disponibilità, della vendita generale. Pacchetti hospitality ufficiali : se i biglietti standard sono esauriti, sono disponibili direttamente tramite il sito del Fulham pacchetti hospitality ufficiali per il giorno della partita, con posti premium e opzioni dining. Piattaforme secondarie di biglietteria : piattaforme secondarie come StubHub spesso propongono posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali sono esauriti, anche se i prezzi possono differire dal valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Fulham-Hull City di Premier League?

I prezzi dei biglietti per Fulham-Hull City al Craven Cottage dipendono dal fatto che si acquistino biglietti ufficiali di ingresso generale oppure biglietti del mercato secondario:

Prezzi ufficiali del club (valore nominale)

Il Fulham classifica le partite in fasce di prezzo:

Ingresso generale adulti: di solito varia da 35 £ a 80 £ a seconda del settore, per esempio Johnny Haynes Stand, Hammersmith End o Riverside Stand.

Ridotti (over 65 / giovani adulti 18-21 anni): in genere vanno da 25 £ a 60 £ .

Junior (under 18): in genere vanno da 15 £ a 30 £ .

Sconto per membri ufficiali: i membri ufficiali del club ricevono di solito uno sconto da 5 £ a 10 £ sui prezzi dell'ingresso generale.

Tifosi ospiti: tetto massimo di 30 £ per ogni biglietto adulto, in conformità con le regole della Premier League.

Mercato secondario e rivendita

Poiché la domanda per le partite di Premier League è elevata, i biglietti sulle piattaforme secondarie come StubHub vengono scambiati a prezzi dinamici determinati dall'offerta:

Prezzi di rivendita: le piattaforme secondarie attualmente propongono posti a partire da circa 75 £ a 125 £ , con posti premium o centrali che arrivano fino a 395 £ a 495 £ .

Pacchetti hospitality: i pacchetti hospitality premium per il giorno della partita direttamente tramite il Fulham partono generalmente da 250 £ a 450 £+ a seconda di ciò che includono lounge e ristorazione.

Fulham-Hull City di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Il momento di forma di Fulham e Hull City

Il Fulham arriva a questa sfida con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 3-2 in Premier League contro il Crystal Palace il 5 settembre, e in campionato sono arrivate anche le sconfitte per 1-0 contro il Sunderland e per 3-2 contro il Chelsea. L'unica vittoria ufficiale dei Cottagers in questa serie è arrivata contro l'AFC Wimbledon in Carabao Cup. Il Fulham ha segnato sette gol e ne ha subiti nove in queste cinque partite.

Le ultime cinque partite dell'Hull City in tutte le competizioni hanno prodotto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 1-0 contro il Sunderland in Carabao Cup l'8 settembre, ma in Premier League la squadra è ancora imbattuta, con lo 0-0 contro l'Aston Villa e la vittoria per 1-0 sul campo del Coventry City. L'Hull ha battuto il Manchester United per 2-0 e lo Stoke City ai rigori in Carabao Cup in precedenza in questa serie. I Tigers hanno segnato quattro gol e ne hanno subiti tre nelle cinque partite.

Fulham-Hull City: i precedenti più recenti

L'ultimo confronto tra questi club risale alla FA Cup del 7 gennaio 2023, quando il Fulham ha vinto 2-0 in trasferta sul campo dell'Hull City. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Fulham conta tre vittorie contro l'unica dell'Hull City, con una partita che non ha prodotto una vincitrice. Tutte e cinque le gare si sono disputate in FA Cup o Championship, senza incontri di Premier League inclusi nel dataset.