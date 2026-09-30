Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Premier League
team-logoFulham
Craven Cottage
team-logoHull City
Book Fulham vs Hull City Tickets
GOAL-e
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Fulham-Hull City: prezzi della Premier League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Fulham
Hull City
Premier League

Il Fulham affronta l’Hull City in Premier League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Fulham affronta l'Hull City sabato 17 ottobre 2026 al Craven Cottage di Londra.

Fulham e Hull City condividono una rivalità storica molto equilibrata, con 7 vittorie per parte e 2 pareggi negli ultimi 16 incroci ufficiali. Nell'incontro più recente, il 7 gennaio 2023, il Fulham ha ottenuto una vittoria esterna per 2-0 contro l'Hull City nel terzo turno di FA Cup.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Fulham-Hull City, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Fulham-Hull City di Premier League?

Fulham-Hull City si gioca al Craven Cottage di Londra sabato 17 ottobre 2026.

crest
Premier League - Game Week 7
Craven Cottage

Come acquistare i biglietti per Fulham-Hull City di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Premier League Fulham-Hull City, puoi seguire questi passaggi:

  1. Sito ufficiale del club (canale principale): visita il portale ufficiale di biglietteria del Fulham FC. I biglietti vengono generalmente messi a disposizione prima dei membri del club e poi, in base alla disponibilità, della vendita generale.
  2. Pacchetti hospitality ufficiali: se i biglietti standard sono esauriti, sono disponibili direttamente tramite il sito del Fulham pacchetti hospitality ufficiali per il giorno della partita, con posti premium e opzioni dining.
  3. Piattaforme secondarie di biglietteria: piattaforme secondarie come StubHub spesso propongono posti messi in vendita da rivenditori se i biglietti ufficiali sono esauriti, anche se i prezzi possono differire dal valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Fulham-Hull City di Premier League?

I prezzi dei biglietti per Fulham-Hull City al Craven Cottage dipendono dal fatto che si acquistino biglietti ufficiali di ingresso generale oppure biglietti del mercato secondario:

Prezzi ufficiali del club (valore nominale)

Il Fulham classifica le partite in fasce di prezzo:

  • Ingresso generale adulti: di solito varia da 35 £ a 80 £ a seconda del settore, per esempio Johnny Haynes Stand, Hammersmith End o Riverside Stand.
  • Ridotti (over 65 / giovani adulti 18-21 anni): in genere vanno da 25 £ a 60 £.
  • Junior (under 18): in genere vanno da 15 £ a 30 £.
  • Sconto per membri ufficiali: i membri ufficiali del club ricevono di solito uno sconto da 5 £ a 10 £ sui prezzi dell'ingresso generale.
  • Tifosi ospiti: tetto massimo di 30 £ per ogni biglietto adulto, in conformità con le regole della Premier League.

Mercato secondario e rivendita

Poiché la domanda per le partite di Premier League è elevata, i biglietti sulle piattaforme secondarie come StubHub vengono scambiati a prezzi dinamici determinati dall'offerta:

  • Prezzi di rivendita: le piattaforme secondarie attualmente propongono posti a partire da circa 75 £ a 125 £, con posti premium o centrali che arrivano fino a 395 £ a 495 £.
  • Pacchetti hospitality: i pacchetti hospitality premium per il giorno della partita direttamente tramite il Fulham partono generalmente da 250 £ a 450 £+ a seconda di ciò che includono lounge e ristorazione.

Fulham-Hull City di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Il momento di forma di Fulham e Hull City

Il Fulham arriva a questa sfida con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 3-2 in Premier League contro il Crystal Palace il 5 settembre, e in campionato sono arrivate anche le sconfitte per 1-0 contro il Sunderland e per 3-2 contro il Chelsea. L'unica vittoria ufficiale dei Cottagers in questa serie è arrivata contro l'AFC Wimbledon in Carabao Cup. Il Fulham ha segnato sette gol e ne ha subiti nove in queste cinque partite.

Le ultime cinque partite dell'Hull City in tutte le competizioni hanno prodotto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 1-0 contro il Sunderland in Carabao Cup l'8 settembre, ma in Premier League la squadra è ancora imbattuta, con lo 0-0 contro l'Aston Villa e la vittoria per 1-0 sul campo del Coventry City. L'Hull ha battuto il Manchester United per 2-0 e lo Stoke City ai rigori in Carabao Cup in precedenza in questa serie. I Tigers hanno segnato quattro gol e ne hanno subiti tre nelle cinque partite.

FUL

FUL - Forma

SUN
S1-0
CRY
S2-3
LIV
D0-0
WHU
V2-3
MUN
D1-1
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
HUL

HUL - Forma

COV
V0-1
AVL
D0-0
SUN
S1-0
CHE
D2-2
NEW
S2-1
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Fulham-Hull City: i precedenti più recenti

L'ultimo confronto tra questi club risale alla FA Cup del 7 gennaio 2023, quando il Fulham ha vinto 2-0 in trasferta sul campo dell'Hull City. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Fulham conta tre vittorie contro l'unica dell'Hull City, con una partita che non ha prodotto una vincitrice. Tutte e cinque le gare si sono disputate in FA Cup o Championship, senza incontri di Premier League inclusi nel dataset.

Testa a testa

FulhamPareggioHull City
4
0
1
FA Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FIN
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FIN
Championship
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FIN
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FIN
Championship
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Hull City badge
Hull City
HUL
3
FIN
6Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato0/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google