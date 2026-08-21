Come acquistare i biglietti per Fulham-Crystal Palace: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Subito dopo il primo derby londinese stagionale del Fulham a Craven Cottage contro il Chelsea, ecco arrivarne un altro, con il benvenuto al Crystal Palace sabato 5 settembre. Puoi prenotare i tuoi biglietti oggi stesso.

Se la partita contro il Chelsea è un’indicazione attendibile, allora i tifosi del Fulham possono aspettarsi un vero spettacolo in questa stagione e la domanda di biglietti salirà alle stelle. Pur avendo chiuso la gara senza punti, gli uomini di Álvaro Arbeloa hanno fatto pienamente la loro parte in un avvincente thriller da cinque gol.

Il Fulham sa però che dovrà tenere gli occhi bene aperti quando arriverà il Palace. Incredibilmente, il Crystal Palace è imbattuto nelle ultime otto sfide a Craven Cottage, una striscia che risale a gennaio 2005.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Fulham-Crystal Palace, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Fulham-Crystal Palace di Premier League?

Fulham-Crystal Palace si gioca a Craven Cottage (Londra), sabato 5 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 15:00 BST.

Premier League - Game Week 3 5 set 2026 - 10:00 Craven Cottage

Come acquistare i biglietti di Fulham-Crystal Palace di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: I possessori di un abbonamento stagionale mantengono il proprio posto o restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale stabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.

Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel sorteggio possono acquistare i tagliandi restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non iscritto sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Fulham-Crystal Palace di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d’età e agevolazioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per le categorie Adulto, Junior (di solito U18 o U21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversari da derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati lunghi del campo e quelli degli anelli inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti degli anelli superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Membership ufficiale necessaria: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le disponibilità per i tifosi ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membership di base.

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