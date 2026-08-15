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Come acquistare i biglietti per Fulham-Chelsea: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Biglietti
Premier League
Fulham
Chelsea
M. Rogers

Non perderti la possibilità di assistere a un grande derby di Londra questo agosto

La prima giornata della nuova stagione 2026/27 di Premier League si chiude con un attesissimo derby di Londra: il Fulham ospita i vicini del Chelsea a ovest della capitale al Craven Cottage lunedì 24 agosto.

Il Chelsea scenderà in campo con alcuni nuovi acquisti di primo piano. Maxence Lacroix, Marco Palestra e Geovany Quenda hanno tutti firmato per oltre 50 milioni di sterline, ma il colpo da copertina, naturalmente, è stato l’arrivo di Morgan Rogers, acquistato dall’Aston Villa per l’enorme cifra di 117 milioni di sterline.

Il Fulham può anche aver perso il contributo offensivo di Harry Wilson e Raul Jimenez, entrambi a segno nella vittoria per 2-1 contro il Chelsea al Craven Cottage a gennaio, ma ha messo sotto contratto un paio di giocatori di grande richiamo dal Real Madrid, Gonzalo García e César Palacios, sui quali spera di poter contare per creare problemi alle difese in questa stagione.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Fulham-Chelsea, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Fulham e Chelsea?

Fulham-Chelsea prenderà il via alle 20:00 BST di lunedì 24 agosto, al Craven Cottage di Londra.

crest
Premier League - Game Week 1
Craven Cottage

Come acquistare i biglietti per Fulham-Chelsea di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o dai partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debentures: I titolari di abbonamento stagionale già esistenti mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali paganti del club (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie con sorteggio casuale per i membri paganti del club (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per partecipare al sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita va esaurita, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: La vendita aperta al pubblico non iscritto è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se si è alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono anche acquistare i tagliandi su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Fulham-Chelsea di Premier League?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d’età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: I club classificano le partite in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Necessità di membership ufficiale: Per acquistare i biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per accedere ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 sterline per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti del settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 sterline, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate ai tifosi in trasferta sono estremamente limitate e di norma vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Stato di forma

FUL

FUL - Forma

AHL
D1-1
FAR
V1-2
CRY
S1-2
MAL
D2-2
VFB
V1-0
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
CHE

CHE - Forma

TOT
S1-2
JUV
S0-1
MIL
V3-0
JDT
D3-3
RSO
V3-1
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti recenti

Testa a testa

FulhamPareggioChelsea
2
0
3
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FIN
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FIN
5Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Fulham - Chelsea

4-2-3-1
Fulham crest
Fulham
FUL
Formazione
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-2-1
B. LenoB. LenoC. BasseyC. BasseyA. RobinsonA. RobinsonJ. CuencaJ. CuencaT. CastagneT. CastagneC. PalaciosC. PalaciosA. IwobiA. IwobiS. BergeS. BergeO. BobbO. BobbJ. KingJ. KingG. GarciaG. GarciaR. SanchezR. SanchezL. ColwillL. ColwillJ. AcheampongJ. AcheampongM. LacroixM. LacroixM. RogersM. RogersR. JamesR. JamesJ. HatoJ. HatoR. LaviaR. LaviaC. PalmerC. PalmerM. GustoM. GustoJ. PedroJ. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Fulham

Formazione titolare

Chelsea

Panchina

Allenatore

  • A. Arbeloa
  • X. Alonso
Fulham

Infortuni e squalifiche

Chelsea

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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