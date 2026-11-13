La sfida di Premier League tra Fulham e Brentford a Craven Cottage è molto attesa. In programma il 12 dicembre, promette calcio di alto livello in uno degli stadi più storici di Londra.

Questo derby della zona ovest di Londra regala sempre un'atmosfera intensa e una rivalità accesa. Con entrambe le squadre intenzionate a risalire la classifica in questa stagione, i tifosi possono aspettarsi una partita avvincente, ricca di passione e orgoglio locale.

GOAL ha tutte le informazioni essenziali per acquistare subito i biglietti: dalle date di vendita ai prezzi, ecco tutto quello che c'è da sapere su questa sfida.

Quando si gioca Fulham-Brentford di Premier League?

Il Fulham ospita il Brentford a Craven Cottage, a Londra. Il calcio d'inizio è previsto all'orario indicato qui sotto.

Come acquistare i biglietti per Fulham-Brentford di Premier League?

Il modo migliore per acquistare i biglietti per questa partita è rivolgersi direttamente ai siti ufficiali di Fulham FC e Brentford FC. Entrambi i club dispongono di un portale dedicato alla biglietteria attraverso il quale i tifosi possono assicurarsi un posto. Per il settore ospiti, i biglietti vengono inizialmente messi in prevendita per gli abbonati e i titolari di posti premium, prima dell'apertura di ulteriori finestre riservate ai soci in base ai punti fedeltà. Anche il Fulham prevede una fase di prevendita per i propri soci ufficiali prima che gli eventuali biglietti rimasti siano messi in vendita libera.

StubHub è un'alternativa se i biglietti sui siti ufficiali sono esauriti. La piattaforma raccoglie le offerte dei posti disponibili per la partita, permettendo ai tifosi di trovare un biglietto anche dopo l'esaurimento delle disponibilità iniziali.

Quanto costano i biglietti per Fulham-Brentford di Premier League?

I prezzi dei biglietti per questa sfida di Premier League variano in base al settore scelto a Craven Cottage e alla fascia d'età. I biglietti acquistati direttamente dal rivenditore ufficiale partono da 30 sterline per gli adulti, un'opzione accessibile per i tifosi alla ricerca del biglietto più economico disponibile. Sono previste anche tariffe ridotte, leggermente inferiori, per anziani e giovani adulti.

Tutto quello che c'è da sapere su Fulham-Brentford

Stato di forma recente

Il Fulham ha conquistato quattro punti nelle ultime cinque partite, una serie che comprende due vittorie consecutive in Premier League contro Hull City e Coventry City, prima di rallentare con i pareggi contro Aston Villa e Newcastle United. L'unica sconfitta in questo periodo è arrivata in Carabao Cup contro il Crystal Palace: in campionato, dunque, il rendimento è stato piuttosto solido, anche se i risultati hanno perso slancio. Il bilancio recente del Brentford è più difficile da digerire: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. L'ultima gara è stata la sconfitta per 2-0 in Premier League contro il Brighton l'8 novembre; nello stesso periodo sono arrivati anche l'eliminazione dalla Carabao Cup contro il Sunderland e il ko in campionato contro il Liverpool. L'unica vittoria in campionato, il 2-0 sul Nottingham Forest, resta il momento migliore di una fase per il resto altalenante.

I precedenti recenti

Gli ultimi cinque confronti di Premier League tra le due squadre sono stati equilibrati, senza che nessuna sia riuscita a imporsi nettamente. Il Fulham è leggermente avanti, con due vittorie contro una del Brentford, mentre due partite sono finite in parità. L'ultimo incontro, disputato al Gtech Community Stadium nell'aprile 2026, è terminato 0-0. Il successo casalingo del Fulham per 3-1 nel settembre 2025 rimane il risultato più netto di questa serie recente.