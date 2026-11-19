Il Fulham ospita il Brentford sabato 12 Desember 2026 al Craven Cottage di Londra.

Negli ultimi tempi il Fulham ha preso il sopravvento nel derby e arriva a questa sfida imbattuto da quattro partite contro il Brentford. La squadra di casa ha ottenuto una netta vittoria per 3–1 al Craven Cottage nel settembre 2025, prima di fermare il Brentford sullo 0–0 al Gtech Community Stadium nell’ultimo confronto, disputato nell’aprile 2026.

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Quando si gioca Fulham-Brentford in Premier League?

Fulham-Brentford si gioca sabato 12 Desember 2026 al Craven Cottage di Londra.

Come acquistare i biglietti per Fulham-Brentford in Premier League?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Premier League tra Fulham e Brentford, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale del Fulham FC: Se vuoi assistere alla partita nei settori riservati ai tifosi di casa al Craven Cottage, i biglietti sono venduti principalmente attraverso la piattaforma ufficiale del Fulham. Di norma vengono messi in vendita prima per i soci del club; gli eventuali posti rimasti sono poi destinati alla vendita libera, in base alla disponibilità.

Se vuoi assistere alla partita nei settori riservati ai tifosi di casa al Craven Cottage, i biglietti sono venduti principalmente attraverso la piattaforma ufficiale del Fulham. Di norma vengono messi in vendita prima per i soci del club; gli eventuali posti rimasti sono poi destinati alla vendita libera, in base alla disponibilità. Sito ufficiale del Brentford FC: Se tifi Brentford, i biglietti per il settore ospiti vengono assegnati attraverso il portale ufficiale del club e distribuiti agli abbonati e ai soci per le trasferte in base ai punti fedeltà.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti venduti attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, sulle piattaforme di rivendita come StubHub si possono spesso trovare biglietti d’ingresso. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando quelli disponibili tramite i canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Fulham-Brentford in Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Fulham e Brentford:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti ufficiali del Fulham per i settori di casa (adulti): Di norma costano da 63 a 125 £.

Di norma costano Biglietti ufficiali del Brentford per il settore ospiti (adulti): Partono generalmente da 30,30 £ .

Partono generalmente da . Pacchetti hospitality ufficiali per la partita: Di norma costano da 210 a oltre 400 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita di biglietti standard: Prezzi di partenza indicativamente tra 60 e 110 £ .

Prezzi di partenza indicativamente tra . Posti di fascia intermedia in rivendita: Prezzi compresi tra 165 e 220 £ .

Prezzi compresi tra . Biglietti in rivendita per il settore ospiti (tifosi del Brentford): Prezzi di partenza generalmente tra 190 e oltre 230 £.

Fulham-Brentford in Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Fulham e Brentford

Il Fulham ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’ultima gara si è conclusa con un pareggio per 1-1 in casa contro il Newcastle United in Premier League; la squadra ha pareggiato 1-1 anche con l’Aston Villa. Nello stesso periodo ha vinto in trasferta contro Coventry City e Hull City, mentre l’unica sconfitta è stata quella per 0-1 contro il Crystal Palace in Carabao Cup. In queste cinque partite il Fulham ha segnato quattro goal e ne ha subiti quattro.

Nelle ultime cinque partite il Brentford ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è una sconfitta per 2-0 contro il Brighton in Premier League, arrivata dopo una vittoria per 2-0 sul Nottingham Forest. Il Brentford ha pareggiato 1-1 con l’Hull City e perso 1-2 contro il Liverpool in campionato, oltre a subire una sconfitta per 3-2 contro il Sunderland in Carabao Cup. Nelle cinque gare ha segnato sei goal e ne ha subiti sette.

Fulham-Brentford: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre si è disputato in Premier League il 18 aprile 2026 e si è concluso 0-0 sul campo del Brentford. Negli ultimi cinque scontri diretti il Fulham ha il bilancio migliore, con due vittorie contro una del Brentford e due pareggi. Il risultato più significativo ottenuto dal Fulham in questa serie è la vittoria casalinga per 3-1 nel settembre 2025.