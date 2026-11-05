Il Fulham ospita il Bournemouth domenica 29 novembre 2026 al Craven Cottage di Londra.

Nell'ultimo confronto, disputato il 9 maggio 2026, il Bournemouth ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 in trasferta contro il Fulham al Craven Cottage. In precedenza, nell'ottobre 2025, il Bournemouth aveva conquistato agevolmente i tre punti vincendo 3-1 al Vitality Stadium.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Fulham-Bournemouth, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Fulham-AFC Bournemouth di Premier League?

Fulham-Bournemouth si gioca al Craven Cottage di Londra domenica 29 novembre 2026.

Premier League - Game Week 12 29 nov 2026 - 09:05 Craven Cottage

Come acquistare i biglietti per Fulham-AFC Bournemouth di Premier League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Fulham e AFC Bournemouth al Craven Cottage:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi consultare i siti ufficiali del Fulham FC e dell'AFC Bournemouth per acquistare i biglietti direttamente attraverso i rispettivi portali, in base alla disponibilità, alle categorie di abbonamento e ai punti fedeltà.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando quelli disponibili sui canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Fulham-AFC Bournemouth di Premier League?

Ecco una stima dei prezzi e delle opzioni per i biglietti di Fulham-AFC Bournemouth di Premier League:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard: I prezzi partono generalmente da circa 35-56 £ per i posti meno richiesti o con visuale standard e arrivano fino a 125 £ per i migliori posti standard.

I prezzi partono generalmente da circa per i posti meno richiesti o con visuale standard e arrivano fino a per i migliori posti standard. Pacchetti hospitality: I prezzi partono da 175-395 £ e oltre, a seconda del pacchetto lounge o suite scelto.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Biglietti standard in rivendita: I prezzi partono generalmente da circa 64 £ , mentre il prezzo medio di mercato si aggira intorno alle 170 £ , a seconda della disponibilità e del settore.

I prezzi partono generalmente da circa , mentre il prezzo medio di mercato si aggira intorno alle , a seconda della disponibilità e del settore. Biglietti premium e VIP in rivendita: Con l'avvicinarsi della partita, i prezzi possono andare da 230 £ a oltre 700 £ a biglietto.

Fulham-AFC Bournemouth di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Fulham e AFC Bournemouth

Il Fulham arriva a questa partita con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. La più recente è stata una vittoria per 0-1 sul campo del Coventry City in Premier League; nello stesso periodo ha battuto anche l'Hull City per 1-0. L'unica sconfitta è arrivata contro l'Ipswich Town, che si è imposto per 2-1. In queste cinque partite, il Fulham ha segnato sette goal e ne ha subiti cinque. La serie comprende anche una vittoria contro il West Ham United in Carabao Cup.

Il Bournemouth ha vinto quattro delle ultime cinque partite; l'unica sconfitta è stata il pesante 5-1 subito contro il Chelsea in Premier League. Da allora, la squadra ha ottenuto risultati netti: 3-0 contro lo Sturm Graz, 2-0 contro il Sunderland, 3-0 contro il Milan in Europa League e 3-0 sul campo del Manchester United. In queste cinque gare ha segnato undici goal e ne ha subiti cinque, senza concederne nelle ultime due.

Fulham-AFC Bournemouth: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale al maggio 2026, quando il Bournemouth ha vinto 1-0 al Craven Cottage in Premier League. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Bournemouth ha ottenuto tre vittorie e il Fulham una, mentre una partita è finita in pareggio. Il precedente incontro al Craven Cottage, nel dicembre 2024, si è concluso 2-2, mentre nell'ottobre 2025 il Bournemouth ha vinto 3-1 in casa.