Il Frosinone ospita l'Inter sabato 5 dicembre 2026 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone.

L'ultimo confronto ufficiale tra le due squadre risale a maggio 2024, quando l'Inter si impose in trasferta con un netto 5-0. Negli ultimi cinque incontri, l'Inter ha segnato 14 goal, concedendone appena uno al Frosinone.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Frosinone-Inter, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Frosinone-Inter di Serie A?

Frosinone-Inter si gioca allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone sabato 5 dicembre 2026.

Serie A - Game Week 14 5 dic 2026 - 12:00 Stadio Benito Stirpe

Come acquistare i biglietti per Frosinone-Inter di Serie A?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti di Frosinone-Inter di Serie A:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sui siti ufficiali dei club. Il portale di biglietteria ufficiale del Frosinone Calcio gestisce i posti riservati ai tifosi di casa e la vendita al pubblico, mentre la piattaforma di biglietteria dell'FC Internazionale Milano offre opzioni per i settori ospiti e per i soci del club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Frosinone-Inter di Serie A?

Ecco i prezzi dei biglietti per Frosinone-Inter di Serie A:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard: Di norma costano tra 25 € e 60 € , a seconda del settore.

Di norma costano tra e , a seconda del settore. Posti premium: Costano da 80 € a 150 € e oltre.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard: In genere partono da circa 292 € .

In genere partono da circa . Posti premium: circa 521 €, a seconda della posizione del posto e della domanda complessiva per la partita.

Frosinone-Inter di Serie A: tutto quello che c'è da sapere

Frosinone-Inter: lo stato di forma

Il Frosinone arriva a questa partita forte di tre vittorie nelle ultime cinque gare di Serie A, con un pareggio e una sconfitta. Nell'ultima uscita ha battuto 2-0 il Torino in casa e, in precedenza, ha segnato cinque goal al Lecce nella vittoria per 5-1. In quelle cinque partite ha realizzato 18 goal e ne ha subiti nove, compreso il 4-4 contro l'Atalanta che ha messo in evidenza sia la sua pericolosità offensiva sia la sua vulnerabilità difensiva. L'unica sconfitta in questa serie di gare è stata il 3-0 contro il Napoli.

L'Inter ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendo soltanto 3-1 contro il Milan nel derby della Madonnina. Prima di quella sconfitta, la squadra di Chivu aveva battuto il Venezia 2-0, la Fiorentina 2-1 e lo Shakhtar Donetsk 1-0 in Champions League, oltre ad aver vinto 3-1 in casa del Bologna. In quelle cinque partite ha segnato otto goal e ne ha subiti sette.

Frosinone-Inter: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre è stato una partita di Serie A disputata a maggio 2024, quando l'Inter ha vinto 5-0 allo Stadio Benito Stirpe. Negli ultimi cinque precedenti registrati, l'Inter ha ottenuto cinque vittorie, segnando 14 goal e subendone soltanto uno. Il Frosinone non ha conquistato punti in nessuna di quelle sfide.