Il Friburgo ospita l’Union Berlino domenica 8 novembre 2026 all’Europa-Park Stadion di Friburgo.

Nell’ultimo incontro di campionato, il 15 marzo 2026, l’Union Berlino ha conquistato una vittoria di misura per 1-0 in trasferta all’Europa-Park Stadion. Nei precedenti recenti l’Union Berlino ha avuto la meglio, anche se le partite in casa del Friburgo si concludono spesso con pareggi con pochi goal o con un solo goal di scarto.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Friburgo-Union Berlino: dove trovarli e quanto costano.

Quando si gioca Friburgo-Union Berlino di Bundesliga?

Friburgo-Union Berlino si gioca domenica 8 novembre 2026 all’Europa-Park Stadion di Friburgo.

Bundesliga - Game Week 9 8 nov 2026 - 11:30 Europa-Park Stadion

Come acquistare i biglietti di Friburgo-Union Berlino di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Bundesliga tra SC Freiburg e 1. FC Union Berlin, puoi valutare diversi canali di vendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il modo più diretto e sicuro per acquistare i biglietti al prezzo ufficiale è rivolgersi ai siti di SC Freiburg, la squadra di casa, o 1. FC Union Berlin. Soci e abbonati hanno la precedenza prima che gli eventuali posti rimasti vengano messi in vendita libera.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Friburgo-Union Berlino di Bundesliga?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Bundesliga tra SC Freiburg e Union Berlin, sia sui canali ufficiali dei club sia sulle piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi (Stehplatz): I biglietti al prezzo ufficiale costano generalmente da 18 a 25 € per gli adulti e sono disponibili soprattutto per i soci dei club nelle prime fasi di vendita.

I biglietti al prezzo ufficiale costano generalmente da per gli adulti e sono disponibili soprattutto per i soci dei club nelle prime fasi di vendita. Posti a sedere standard (Sitzplatz): I posti standard nei settori inferiori e superiori, acquistati direttamente dal club, costano in genere tra 35 e 70 € , a seconda della visuale e del settore specifico.

I posti standard nei settori inferiori e superiori, acquistati direttamente dal club, costano in genere tra , a seconda della visuale e del settore specifico. Posti premium di categoria 1: I biglietti per i posti centrali migliori in tribuna o per quelli vicini alle aree hospitality costano da 75 a oltre 90 € al prezzo ufficiale se acquistati direttamente dal club, secondo disponibilità.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Prezzo minimo d’ingresso: In genere si parte da circa 65-80 € per i settori superiori o i posti in piedi, a seconda della domanda complessiva.

In genere si parte da circa per i settori superiori o i posti in piedi, a seconda della domanda complessiva. Prezzo medio di mercato: I posti a sedere di fascia intermedia costano in genere da 150 a oltre 500 € , a causa dell’elevata domanda per le partite di Bundesliga.

I posti a sedere di fascia intermedia costano in genere da , a causa dell’elevata domanda per le partite di Bundesliga. Posti premium e lungo il campo: I posti con le migliori visuali lungo il campo o i biglietti hospitality raggiungono spesso prezzi più alti, che possono superare i 600-800 €.

Friburgo-Union Berlino di Bundesliga: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Friburgo e Union Berlino

Il Friburgo ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha vinto 4-2 in amichevole contro il Luzern il 3 ottobre, mentre l’ultimo risultato in una gara ufficiale è stato il 2-2 in Bundesliga contro l’Eintracht Francoforte il 19 settembre. In queste cinque partite il Friburgo ha segnato 16 goal e ne ha subiti sei. La vittoria per 5-0 sul Borussia Moenchengladbach è stata la sua prestazione più convincente.

Nelle ultime cinque partite l’Union Berlino ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell’ultima uscita ha vinto 1-0 in amichevole contro il Rijeka il 26 settembre, ma il suo rendimento in Bundesliga è stato ben più negativo: sconfitte contro Bayern Monaco (7-0), Schalke 04 (1-3) e Bayer Leverkusen (4-0). L’unico altro risultato in campionato in questa serie è il pareggio per 3-3 con l’Eintracht Francoforte. L’Union ha segnato sei goal e ne ha subiti 17 in queste cinque partite.

Friburgo-Union Berlino: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 15 marzo 2026, quando l’Union Berlino ha vinto 1-0 all’Europa-Park Stadion in Bundesliga. Negli ultimi cinque precedenti l’Union Berlino ha vinto due volte, il Friburgo una e due partite sono finite in pareggio. Entrambe le squadre hanno segnato quattro goal.