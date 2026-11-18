Il Friburgo ospita il Panathinaikos giovedì 10 dicembre 2026 all’Europa-Park Stadion di Friburgo.

SC Friburgo e Panathinaikos non si sono mai affrontati prima: questa partita di UEFA Conference League sarà il loro primo incontro ufficiale nelle competizioni europee. La sfida della 5ª giornata rappresenta un banco di prova decisivo per entrambe le squadre, a caccia di punti importanti in vista della fase conclusiva della fase campionato.

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Quando si gioca Friburgo-Panathinaikos di Conference League?

Friburgo-Panathinaikos si gioca all’Europa-Park Stadion di Friburgo giovedì 10 dicembre 2026.

Conference League - Game Week 5 10 dic 2026 - 12:45 Europa-Park Stadion

Come acquistare i biglietti per Friburgo-Panathinaikos di Conference League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Conference League tra Friburgo e Panathinaikos:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Per acquistare direttamente i biglietti al prezzo di listino, di norma si può utilizzare il portale ufficiale del club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando quelli dei canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Friburgo-Panathinaikos di Conference League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Conference League tra Friburgo e Panathinaikos:

1. Canali ufficiali del club

Posti a sedere standard / posti in piedi: da 25 € a 60 €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Settori sui lati corti e posti in piedi: da 85 € a 110 €

da 85 € a 110 € Posti a sedere sui lati lunghi e con visuale privilegiata: da 150 € a 350 € e oltre

Friburgo-Panathinaikos di Conference League: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Friburgo e Panathinaikos

Il Friburgo arriva a questa partita con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’impegno più recente ha battuto 2-0 in casa l’Union Berlino in Bundesliga, dopo aver vinto 1-0 in trasferta contro il Trabzonspor in Conference League. L’unica battuta d’arresto in questa serie è stata la sconfitta per 1-3 contro il Bayern Monaco. In quelle cinque partite, il Friburgo ha segnato otto goal e ne ha subiti cinque.

Il Panathinaikos ha vinto tutte le ultime cinque gare ufficiali, senza pareggi né sconfitte. Nell’impegno più recente ha vinto 1-2 in trasferta contro l’Iraklis in Super League, mentre in Conference League ha battuto 2-1 il CSKA Sofia. In precedenza aveva sconfitto 2-0 l’AEK Atene e 1-0 in trasferta l’NFC Volos. In queste cinque partite, il Panathinaikos ha segnato otto goal e ne ha subiti quattro.

Friburgo-Panathinaikos: I precedenti recenti

Al momento non sono disponibili dati sui precedenti tra Friburgo e Panathinaikos per questa partita. Ulteriori informazioni sugli incontri passati potrebbero essere aggiunte più vicino al calcio d’inizio.