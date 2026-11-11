Il Friburgo ospita l'Hoffenheim sabato 5 dicembre 2026 all'Europa-Park Stadion di Friburgo.

Nell'ultimo confronto, disputato nel febbraio 2026, l'Hoffenheim ha battuto nettamente il Friburgo per 3-0 in casa in Bundesliga. In precedenza, le due squadre avevano pareggiato 1-1 in una partita combattuta all'Europa-Park Stadion nel settembre 2025.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Friburgo-Hoffenheim, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Friburgo-Hoffenheim di Bundesliga?

Friburgo-Hoffenheim si gioca sabato 5 dicembre 2026 all'Europa-Park Stadion di Friburgo.

Bundesliga - Game Week 12 5 dic 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

Come acquistare i biglietti di Friburgo-Hoffenheim di Bundesliga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della partita di Bundesliga tra Friburgo e Hoffenheim:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi consultare direttamente i siti ufficiali di SC Freiburg e TSG Hoffenheim. Gestiscono la vendita ordinaria, le prevendite riservate ai soci e le fasce di prezzo standard.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Friburgo-Hoffenheim di Bundesliga?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra Friburgo e Hoffenheim:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi / settori dei tifosi: Costano generalmente tra 15 e 25 € circa.

Costano generalmente tra circa. Posti a sedere standard: Costano generalmente tra 35 e 75 € circa.

Costano generalmente tra circa. Pacchetti VIP e hospitality: I prezzi partono da 150 € e arrivano a 300 € o più.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti attraverso i canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti economici / nelle tribune superiori: I prezzi partono generalmente da circa 60-95 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Posti di fascia intermedia e lungo le linee laterali: I prezzi oscillano tra 100 e 250 € .

I prezzi oscillano tra . Posti premium e settori più richiesti: I prezzi vanno spesso da 300 € a oltre 500 €.

Friburgo-Hoffenheim di Bundesliga: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Friburgo e Hoffenheim

Il Friburgo arriva a questa partita con tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. Nell'ultima uscita ha vinto 1-0 in trasferta contro il Trabzonspor in Conference League, dopo il successo per 1-2 sul campo dell'Augsburg in Bundesliga. Le due sconfitte di questa serie sono arrivate contro il Bayern Monaco (1-3) e il Monaco (0-3). In queste cinque partite, il Friburgo ha segnato otto gol e ne ha subiti sette.

Nelle ultime cinque partite, l'Hoffenheim ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il risultato più recente è l'1-1 contro il Crystal Palace in Europa League. I successi più significativi di questa serie sono stati il 3-0 contro il Lione in Europa e il 3-0 contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga. I risultati peggiori sono stati la sconfitta per 2-0 contro il Werder Brema e quella ai rigori contro l'Holstein Kiel in Coppa di Germania. In queste cinque partite, l'Hoffenheim ha segnato sette gol e ne ha subiti quattro.

Friburgo-Hoffenheim: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra i due club risale al febbraio 2026, quando l'Hoffenheim ha vinto 3-0 in casa in Bundesliga. Prima di allora, Friburgo e Hoffenheim avevano pareggiato 1-1 a Friburgo nel settembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti in Bundesliga, il Friburgo ha vinto due volte, l'Hoffenheim una e due partite sono finite in pareggio.