Come acquistare i biglietti per Friburgo-Borussia Moenchengladbach: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Friburgo affronta il Borussia Moenchengladbach sabato 12 settembre 2026 all'Europa-Park Stadion di Friburgo.

Lo SC Friburgo vanta un recente dominio casalingo in questa sfida, compresa una vittoria per 2-1 sul Borussia Mönchengladbach nel loro ultimo confronto interno in campionato, nel febbraio 2026. I precedenti storici tra queste due squadre hanno spesso regalato partite ricche di gol, rendendo questa gara un appuntamento intrigante per gli appassionati di calcio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere su come assicurarti i biglietti per Friburgo-Borussia Moenchengladbach, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Friburgo-Borussia Moenchengladbach di Bundesliga?

Friburgo-Borussia Moenchengladbach si gioca all'Europa-Park Stadion di Friburgo.

Bundesliga - Game Week 3 12 set 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

Come acquistare i biglietti per Friburgo-Borussia Moenchengladbach di Bundesliga?

Puoi acquistare i biglietti per la partita SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach del 12 settembre 2026 attraverso le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

SC Freiburg Ticket Onlineshop: è la piattaforma principale e più sicura per acquistare biglietti a prezzo nominale direttamente dal club ospitante.

Prevendita per i membri: i membri dello SC Friburgo di solito hanno accesso esclusivo anticipato ai biglietti prima che i posti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico.

Cambio biglietti ufficiale (Zweitmarkt): se la partita registra il tutto esaurito sul negozio principale dei biglietti, controlla il mercato secondario ufficiale del Friburgo integrato nel sito di ticketing, dove gli abbonati rivendono i propri posti a prezzo nominale.

2. Quota riservata ai tifosi ospiti (Borussia Mönchengladbach)

BMG Ticketportal: se vuoi sederti nel settore ospiti, i biglietti vengono venduti direttamente tramite il sistema ufficiale di ticketing del Borussia Mönchengladbach ai membri registrati o agli account dei fan club.

3. Mercati secondari di biglietti (usare con cautela)

Piattaforme di rivendita: piattaforme come StubHub propongono rivendite di terze parti, anche se i prezzi possono essere significativamente più alti del valore nominale e si applicano commissioni di servizio.

Quanto costano i biglietti per Friburgo-Borussia Moenchengladbach di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach dovrebbero rientrare nelle seguenti fasce:

Biglietti ufficiali generici (valore nominale): i biglietti in piedi e quelli standard a sedere vanno in genere da 15 £ a 60 £ (da 18 € a 70 €), a seconda della categoria d'età e della posizione nello stadio (curve in piedi o posti laterali a sedere).

Mercati secondari e di rivendita: i posti generici di fascia base sui siti di rivendita come StubHub partono da circa 35 £ a 50 £ , mentre i posti mediamente disponibili in rivendita si collocano generalmente tra 50 £ e 120 £ a seconda della visuale e della domanda.

Pacchetti hospitality: i posti premium o VIP con cibo e accesso lounge partono da circa 170 £ a 300 £+ per biglietto.

Friburgo-Borussia Moenchengladbach di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Friburgo-Borussia Moenchengladbach: forma

Il Friburgo ha vinto tutte e cinque le sue partite più recenti in tutte le competizioni. L'ultima uscita è stata un netto 5-1 sul Fortuna Duesseldorf in DFB-Pokal, e prima ancora aveva battuto il Motherwell per 3-1 in trasferta nelle qualificazioni di Conference League. La serie comprende anche un successo per 3-0 in amichevole contro il Crystal Palace e due 2-0 consecutivi contro lo Strasburgo. In queste cinque gare, il Friburgo ha segnato 11 gol e ne ha subito uno, una sequenza che evidenzia una squadra ben organizzata e concreta.

Anche il Gladbach ha vinto tutte e cinque le sue partite recenti senza nemmeno una sconfitta. L'ultimo risultato è stato un 5-0 sul TSV Schott Mainz in DFB-Pokal, dopo un successo per 2-1 contro l'Aston Villa nel pre-campionato. In precedenza, in estate, aveva battuto il Velbert per 8-0 e l'Hansa Rostock per 3-1. La squadra di Polanski ha segnato 19 gol in queste cinque partite e ne ha subiti soltanto tre, presentandosi come una delle squadre più prolifiche del pre-campionato all'ingresso in Bundesliga.

Friburgo-Borussia Moenchengladbach: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club risale al febbraio 2026, quando il Friburgo ha vinto 2-1 in casa in Bundesliga. Negli ultimi cinque confronti di Bundesliga, il Friburgo è in vantaggio con tre vittorie contro una del Gladbach, mentre una partita si è chiusa sullo 0-0. Il Friburgo è stato particolarmente forte nelle gare casalinghe in questa serie, vincendo entrambi gli incontri all'Europa-Park Stadion, compreso un successo per 3-1 nel novembre 2024.