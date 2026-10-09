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Come acquistare i biglietti per Friburgo-Bayern Monaco: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Friburgo affronta il Bayern Monaco in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Friburgo ospita il Bayern Monaco domenica 25 ottobre 2026 all'Europa-Park Stadion di Friburgo.

Storicamente il Bayern Monaco domina questo confronto, con 38 vittorie contro le 5 complessive del Friburgo. Il più recente incrocio di campionato sul campo del Friburgo si è concluso con un drammatico successo per 3-2 del Bayern Monaco.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Friburgo-Bayern Monaco, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Friburgo-Bayern Monaco in Bundesliga?

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Bundesliga - Game Week 7
Europa-Park Stadion

Come acquistare i biglietti per Friburgo-Bayern Monaco in Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per SC Freiburg vs. FC Bayern Munich all'Europa-Park Stadion, hai alcune opzioni principali a seconda della disponibilità e del tuo status di tifoso:

1. Biglietteria ufficiale dello SC Freiburg

  • Sito del club e portale biglietti: Il modo più diretto è attraverso la piattaforma ufficiale di vendita biglietti dello SC Freiburg.
  • Priorità per i membri: I membri del club SC Freiburg hanno accesso prioritario alle partite casalinghe. Poiché le gare di cartello contro l'FC Bayern Munich di solito fanno registrare il tutto esaurito all'istante, i biglietti raramente arrivano alla vendita pubblica.

2. Quota riservata ai tifosi ospiti del FC Bayern Munich

  • Ballottaggio per i membri: I biglietti per le trasferte vengono distribuiti rigorosamente ai membri ufficiali del club FC Bayern e ai fan club registrati tramite un sistema di richiesta online e sorteggio sul sito ufficiale del FC Bayern.

3. Piattaforme secondarie di vendita biglietti

  • Piattaforme secondarie per biglietti: Se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, i biglietti di ingresso generale possono spesso essere trovati su piattaforme secondarie di vendita biglietti come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le assegnazioni primarie sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Friburgo-Bayern Monaco in Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per SC Freiburg vs. FC Bayern Munich all'Europa-Park Stadion variano notevolmente a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali al prezzo nominale oppure tramite piattaforme secondarie di vendita biglietti.

1. Prezzi ufficiali nominali

I biglietti ufficiali per il giorno della partita venduti tramite SC Freiburg o FC Bayern Munich sono standardizzati in fasce generali:

  • Posto in piedi (Stehplatz):15 € - 20 €
  • Categoria 3 (anelli superiori / dietro la porta):35 € - 50 €
  • Categoria 1 e 2 (tribuna principale / tribuna opposta):60 € - 80 €
  • Pacchetti VIP / hospitality:100 € - 150 €+

2. Piattaforme secondarie di vendita biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso le vendite primarie del club, piattaforme secondarie di vendita biglietti come StubHubmettono in vendita biglietti in base alla domanda di mercato:

  • Prezzo iniziale / minimo: Circa 200 € - 300 € per i posti base
  • Prezzo medio: Circa 350 € - 700 € nella maggior parte delle aree dello stadio
  • Posti premium / categoria 1:800 € - 1.200 €+

Friburgo-Bayern Monaco in Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Friburgo e Bayern Monaco

Il Friburgo arriva a questa sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, un rendimento che riflette un vero slancio positivo. Il risultato più recente è stato il 2-2 casalingo contro l'Eintracht Francoforte in Bundesliga, mentre la miglior prestazione in questo parziale è stata il netto 5-0 sul Borussia Moenchengladbach. Ha inoltre ottenuto una vittoria per 4-1 sul Werder Brema e ha superato il turno di qualificazione di Conference League con un 4-1 sul Motherwell. In queste cinque partite, il Friburgo ha segnato 16 gol e ne ha subiti quattro.

Il Bayern Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con un pareggio, uno 0-0 contro lo Schalke 04 in Bundesliga. L'uscita più recente è stata il 7-0 sull'Union Berlino, arrivato dopo il 5-0 sul Bodoe/Glimt in Champions League. Il Bayern ha segnato 15 gol nelle ultime cinque partite subendone soltanto due, e in questo periodo ha mantenuto la porta inviolata in due occasioni.

SCF

SCF - Forma

SVW
V4-1
SCP
V0-1
BMG
V5-0
SGE
D2-2
LUZ
V4-2
Gol segnato (subito)
16/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FCB

FCB - Forma

OSN
V1-4
S04
D0-0
BOD
V5-0
ELV
V1-2
FCU
V7-0
Gol segnato (subito)
18/2
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Friburgo-Bayern Monaco: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è concluso con una vittoria per 2-3 del Bayern Monaco all'Europa-Park Stadion nell'aprile 2026, con il Bayern capace di rimontare e prendersi tutti e tre i punti. Nelle ultime cinque sfide dirette in Bundesliga, il Bayern ne ha vinte tre, con un pareggio e un risultato in cui il Friburgo è andato più vicino alla vittoria. Il Bayern è stato particolarmente dominante nelle edizioni recenti di questa sfida, compreso il successo per 6-2 in casa nel novembre 2025.

Testa a testa

FriburgoPareggioBayern Monaco
0
1
4
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
2
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
3
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
6
Friburgo badge
Friburgo
SCF
2
FIN
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
Friburgo badge
Friburgo
SCF
0
FIN
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
2
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
FIN
7Gol segnati15
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

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