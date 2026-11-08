La Francia chiude la fase a gironi della UEFA Nations League e i suoi impegni internazionali del 2026 in casa, affrontando la Turchia a Bordeaux domenica 15 novembre. Puoi già acquistare i biglietti per vedere in azione la magnifica nazionale francese.

La Turchia ha una seconda occasione per battere i due volte campioni del mondo e due volte campioni d’Europa. Quando ha ospitato la Francia a Izmit nella prima giornata dell’attuale edizione della UEFA Nations League, Kylian Mbappe ha segnato nel secondo tempo, senza sorprendere nessuno, regalando agli ospiti la vittoria per 1-0.

Zinedine Zidane, tornato ad allenare dopo una pausa di cinque anni, sa di raccogliere un’eredità pesante: ha preso il posto di Didier Deschamps alla guida della Francia dopo i Mondiali estivi. Vincere un trofeo gli farebbe molto comodo per allentare la pressione, e quello della UEFA Nations League sarebbe particolarmente gradito.

GOAL ti offre tutte le informazioni necessarie per acquistare subito i biglietti di Francia-Turchia di UEFA Nations League, compresi prezzi, disponibilità e migliori canali d’acquisto.

Quando si gioca Francia-Turchia di UEFA Nations League?

Francia-Turchia si giocherà allo Stade Matmut Atlantique di Bordeaux domenica 15 novembre, con calcio d’inizio previsto alle 20:45 CET.

UEFA Nations League A - Game Week 6 15 nov 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

Come acquistare i biglietti per Francia-Turchia di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per Francia-Turchia di UEFA Nations League possono essere acquistati attraverso il portale di biglietteria della Federazione calcistica francese (FFF).

Di norma, la FFF mette in vendita i biglietti in finestre di prevendita. Gli iscritti al club dei tifosi della nazionale francese hanno la prima opportunità di acquistarli. Gli eventuali biglietti rimasti vengono poi messi a disposizione del pubblico più vicino alla data della partita.

Chi cerca posti all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita, come Ticombo.

Trasferimenti garantiti: Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti attraverso il suo programma di sicurezza integrato, TixProtect. Il programma garantisce che riceverai i biglietti in tempo e che saranno validi per l’evento, altrimenti otterrai un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per Francia-Turchia di UEFA Nations League?

Per la prossima partita di UEFA Nations League tra Francia e Turchia, i prezzi dei biglietti ufficiali dovrebbero andare da 25 € a 175 €, a seconda del settore dello Stade Matmut Atlantique.

I biglietti messi a disposizione dalla Fédération Française de Football (FFF) sono generalmente suddivisi in cinque fasce di prezzo, associate a specifici settori dello stadio:

Catégorie Or (Oro) : settore centrale delle tribune laterali (anelli inferiore e intermedio). La visuale migliore in assoluto, all’altezza della linea di metà campo nelle tribune Est o Ovest. ( Prezzo: 150-175 € )

: settore centrale delle tribune laterali (anelli inferiore e intermedio). La visuale migliore in assoluto, all’altezza della linea di metà campo nelle tribune Est o Ovest. ( ) Catégorie 1 : settori premium delle tribune laterali (anelli inferiore e superiore), leggermente decentrati rispetto alla zona centrale delle tribune principali. ( Prezzo: 120-145 € )

: settori premium delle tribune laterali (anelli inferiore e superiore), leggermente decentrati rispetto alla zona centrale delle tribune principali. ( ) Catégorie 2 : settori premium delle tribune laterali (anelli inferiore e superiore), leggermente decentrati rispetto alla zona centrale delle tribune principali. ( Prezzo: 95-125 € )

: settori premium delle tribune laterali (anelli inferiore e superiore), leggermente decentrati rispetto alla zona centrale delle tribune principali. ( ) Catégorie 3 : anelli superiori delle tribune dietro le porte. Visuale dall’alto nei settori superiori delle tribune Nord e Sud. ( Prezzo: 55-95 € )

: anelli superiori delle tribune dietro le porte. Visuale dall’alto nei settori superiori delle tribune Nord e Sud. ( ) Catégorie 4: anelli inferiori delle tribune dietro le porte. I tradizionali settori dei tifosi e i posti più economici, situati nei livelli più bassi direttamente dietro le reti. (Prezzo: 25-75 €)

Con l’avvicinarsi della partita, consulta i siti ufficiali della nazionale per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come Ticombo per verificare la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sullo Stade Matmut Atlantique

Lo Stade Matmut Atlantique, noto anche come Nouveau Stade de Bordeaux, è la più grande struttura sportiva e culturale della costa atlantica francese. Inaugurato nel 2015, ha una capienza di 42.115 spettatori. Conosciuto per la sua architettura elegante e suggestiva, simile a un tempio, si è rapidamente affermato come sede di primo piano per il calcio, il rugby e i grandi eventi di intrattenimento.

La decisione di costruire un nuovo stadio a Bordeaux nacque dopo l’assegnazione alla Francia di UEFA Euro 2016. Lo storico impianto della città, l’ormai datato Stade Chaban-Delmas, non era più al passo con i tempi né adatto a ospitare un moderno torneo internazionale.

L’elemento visivo più caratteristico del Matmut Atlantique è il perimetro formato da 900 sottili colonne bianche. Gli architetti le hanno progettate richiamando sia i templi dell’antica Grecia sia il paesaggio locale, in particolare le pinete della regione delle Landes.

I momenti memorabili allo Stade Matmut Atlantique

UEFA Euro 2016 : lo stadio ha ospitato cinque partite del torneo. La più celebre è stata il quarto di finale tra Germania e Italia, deciso da una drammatica serie di 18 tiri dal dischetto, al termine della quale la Germania ha finalmente battuto l’Italia in un torneo.

: lo stadio ha ospitato cinque partite del torneo. La più celebre è stata il quarto di finale tra Germania e Italia, deciso da una drammatica serie di 18 tiri dal dischetto, al termine della quale la Germania ha finalmente battuto l’Italia in un torneo. Mondiali di rugby 2023 : lo stadio si è adattato senza difficoltà alla palla ovale, ospitando cinque importanti partite della fase a gironi, tra cui incontri di cartello con nazionali di primo piano come Irlanda e Sudafrica.

: lo stadio si è adattato senza difficoltà alla palla ovale, ospitando cinque importanti partite della fase a gironi, tra cui incontri di cartello con nazionali di primo piano come Irlanda e Sudafrica. Giochi olimpici di Parigi 2024: durante le Olimpiadi l’impianto ha assunto il nome di «Stade de Bordeaux» e ha ospitato sei partite di calcio, tra cui un quarto di finale maschile particolarmente acceso.

L’illusione del tetto «sospeso»: le grandi scalinate all’aperto collegano visivamente gli spazi interni con l’ambiente circostante. Quando lo stadio è illuminato di notte, l’enorme copertura sembra sospesa, completamente staccata dalla distesa di colonne bianche sottostante.

Francia-Turchia di UEFA Nations League: Tutto quello che c’è da sapere

Francia-Turchia: La forma recente

Classifica FIFA: Francia (3ª) contro Turchia (27ª)

Dopo aver subito appena due goal nelle prime sei partite dei Mondiali FIFA 2026, la Francia ne ha incassati otto nelle ultime due gare disputate in Nord America: due contro la Spagna e sei contro l’Inghilterra. In trasferta in UEFA Nations League ha però ritrovato solidità difensiva, battendo sia la Turchia sia il Belgio per 1-0.

La Turchia ha vinto l’ultima partita del suo girone ai Mondiali contro gli Stati Uniti, uno dei Paesi ospitanti, ma non è bastato: le precedenti sconfitte contro Australia e Paraguay le hanno impedito di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. Alla delusione estiva si sono aggiunte due sconfitte casalinghe consecutive in UEFA Nations League, contro Francia e Italia.

Francia-Turchia: I precedenti recenti

La Francia è in vantaggio nel bilancio complessivo dei precedenti contro la Turchia: cinque vittorie contro una, oltre a un pareggio. Nei sette incontri precedenti, la Francia ha segnato 14 goal e la Turchia cinque.

Nella recente partita di UEFA Nations League del 25 settembre, la Francia ha battuto la Turchia per 1-0 a Izmit. L’incontro ha segnato l’esordio di Zinedine Zidane alla guida della nazionale francese. Kylian Mbappé ha sbloccato il risultato al 54’, raccogliendo un passaggio di Michael Olise e calciando di destro nell’angolo basso alla sinistra del portiere.