Come acquistare i biglietti per Francia-Türkiye: prezzi della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Francia chiude la fase a gironi del suo calendario di UEFA Nations League e la sua campagna internazionale 2026 in casa quando affronterà la Türkiye a Bordeaux domenica 15 novembre. Oggi puoi prenotare i biglietti per vedere all’opera i magnifici Bleus.

La Türkiye ha una seconda occasione per prendersi lo scalpo dei due volte campioni del mondo e dei due volte campioni d’Europa. Quando ha ospitato la Francia nella giornata inaugurale dell’attuale edizione della UEFA Nations League a Izmit, Kylian Mbappe ha segnato, quale sorpresa, nel secondo tempo regalando agli ospiti una vittoria per 1-0.

Zinedine Zidane, che torna ad allenare dopo una pausa di cinque anni, sa di avere un compito enorme dopo aver raccolto l’eredità della Francia da Didier Deschamps in seguito al Mondiale estivo. Gli piacerebbe moltissimo conquistare un trofeo per allentare la pressione, e la coppa della UEFA Nations League sarebbe molto utile.

GOAL ha tutto quello che devi sapere per assicurarti subito i biglietti di Francia-Türkiye di UEFA Nations League, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Francia-Türkiye di UEFA Nations League?

Francia-Türkiye si gioca allo Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) domenica 15 novembre, con calcio d’inizio previsto alle 20:45 (CET).

UEFA Nations League A - Game Week 6 15 nov 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

Come comprare i biglietti per Francia-Türkiye di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per Francia-Türkiye di UEFA Nations League possono essere acquistati tramite il portale ticketing della Federcalcio francese (FFF).

La FFF di solito mette in vendita i biglietti in finestre prioritarie. I membri registrati del club dei tifosi della nazionale francese hanno la prima opportunità di acquisto. Gli eventuali biglietti rimanenti vengono poi messi in vendita al pubblico generale più a ridosso della data della partita.

Per assicurarsi posti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistare biglietti anche su piattaforme secondarie, come Ticombo.

Trasferimenti garantiti: Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti attraverso il suo programma di sicurezza integrato chiamato TixProtect. Questo programma garantisce che riceverai i tuoi biglietti in tempo e che saranno validi per il tuo evento, oppure otterrai un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per Francia-Türkiye di UEFA Nations League?

Per l’imminente partita di UEFA Nations League tra Francia e Türkiye, si prevede che i biglietti ufficiali andranno da 25 € a 175 €, a seconda del posto scelto allo Stade Matmut Atlantique.

Le assegnazioni dei biglietti da parte della Fédération Française de Football (FFF) di solito si suddividono in cinque distinte categorie di prezzo abbinate a specifiche aree di posti nello stadio:

Catégorie Or (Gold) : settore centrale lungo il lato lungo (anelli inferiore/medio), la visuale in assoluto migliore proprio sulla linea di metà campo nelle tribune Est o Ovest. ( Prezzo: 150 €-175 € )

Catégorie 1 : lato lungo premium (anelli inferiore e superiore), posizionata leggermente decentrata lungo le tribune principali del lato lungo. ( Prezzo: 120 €-145 € )

Catégorie 2 : lato lungo premium (anelli inferiore e superiore), posizionata leggermente decentrata lungo le tribune principali del lato lungo. ( Prezzo: 95 €-125 € )

Catégorie 3 : anelli superiori dei lati corti, visuale elevata situata negli anelli alti dietro entrambe le porte (tribune Nord e Sud). ( Prezzo: 55 €-95 € )

Catégorie 4 : anelli inferiori dei lati corti (dietro le porte), le tradizionali zone dei tifosi e i posti più accessibili situati direttamente nei livelli più bassi dietro le reti. ( Prezzo: 25 €-75 € )

Tieni d’occhio i siti ufficiali della nazionale con l’avvicinarsi dell’evento per ulteriori informazioni, e anche siti secondari di rivendita come Ticombo per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sullo Stade Matmut Atlantique

Lo Stade Matmut Atlantique, noto anche come Nouveau Stade de Bordeaux, è la più grande arena sportiva e culturale della costa atlantica francese. Inaugurato nel 2015, ha una capienza di 42.115 posti. Noto per la sua architettura e il suo design eleganti e d’impatto, simili a un tempio, si è rapidamente affermato come sede di primo piano per calcio, rugby e grandi eventi di intrattenimento.

La decisione di costruire uno stadio completamente nuovo a Bordeaux è nata dal fatto che la Francia si è aggiudicata l’organizzazione di UEFA Euro 2016. Lo storico impianto cittadino, l’invecchiato Stade Chaban-Delmas, era obsoleto e inadatto a un moderno torneo internazionale.

L’elemento visivo più distintivo del Matmut Atlantique è il suo enorme perimetro di 900 sottili colonne bianche. Gli architetti le hanno progettate per richiamare sia i classici templi greci sia il paesaggio locale, in particolare le splendide pinete della regione delle Landes.

Momenti memorabili allo Stade Matmut Atlantique

UEFA Euro 2016 : lo stadio ha ospitato cinque partite durante il torneo, ma nessuna più famosa del quarto di finale tra Germania e Italia. La sfida di altissimo livello si è decisa ai rigori dopo un’epica e drammatica serie da 18 tiri, con la Germania che alla fine ha spezzato la sua storica maledizione nei tornei contro l’Italia.

Coppa del Mondo di rugby 2023 : lo stadio si è adattato senza problemi al pallone ovale, ospitando cinque partite di alto profilo della fase a gironi durante il torneo, comprese sfide di cartello con nazionali di primo piano come Irlanda e Sudafrica.

Giochi olimpici di Parigi 2024 : l’impianto ha orgogliosamente assunto il nome di 'Stade de Bordeaux' durante le Olimpiadi, ospitando sei partite di calcio, compreso un quarto di finale maschile molto sentito.

L’illusione del 'galleggiamento': le grandi scalinate all’aperto fondono i corridoi interni con l’ambiente esterno. Quando viene illuminato di notte, l’enorme tetto a baldacchino sembra fluttuare visivamente del tutto staccato sopra la foresta di colonne bianche.

Francia-Türkiye di UEFA Nations League: tutto quello che devi sapere

Francia-Türkiye: stato di forma recente

Ranking FIFA: Francia (n. 3) vs Türkiye (n. 27)

Dopo aver incassato appena due gol nelle prime sei partite del Mondiale FIFA 2026, la Francia ne ha poi subiti otto nelle ultime due partite in Nord America, 2 contro la Spagna e 6 contro l’Inghilterra. Nelle trasferte di UEFA Nations League ha però ritrovato la propria solidità difensiva, battendo sia la Türkiye sia il Belgio per 1-0.

La Türkiye avrà anche vinto l’ultima partita del girone al Mondiale contro i co-organizzatori degli USA, ma si è rivelato troppo poco e troppo tardi, perché le precedenti sconfitte contro Australia e Paraguay hanno significato l’eliminazione prima della fase a eliminazione diretta. La delusione estiva è stata ulteriormente aggravata da due sconfitte casalinghe consecutive in UEFA Nations League contro Francia e Italia.

Francia-Türkiye: precedenti recenti

La Francia è in vantaggio sulla Türkiye nel bilancio complessivo dei confronti diretti, con 5 vittorie contro l’unico successo della Türkiye, oltre a 1 pareggio. Nei 7 precedenti incontri, la Francia ha segnato complessivamente 14 gol, mentre la Türkiye è andata a segno 5 volte.

Nella recente sfida di UEFA Nations League del 25 settembre, la Francia ha battuto la Türkiye 1-0 a Izmit. La partita ha segnato l’esordio di Zinedine Zidane come commissario tecnico della Francia. Kylian Mbappé ha sbloccato il risultato al 54', raccogliendo un passaggio di Michael Olise e calciando di destro nell’angolo in basso a sinistra.