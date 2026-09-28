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UEFA Nations League A
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Come acquistare i biglietti per Francia-Belgio: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
UEFA Nations League A
Francia
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La Francia affronta il Belgio nella UEFA Nations League A. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

La Francia ospita il Belgio in una sfida di cartello della fase a gironi della UEFA Nations League allo storico Stade de France di Saint-Denis il 5 ottobre 2026. Questo derby di alto profilo mette di fronte due potenze del calcio europeo in lotta per il primato nel proprio girone.

GOAL ti fornisce tutte le informazioni essenziali per assicurarti un posto per questa partita. Scopri dove acquistare i biglietti, i dettagli sui prezzi e come ottenere oggi stesso i tuoi tagliandi.

Quando si gioca Francia-Belgio di UEFA Nations League A?

Francia-Belgio si gioca allo Stade de France di Saint-Denis, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato più vicino alla data della partita.

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UEFA Nations League A - Game Week 4
Stade de France

Dove comprare i biglietti per Francia-Belgio di Nations League maschile?

I biglietti ufficiali per la partita possono essere acquistati direttamente tramite il portale di biglietteria della Federcalcio francese (FFF), che gestisce la vendita primaria per le gare casalinghe della nazionale francese. Il portale ufficiale è il primo punto di riferimento per assicurarsi biglietti al prezzo nominale durante le fasi di prevendita e vendita generale.

Se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti, piattaforme secondarie come Ticombo sono la soluzione da seguire.

Quanto costano i biglietti per Francia-Belgio di Nations League maschile?

I prezzi standard dei biglietti sul sito ufficiale della FFF partono da 25 € per i posti di categoria generale dietro le porte, con aumenti in base alla posizione e al settore all'interno dello Stade de France.

Sui mercati secondari come Ticombo, i prezzi dei biglietti sul mercato secondario partono attualmente da 86 € a posto, con tariffe che oscillano in base alla disponibilità in tempo reale e alla domanda dei tifosi.

Francia-Belgio di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Francia-Belgio, stato di forma

La Francia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due, segnando dieci gol e subendone otto in questo parziale. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 4-6 contro l'Inghilterra nelle semifinali del Mondiale, risultato arrivato dopo il ko per 0-2 contro la Spagna nello spareggio per il terzo posto. Prima di questi passi falsi, la Francia aveva mostrato la propria qualità offensiva con i successi contro Marocco (2-0), Paraguay (1-0) e Svezia (3-0).

Le ultime cinque partite del Belgio hanno prodotto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è stato il ko per 2-1 contro la Spagna nei quarti di finale del Mondiale. Prima di allora, aveva battuto gli USA per 4-1 e il Senegal per 3-2, oltre ad aver ottenuto un convincente 5-1 contro la Nuova Zelanda. Il Belgio ha segnato 11 gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite, con lo 0-0 contro l'Iran come unica gara in cui non è andato a segno.

FRA

FRA - Forma

PGY
V0-1
MAR
V2-0
SPA
S0-2
ING
S4-6
TUR
V0-1
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
BEL

BEL - Forma

NZA
V1-5
SEN
V3-2
USA
V1-4
SPA
S2-1
ITA
V0-2
Gol segnato (subito)
15/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Francia-Belgio: i precedenti più recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre si è concluso sull'1-2 per la Francia, in una partita di UEFA Nations League A giocata a Bruxelles nell'ottobre 2024. Negli ultimi cinque confronti diretti, la Francia ha vinto quattro volte contro l'unico successo del Belgio, arrivato nella semifinale del Mondiale 2018. La Francia ha inoltre battuto il Belgio negli ottavi di finale dell'Europeo 2024 e in entrambe le sfide del confronto di Nations League del 2021.

Testa a testa

FranciaPareggioBelgio
5
0
0
UEFA Nations League A
Belgio badge
Belgio
BEL
1
Francia badge
Francia
FRA
2
FIN
UEFA Nations League A
Francia badge
Francia
FRA
2
Belgio badge
Belgio
BEL
0
FIN
Campionato Europeo
Francia badge
Francia
FRA
1
Belgio badge
Belgio
BEL
0
FIN
UEFA Nations League A
Belgio badge
Belgio
BEL
2
Francia badge
Francia
FRA
3
FIN
Coppa del Mondo
Francia badge
Francia
FRA
1
Belgio badge
Belgio
BEL
0
FIN
9Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5


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