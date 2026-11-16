Come acquistare i biglietti per Fiorentina-Cagliari: prezzi per la Serie A, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

La Fiorentina ospita il Cagliari lunedì 7 dicembre 2026 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Nell'ultimo confronto in campionato, il 24 gennaio 2026, il Cagliari ha conquistato un'importante vittoria per 2-1 in trasferta allo stadio Artemio Franchi. In precedenza, nella stagione 2025–26 di Serie A, le due squadre avevano pareggiato 1-1 al termine di una sfida combattuta.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Fiorentina-Cagliari, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Fiorentina-Cagliari di Serie A?

Fiorentina-Cagliari si gioca lunedì 7 dicembre 2026 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Serie A - Game Week 14 7 dic 2026 - 14:45 Artemio Franchi, Firenze

Come acquistare i biglietti per Fiorentina-Cagliari di Serie A?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Serie A tra Fiorentina e Cagliari allo stadio Artemio Franchi:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: I biglietti possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale dell'ACF Fiorentina. Per accedere al portale di biglietteria è necessario creare un account gratuito.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Fiorentina-Cagliari di Serie A?

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti per la partita di Serie A tra Fiorentina e Cagliari:

1. Canali ufficiali del club

Curva / settori dietro la porta: da 20 € a 35 €.

da 20 € a 35 €. Maratona / settori laterali: da 40 € a 75 €.

da 40 € a 75 €. Tribuna / posti premium: da 90 € a oltre 150 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita primari del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Settori di curva: da 80 € a 95 €.

da 80 € a 95 €. Settori della Maratona: da 100 € a oltre 300 €.

da 100 € a oltre 300 €. Tribuna / ospitalità VIP: da 350 € a oltre 700 €.

Fiorentina-Cagliari di Serie A: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Fiorentina e Cagliari

La Fiorentina arriva a questa partita con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie A. Il risultato più recente è la vittoria per 4-2 in casa del Sassuolo, arrivata dopo il 2-2 contro l'Atalanta. Prima ancora, la squadra viola aveva perso contro Inter, Como e Genoa, segnando sette goal e subendone undici nell'arco delle cinque partite.

Il Cagliari ha ottenuto soltanto un pareggio e ha subito quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Più di recente ha perso 2-1 contro la Lazio; in questa serie di gare ha perso anche 4-2 contro la Roma e 0-2 contro il Bologna. L'unico punto è arrivato con l'1-1 contro la Juventus. Nelle cinque partite, il Cagliari ha segnato otto goal e ne ha subiti tredici.

Fiorentina-Cagliari: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale a gennaio 2026, quando il Cagliari ha vinto 2-1 all'Artemio Franchi. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Cagliari è in vantaggio con tre vittorie contro le due della Fiorentina; si registra anche un pareggio. L'ultima vittoria della Fiorentina negli scontri diretti risale a maggio 2024, quando si impose 3-2 in casa del Cagliari.