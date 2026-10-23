Il loro precedente incontro ufficiale in Champions League risale alla fase a eliminazione diretta dell'edizione 2024-25, quando l'Inter vinse entrambe le partite.
Giocando in casa, il Feyenoord cercherà di sfruttare la celebre atmosfera intensa del De Kuip per ribaltare i pronostici contro la formazione italiana.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Feyenoord-Inter, compresi i canali di vendita e i prezzi.
Quando si gioca Feyenoord-Inter di Champions League?
Feyenoord-Inter si gioca al De Kuip di Rotterdam martedì 3 novembre 2026.
Come acquistare i biglietti per Feyenoord-Inter di Champions League?
Ecco le opzioni generalmente disponibili per acquistare i biglietti della partita di Champions League tra Feyenoord e Inter:
- Portale ufficiale del club: Acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale del Feyenoord è il canale principale per i tifosi di casa. In genere, la vendita parte con una fase di prelazione riservata ai soci del club.
- Biglietteria ufficiale dell'Inter: I tifosi ospiti possono consultare i canali ufficiali dell'Inter per i biglietti assegnati al settore ospiti e le indicazioni sui pacchetti viaggio.
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub.
Quanto costano i biglietti per Feyenoord-Inter di Champions League?
Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Feyenoord e Inter:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietti standard (soci/prelazione): I posti standard sul portale ufficiale del Feyenoord costano generalmente da circa 40 € a 110 €, con prezzi che dipendono soprattutto dalla posizione del settore e dall'eventuale iscrizione al club.
- Biglietti per il settore ospiti: I biglietti assegnati ai tifosi in trasferta e venduti direttamente attraverso i canali ufficiali dell'Inter costano generalmente tra 45 € e 75 €, nel rispetto dei limiti di prezzo fissati dalla UEFA per i tifosi ospiti.
2. Piattaforme di rivendita
Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub li propongono a prezzi determinati dalla domanda:
- Dietro la porta / posti meno centrali:Da 140 € a 230 € per i settori dietro le porte e gli anelli superiori nelle zone riservate ai tifosi di casa o neutrali.
- Posti standard lungo le fasce laterali:Da 200 € a 330 € per i posti con visuale laterale negli anelli superiori dell'Olympiatribune e della Maastribune.
- Anello inferiore / posti centrali:Da 290 € a oltre 470 € per i posti con visuale migliore, più vicini alla linea di metà campo.
- Pacchetti VIP e hospitality:Da 440 € a oltre 1.500 € per posti premium con accesso alle lounge, ristorazione e servizi esclusivi.
Feyenoord-Inter di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere
Feyenoord-Inter: Lo stato di forma
Il Feyenoord ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'impegno più recente ha battuto l'FC Utrecht 5-0 in Eredivisie e, nella stessa competizione, ha travolto anche il PEC Zwolle 7-0. L'unica nota negativa di questa serie è stata la sconfitta per 5-1 contro il Barcellona in Champions League. In cinque partite, il Feyenoord ha segnato 17 goal e ne ha subiti nove, a conferma di uno stile di gioco aperto e offensivo.
L'Inter ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è un 2-2 contro la Roma in Serie A, preceduto da una vittoria per 5-3 sull'Udinese. L'unica sconfitta è arrivata contro il Real Madrid in Champions League. In queste cinque partite, l'Inter ha segnato 12 goal e ne ha subiti 11, mostrando sia pericolosità in attacco sia fragilità difensiva.
Feyenoord-Inter: I precedenti recenti
Le due squadre si sono affrontate due volte nella Champions League 2024-25 e l'Inter ha vinto entrambe le partite. L'incontro più recente si è concluso con una vittoria dell'Inter per 2-1 a San Siro nel marzo 2025, dopo il successo per 2-0 ottenuto dall'Inter al De Kuip nell'andata dello stesso confronto. L'Inter ha il bilancio migliore nei quattro precedenti noti tra le due squadre, anche se il Feyenoord conquistò una vittoria per 1-0 a San Siro in una sfida di Europa League nel 2002.
Testa a testa
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