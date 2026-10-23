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Come acquistare i biglietti per Feyenoord-Inter: prezzi per la Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Inter
Champions League

Il Feyenoord affronta l’Inter in Champions League. Ecco come assicurarti i biglietti.

Il loro precedente incontro ufficiale in Champions League risale alla fase a eliminazione diretta dell'edizione 2024-25, quando l'Inter vinse entrambe le partite.

Giocando in casa, il Feyenoord cercherà di sfruttare la celebre atmosfera intensa del De Kuip per ribaltare i pronostici contro la formazione italiana.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Feyenoord-Inter, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Feyenoord-Inter di Champions League?

Feyenoord-Inter si gioca al De Kuip di Rotterdam martedì 3 novembre 2026.

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Champions League - Game Week 4
de Kuip

Come acquistare i biglietti per Feyenoord-Inter di Champions League?

Ecco le opzioni generalmente disponibili per acquistare i biglietti della partita di Champions League tra Feyenoord e Inter:

  • Portale ufficiale del club: Acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale del Feyenoord è il canale principale per i tifosi di casa. In genere, la vendita parte con una fase di prelazione riservata ai soci del club.
  • Biglietteria ufficiale dell'Inter: I tifosi ospiti possono consultare i canali ufficiali dell'Inter per i biglietti assegnati al settore ospiti e le indicazioni sui pacchetti viaggio.
  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Feyenoord-Inter di Champions League?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Feyenoord e Inter:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti standard (soci/prelazione): I posti standard sul portale ufficiale del Feyenoord costano generalmente da circa 40 € a 110 €, con prezzi che dipendono soprattutto dalla posizione del settore e dall'eventuale iscrizione al club.
  • Biglietti per il settore ospiti: I biglietti assegnati ai tifosi in trasferta e venduti direttamente attraverso i canali ufficiali dell'Inter costano generalmente tra 45 € e 75 €, nel rispetto dei limiti di prezzo fissati dalla UEFA per i tifosi ospiti.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub li propongono a prezzi determinati dalla domanda:

  • Dietro la porta / posti meno centrali:Da 140 € a 230 € per i settori dietro le porte e gli anelli superiori nelle zone riservate ai tifosi di casa o neutrali.
  • Posti standard lungo le fasce laterali:Da 200 € a 330 € per i posti con visuale laterale negli anelli superiori dell'Olympiatribune e della Maastribune.
  • Anello inferiore / posti centrali:Da 290 € a oltre 470 € per i posti con visuale migliore, più vicini alla linea di metà campo.
  • Pacchetti VIP e hospitality:Da 440 € a oltre 1.500 € per posti premium con accesso alle lounge, ristorazione e servizi esclusivi.

Feyenoord-Inter di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Feyenoord-Inter: Lo stato di forma

Il Feyenoord ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'impegno più recente ha battuto l'FC Utrecht 5-0 in Eredivisie e, nella stessa competizione, ha travolto anche il PEC Zwolle 7-0. L'unica nota negativa di questa serie è stata la sconfitta per 5-1 contro il Barcellona in Champions League. In cinque partite, il Feyenoord ha segnato 17 goal e ne ha subiti nove, a conferma di uno stile di gioco aperto e offensivo.

L'Inter ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è un 2-2 contro la Roma in Serie A, preceduto da una vittoria per 5-3 sull'Udinese. L'unica sconfitta è arrivata contro il Real Madrid in Champions League. In queste cinque partite, l'Inter ha segnato 12 goal e ne ha subiti 11, mostrando sia pericolosità in attacco sia fragilità difensiva.

FEY

FEY - Forma

UTR
V5-0
AZ
V2-0
COM
V3-2
TEL
V3-4
BET
S1-0
Gol segnato (subito)
14/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
INT

INT - Forma

LUM
V2-0
PAR
V3-0
CLB
S3-4
BOL
V1-3
SHK
V1-0
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Feyenoord-Inter: I precedenti recenti

Le due squadre si sono affrontate due volte nella Champions League 2024-25 e l'Inter ha vinto entrambe le partite. L'incontro più recente si è concluso con una vittoria dell'Inter per 2-1 a San Siro nel marzo 2025, dopo il successo per 2-0 ottenuto dall'Inter al De Kuip nell'andata dello stesso confronto. L'Inter ha il bilancio migliore nei quattro precedenti noti tra le due squadre, anche se il Feyenoord conquistò una vittoria per 1-0 a San Siro in una sfida di Europa League nel 2002.

Testa a testa

FeyenoordPareggioInter
1
1
2
Champions League
Inter badge
Inter
INT
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
FIN
Champions League
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
0
Inter badge
Inter
INT
2
FIN
Europa League
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
Inter badge
Inter
INT
2
FIN
Europa League
Inter badge
Inter
INT
0
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
FIN
4Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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