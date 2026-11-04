Il Feyenoord ospita l'FC Porto martedì 24 novembre 2026 al De Kuip di Rotterdam.

I precedenti incontri tra le due squadre risalgono alla fase a gironi dell'Europa League 2019-20. Nella sfida disputata a Rotterdam nel 2019, il Feyenoord ottenne una netta vittoria per 2-0 contro la squadra portoghese al De Kuip.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere sui biglietti per Feyenoord-FC Porto: dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Feyenoord-FC Porto di Champions League?

Feyenoord-FC Porto si gioca martedì 24 novembre 2026 al De Kuip di Rotterdam.

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 de Kuip

Come acquistare i biglietti per Feyenoord-FC Porto di Champions League?

Ecco le opzioni e i canali disponibili per acquistare i biglietti della partita di Champions League tra Feyenoord e FC Porto:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale del Feyenoord, nell'ambito della disponibilità per le partite casalinghe o delle vendite prioritarie riservate agli abbonati. I tifosi ospiti che cercano posti nel settore a loro riservato dovrebbero verificare disponibilità e quote di biglietti direttamente sul portale ufficiale dell'FC Porto.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Feyenoord-FC Porto di Champions League?

I prezzi dei biglietti per Feyenoord-FC Porto, partita della fase campionato di Champions League, variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali dei club o sul mercato secondario.

1. Canali ufficiali dei club

Vendita generale e riservata agli abbonati: I prezzi si aggirano generalmente tra 45 € e 110 € .

I prezzi si aggirano generalmente tra . Settori ospiti: I prezzi sono generalmente in linea con i tetti UEFA previsti per i tifosi ospiti e si aggirano di solito tra 50 € e 70 €.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti standard: Partono da circa 120 €-130 € per i posti nelle file più alte dei settori dietro le porte.

Partono da circa per i posti nelle file più alte dei settori dietro le porte. Posti premium e lungo i lati del campo: Costano generalmente tra 200 € e oltre 360 €, con variazioni legate alla domanda e alla disponibilità man mano che si avvicina il giorno della partita.

Feyenoord-FC Porto di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Feyenoord e FC Porto

Il Feyenoord arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite ufficiali. L'unica sconfitta è stata quella per 1-0 contro il Real Betis in Champions League. Il risultato più recente prima di quella battuta d'arresto era stata una sofferta vittoria per 3-4 in trasferta contro il Telstar in Eredivisie. In precedenza, il Feyenoord aveva battuto il Como per 3-2 in Champions League e l'FC Utrecht per 5-0 in campionato, confermando la prolificità offensiva che ha caratterizzato la sua stagione. In queste cinque partite ha segnato quindici goal e ne ha subiti sette.

Le ultime cinque partite del Porto raccontano una storia più altalenante. Il club portoghese ne ha vinte tre e perse due, entrambe in Champions League: 3-2 contro il Real Betis e 1-0 contro il PSV Eindhoven nella sua più recente gara europea. In campionato il rendimento è stato migliore: la vittoria per 2-1 sul Maritimo e quella per 3-1 sul Benfica in Liga Portugal mostrano la qualità a disposizione di Farioli. Nelle cinque partite, il Porto ha segnato sette goal e ne ha subiti quattro.

Feyenoord-FC Porto: I precedenti più recenti

I precedenti tra i due club sono pochi, ma quelli disputati in casa favoriscono il Feyenoord. L'ultimo incontro risale all'Europa League dell'ottobre 2019, quando il Feyenoord batté il Porto per 2-0 al De Kuip. Il Porto vinse la gara di ritorno più avanti nella stessa stagione, imponendosi per 3-2 in Portogallo. L'unico altro incontro registrato tra le due squadre è un'amichevole del 2007 terminata senza reti. Il bilancio di queste tre sfide è molto equilibrato, anche se i precedenti casalinghi del Feyenoord contro il Porto gli danno un leggero vantaggio storico al De Kuip.