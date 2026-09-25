Feyenoord e Como si affrontano mercoledì 14 ottobre 2026 al De Kuip di Rotterdam.

Il Feyenoord cercherà di rialzarsi in casa dopo aver perso 5-1 in trasferta contro il FC Barcelona nella gara d'esordio. Nel frattempo, la squadra italiana del Como 1907 arriva alla sfida con fiducia dopo l'impressionante vittoria per 4-1 contro l'RB Leipzig al debutto in Champions League.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Feyenoord-Como, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Feyenoord-Como in Champions League?

Feyenoord-Como si gioca al De Kuip di Rotterdam mercoledì 14 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 12:45 de Kuip

Come acquistare i biglietti per Feyenoord-Como di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Champions League Feyenoord-Como al De Kuip di Rotterdam il 14 ottobre 2026, segui queste opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Ticketshop ufficiale del Feyenoord: Il modo più affidabile ed economico per acquistare i biglietti è direttamente tramite il sito ufficiale di biglietteria del Feyenoord (tickets.feyenoord.com). Sarà necessario creare gratuitamente un account "My Feyenoord" per registrarsi e completare l'acquisto.

Finestre di priorità e di vendita: Le vendite ufficiali solitamente aprono poche settimane prima della partita. L'accesso prioritario viene concesso prima agli abbonati del Feyenoord e ai membri ufficiali del club, prima che gli eventuali biglietti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita

Feyenoord Ticket Exchange: Se la partita ufficiale registra il tutto esaurito, controlla la piattaforma ufficiale Feyenoord Ticket Exchange, dove gli abbonati rivendono legalmente i loro posti al prezzo nominale.

Quanto costano i biglietti per Feyenoord-Como di Champions League?

Il costo dei biglietti per la partita di UEFA Champions League Feyenoord-Como al De Kuip varia a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali o piattaforme secondarie di rivendita:

1. Prezzi ufficiali del club (valore nominale)

Posti standard: I biglietti ufficiali venduti direttamente dal Feyenoord generalmente variano tra 35 € e 85 € .

Categoria 1 e posti premium: I posti migliori lungo il lato del campo o nei settori superiori variano tra 85 € e 130 € .

Pacchetti VIP e hospitality: I pacchetti hospitality premium in genere partono da circa 250 € fino a oltre 500 € , includendo cibo, bevande e accesso alle lounge.

2. Piattaforme secondarie e di rivendita

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub per assicurarsi un posto per la partita.

Prezzo di partenza: A causa dell'elevata domanda per le partite di Champions League e della limitata disponibilità per il pubblico, i biglietti base sui marketplace di rivendita verificati partono attualmente da circa 100 € a 175 € .

Posti medi: I posti di fascia media sul lato lungo nei siti di rivendita hanno un prezzo medio di circa 180 € a 300 € .

Feyenoord-Como di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Feyenoord-Como, lo stato di forma

Il Feyenoord ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata una netta vittoria per 7-0 contro il PEC Zwolle in Eredivisie, arrivata però dopo la sconfitta per 5-1 contro il Barcelona in Champions League. In questo periodo ha vinto anche 3-1 in trasferta contro il NEC Nijmegen e 5-2 sul campo del Cambuur.

Il Como ha vinto tre partite e ne ha pareggiate due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il 4-1 contro l'RB Leipzig in Champions League, e sono arrivate anche una vittoria per 4-1 sul Genoa in Serie A e un successo per 2-1 sul campo del Napoli. Gli unici punti persi in questa serie sono arrivati con l'1-1 contro l'Udinese e con lo 0-0 in amichevole contro il Liverpool.

Feyenoord-Como: i precedenti recenti

Al momento non sono disponibili dati sui precedenti tra Feyenoord e Como per questa partita.