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Come acquistare i biglietti per Feyenoord-Como: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Feyenoord affronta il Como in Champions League. Ecco come assicurarti i biglietti

Feyenoord e Como si affrontano mercoledì 14 ottobre 2026 al De Kuip di Rotterdam.

Il Feyenoord cercherà di rialzarsi in casa dopo aver perso 5-1 in trasferta contro il FC Barcelona nella gara d'esordio. Nel frattempo, la squadra italiana del Como 1907 arriva alla sfida con fiducia dopo l'impressionante vittoria per 4-1 contro l'RB Leipzig al debutto in Champions League.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Feyenoord-Como, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Feyenoord-Como in Champions League?

Feyenoord-Como si gioca al De Kuip di Rotterdam mercoledì 14 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 2
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Come acquistare i biglietti per Feyenoord-Como di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Champions League Feyenoord-Como al De Kuip di Rotterdam il 14 ottobre 2026, segui queste opzioni:

1. Canali ufficiali del club

  • Ticketshop ufficiale del Feyenoord: Il modo più affidabile ed economico per acquistare i biglietti è direttamente tramite il sito ufficiale di biglietteria del Feyenoord (tickets.feyenoord.com). Sarà necessario creare gratuitamente un account "My Feyenoord" per registrarsi e completare l'acquisto.
  • Finestre di priorità e di vendita: Le vendite ufficiali solitamente aprono poche settimane prima della partita. L'accesso prioritario viene concesso prima agli abbonati del Feyenoord e ai membri ufficiali del club, prima che gli eventuali biglietti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita

  • Feyenoord Ticket Exchange: Se la partita ufficiale registra il tutto esaurito, controlla la piattaforma ufficiale Feyenoord Ticket Exchange, dove gli abbonati rivendono legalmente i loro posti al prezzo nominale.

Quanto costano i biglietti per Feyenoord-Como di Champions League?

Il costo dei biglietti per la partita di UEFA Champions League Feyenoord-Como al De Kuip varia a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali o piattaforme secondarie di rivendita:

1. Prezzi ufficiali del club (valore nominale)

  • Posti standard: I biglietti ufficiali venduti direttamente dal Feyenoord generalmente variano tra 35 € e 85 €.
  • Categoria 1 e posti premium: I posti migliori lungo il lato del campo o nei settori superiori variano tra 85 € e 130 €.
  • Pacchetti VIP e hospitality: I pacchetti hospitality premium in genere partono da circa 250 € fino a oltre 500 €, includendo cibo, bevande e accesso alle lounge.

2. Piattaforme secondarie e di rivendita

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub per assicurarsi un posto per la partita.

  • Prezzo di partenza: A causa dell'elevata domanda per le partite di Champions League e della limitata disponibilità per il pubblico, i biglietti base sui marketplace di rivendita verificati partono attualmente da circa 100 € a 175 €.
  • Posti medi: I posti di fascia media sul lato lungo nei siti di rivendita hanno un prezzo medio di circa 180 € a 300 €.

Feyenoord-Como di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Feyenoord-Como, lo stato di forma

Il Feyenoord ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata una netta vittoria per 7-0 contro il PEC Zwolle in Eredivisie, arrivata però dopo la sconfitta per 5-1 contro il Barcelona in Champions League. In questo periodo ha vinto anche 3-1 in trasferta contro il NEC Nijmegen e 5-2 sul campo del Cambuur.

Il Como ha vinto tre partite e ne ha pareggiate due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il 4-1 contro l'RB Leipzig in Champions League, e sono arrivate anche una vittoria per 4-1 sul Genoa in Serie A e un successo per 2-1 sul campo del Napoli. Gli unici punti persi in questa serie sono arrivati con l'1-1 contro l'Udinese e con lo 0-0 in amichevole contro il Liverpool.

FEY

FEY - Forma

HAA
D2-2
NEC
V1-3
BAR
S5-1
ZWO
V0-7
UTR
V5-0
Gol segnato (subito)
18/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
COM

COM - Forma

NAP
V1-2
GEN
V1-4
RBL
V4-1
PAR
V2-1
FRC
S2-0
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Feyenoord-Como: i precedenti recenti

Al momento non sono disponibili dati sui precedenti tra Feyenoord e Como per questa partita.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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