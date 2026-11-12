Torna De Klassieker: Feyenoord e Ajax si affrontano in un grande scontro di Eredivisie. Le due storiche rivali olandesi si sfideranno al De Kuip di Rotterdam il 29 novembre 2026.

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Quando si gioca Feyenoord-Ajax di Eredivisie?

Feyenoord-Ajax si giocherà al De Kuip di Rotterdam. L'orario ufficiale del calcio d'inizio sarà confermato in prossimità della partita.

Eredivisie - Game Week 14 29 nov 2026 - 08:30 de Kuip

Dove acquistare i biglietti per Feyenoord-Ajax, De Klassieker?

Il posto migliore per trovare i biglietti è il sito ufficiale del Feyenoord o la biglietteria del club. Di norma, i biglietti vengono messi in vendita in più fasi. La prevendita è solitamente riservata agli abbonati e ai soci ufficiali del club, che hanno così la prima possibilità di assicurarsi un posto. Terminata questa fase iniziale, si apre la vendita al pubblico.

StubHub è un'alternativa se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Sul mercato secondario puoi trovare posti disponibili per questa grande rivalità anche quando i canali di vendita ufficiali non ne hanno più.

Quanto costano i biglietti per Feyenoord-Ajax, De Klassieker?

I prezzi dei biglietti per questa sfida di Eredivisie variano in base al posto scelto all'interno del De Kuip di Rotterdam. Acquistando direttamente dal rivenditore ufficiale, i prezzi partono generalmente da circa 50 € per i posti nei settori standard, la soluzione più economica per assistere alla partita dal vivo.

StubHub è un'alternativa se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti. Sul mercato secondario, i prezzi partono attualmente da circa 170 €.

Feyenoord-Ajax di Eredivisie: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Feyenoord e Ajax

Il Feyenoord ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha perso 5-3 contro l'SC Heerenveen in Eredivisie e, in questo periodo, ha subito anche una sconfitta per 0-3 contro l'Inter in Champions League. Completano un periodo recente difficile i pareggi con Fortuna Sittard e PSV e la sconfitta per 1-0 contro il Real Betis.

L'Ajax ha vinto quattro delle ultime cinque partite e, in questo periodo, non ha perso in Eredivisie. Nell'ultima gara ha pareggiato 2-2 con l'FC Twente, ma prima aveva battuto l'FC Midtjylland 6-1 in Conference League, l'AZ Alkmaar 1-0, lo Sparta Rotterdam 2-1 e l'Atalanta 2-0. In queste cinque partite l'Ajax ha segnato undici goal e ne ha subiti quattro.

Feyenoord-Ajax: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club, disputato il 22 marzo 2026 al De Kuip in Eredivisie, è terminato 1-1. Prima di allora, l'Ajax aveva vinto 2-0 e 2-1 in due partite casalinghe consecutive contro il Feyenoord, rispettivamente nel dicembre 2025 e nel febbraio 2025. L'ultima vittoria in casa del Feyenoord in questa sfida risale all'aprile 2024, quando batté l'Ajax 6-0. L'Ajax vinse però 2-0 quando le due squadre si affrontarono al De Kuip nell'ottobre 2024. L'Ajax ha vinto tre degli ultimi cinque incontri tra i due club.