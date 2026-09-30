Il Fenerbahce affronterà lo Slavia Praga martedì 20 ottobre 2026 al Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi di Istanbul.
I due club si sono affrontati tre volte nelle competizioni europee, con lo Slavia Praga vittorioso in due gare di UEFA Conference League nel 2022 e il Fenerbahçe capace di imporsi per 2-1 in trasferta in Europa League nel 2024. Davanti a un pubblico di casa appassionato a Istanbul, il Fenerbahçe cercherà di sfruttare il fattore campo contro i campioni cechi, solidi e in grande forma.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Fenerbahce-Slavia Praga, incluso dove acquistarli e quanto costano.
Quando è il calcio d'inizio di Fenerbahce-Slavia Praga in Champions League?
Il Fenerbahce affronta lo Slavia Praga in Champions League al Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi di Istanbul martedì 20 ottobre 2026.
Come acquistare i biglietti per Fenerbahce-Slavia Praga di Champions League?
Per acquistare i biglietti per la partita di Champions League tra Fenerbahçe e Slavia Praga allo Şükrü Saracoğlu Stadium, segui questi passaggi e metodi principali:
Canali ufficiali del Fenerbahce:
- Passo Fan Card (Passolig): Per assistere alle partite ufficiali di calcio in Turchia, gli spettatori devono essere in possesso di una Passo card (Passolig) registrata e associata al Fenerbahçe.
- Vendita generale dei biglietti: La vendita ufficiale dei biglietti apre alcuni giorni prima della partita. Una volta disponibili, accedi a Passo per selezionare il tuo posto, inserire i dati della tua Passo card e completare il pagamento.
Quanto costano i biglietti per Fenerbahce-Slavia Praga di Champions League?
I prezzi ufficiali a tariffa piena dei biglietti per le partite casalinghe del Fenerbahçe in Champions League allo Şükrü Saracoğlu Stadium rientrano generalmente in diverse fasce di categoria:
1. Canale ufficiale del Fenerbahce
- Posti standard / anello superiore: Circa 35 € – 60 €
- Posti anello inferiore / centrocampo: Circa 65 € – 120 €
- Pacchetti VIP e VIP Hospitality: Circa 180 € – 350 €+
2. Piattaforme secondarie di vendita biglietti
Acquistando tramite piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, i prezzi variano in base alla domanda, alla categoria del posto e alla disponibilità:
- Prezzi di partenza / ingresso generale: I biglietti standard partono da circa 160 € – 180 €.
- Anello inferiore premium e posti centrali: Tra 200 € – 380 €.
Fenerbahce-Slavia Praga di Champions League: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Fenerbahce e Slavia Praga
Il Fenerbahce ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stato lo 0-0 contro il Gaziantep FK in Super Lig, dopo l'1-1 con la Roma in Champions League. Ha battuto il Samsunspor 2-0 e il Lione 2-1 nelle qualificazioni di Champions League, ma ha perso 2-1 contro il Besiktas in Super Lig. In queste cinque partite, il Fenerbahce ha segnato cinque gol e ne ha subiti quattro.
Lo Slavia Praga arriva in grande forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. L'unica sconfitta è arrivata contro il Lens in Champions League, con il 3-2 finale. Da allora ha battuto il Teplice 2-0 e lo Sparta Praga 3-0 in First League, travolgendo anche l'FK Varnsdorf 5-1 in coppa. Ha segnato 15 gol in queste cinque partite, subendone appena cinque.
Fenerbahce-Slavia Praga: i precedenti recenti
L'incontro più recente tra queste due squadre risale all'Europa League del novembre 2024, quando il Fenerbahce vinse 2-1 in trasferta sul campo dello Slavia Praga. Nei tre precedenti registrati, lo Slavia Praga ha vinto due volte e il Fenerbahce una. Entrambe le precedenti sfide di Conference League del febbraio 2022 sono andate allo Slavia Praga, che ha vinto 3-2 in casa e 3-2 in trasferta.
Testa a testa
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