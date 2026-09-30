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Champions League
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Come acquistare i biglietti per Fenerbahce-Slavia Praga: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Fenerbahce affronta lo Slavia Praga in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Fenerbahce affronterà lo Slavia Praga martedì 20 ottobre 2026 al Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi di Istanbul.

I due club si sono affrontati tre volte nelle competizioni europee, con lo Slavia Praga vittorioso in due gare di UEFA Conference League nel 2022 e il Fenerbahçe capace di imporsi per 2-1 in trasferta in Europa League nel 2024. Davanti a un pubblico di casa appassionato a Istanbul, il Fenerbahçe cercherà di sfruttare il fattore campo contro i campioni cechi, solidi e in grande forma.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Fenerbahce-Slavia Praga, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando è il calcio d'inizio di Fenerbahce-Slavia Praga in Champions League?

Il Fenerbahce affronta lo Slavia Praga in Champions League al Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi di Istanbul martedì 20 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 3
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Come acquistare i biglietti per Fenerbahce-Slavia Praga di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Champions League tra Fenerbahçe e Slavia Praga allo Şükrü Saracoğlu Stadium, segui questi passaggi e metodi principali:

Canali ufficiali del Fenerbahce:

  • Passo Fan Card (Passolig): Per assistere alle partite ufficiali di calcio in Turchia, gli spettatori devono essere in possesso di una Passo card (Passolig) registrata e associata al Fenerbahçe.
  • Vendita generale dei biglietti: La vendita ufficiale dei biglietti apre alcuni giorni prima della partita. Una volta disponibili, accedi a Passo per selezionare il tuo posto, inserire i dati della tua Passo card e completare il pagamento.

Quanto costano i biglietti per Fenerbahce-Slavia Praga di Champions League?

I prezzi ufficiali a tariffa piena dei biglietti per le partite casalinghe del Fenerbahçe in Champions League allo Şükrü Saracoğlu Stadium rientrano generalmente in diverse fasce di categoria:

1. Canale ufficiale del Fenerbahce

  • Posti standard / anello superiore: Circa 35 € – 60 €
  • Posti anello inferiore / centrocampo: Circa 65 € – 120 €
  • Pacchetti VIP e VIP Hospitality: Circa 180 € – 350 €+

2. Piattaforme secondarie di vendita biglietti

Acquistando tramite piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, i prezzi variano in base alla domanda, alla categoria del posto e alla disponibilità:

  • Prezzi di partenza / ingresso generale: I biglietti standard partono da circa 160 € – 180 €.
  • Anello inferiore premium e posti centrali: Tra 200 € – 380 €.

Fenerbahce-Slavia Praga di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Fenerbahce e Slavia Praga

Il Fenerbahce ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stato lo 0-0 contro il Gaziantep FK in Super Lig, dopo l'1-1 con la Roma in Champions League. Ha battuto il Samsunspor 2-0 e il Lione 2-1 nelle qualificazioni di Champions League, ma ha perso 2-1 contro il Besiktas in Super Lig. In queste cinque partite, il Fenerbahce ha segnato cinque gol e ne ha subiti quattro.

Lo Slavia Praga arriva in grande forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. L'unica sconfitta è arrivata contro il Lens in Champions League, con il 3-2 finale. Da allora ha battuto il Teplice 2-0 e lo Sparta Praga 3-0 in First League, travolgendo anche l'FK Varnsdorf 5-1 in coppa. Ha segnato 15 gol in queste cinque partite, subendone appena cinque.

FB

FB - Forma

SAM
V0-2
BJK
S1-2
ROM
D1-1
GAZ
D0-0
EYU
V8-0
Gol segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
SLP

SLP - Forma

BRN
V4-0
RCL
S2-3
TEP
V0-2
SLV
V1-5
VPL
V2-1
Gol segnato (subito)
15/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Fenerbahce-Slavia Praga: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale all'Europa League del novembre 2024, quando il Fenerbahce vinse 2-1 in trasferta sul campo dello Slavia Praga. Nei tre precedenti registrati, lo Slavia Praga ha vinto due volte e il Fenerbahce una. Entrambe le precedenti sfide di Conference League del febbraio 2022 sono andate allo Slavia Praga, che ha vinto 3-2 in casa e 3-2 in trasferta.

Testa a testa

FenerbahcePareggioSlavia Praga
1
0
2
Europa League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
1
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
FIN
Conference League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
3
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
FIN
Conference League
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
3
FIN
6Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/3
Entrambe le squadre hanno segnato3/3
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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