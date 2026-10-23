La prossima sfida si preannuncia interessante sul piano europeo: nelle competizioni ufficiali UEFA non risultano precedenti tra i due club.

Il Liverpool arriva in ottima forma in tutte le competizioni, dopo aver mostrato grande capacità di reazione e continuità sia in Premier League sia in Europa.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Fenerbahçe-Liverpool, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Fenerbahçe-Liverpool di Champions League?

Fenerbahçe-Liverpool si giocherà al Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi di Istanbul mercoledì 4 novembre 2026.

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Come acquistare i biglietti per Fenerbahçe-Liverpool di Champions League?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di UEFA Champions League tra Fenerbahçe e Liverpool allo stadio Şükrü Saracoğlu:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del Fenerbahçe SK: In qualità di squadra di casa, il Fenerbahçe gestisce la vendita diretta dei biglietti attraverso il proprio portale ufficiale e il sistema Passolig. Per avere priorità o accedere alla vendita sono spesso necessari un'iscrizione al club o una tessera Passolig associata alla squadra.

Sito ufficiale del Liverpool FC: Il Liverpool riceve una quota di biglietti riservata ai tifosi in trasferta. Gli abbonati e i soci che soddisfano i requisiti del club possono presentare domanda o acquistare i biglietti tramite il portale ufficiale del Liverpool.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita : Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Fenerbahçe-Liverpool di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Fenerbahçe e Liverpool variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali o sul mercato della rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard e per l'anello superiore: Costano in genere da 40 a 90 € , anche se per le partite di richiamo i prezzi di vendita ordinari dei club tendono spesso a collocarsi nella fascia alta di questo intervallo.

Posti nell'anello inferiore e premium: Costano generalmente da 90 a 150 € .

Pacchetti hospitality: Partono generalmente da circa 150 a oltre 300 € se acquistati direttamente tramite le vendite dei club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti standard e per l'anello superiore: Partono da circa 210-230 € , per effetto dell'elevata domanda per un'importante sfida europea.

Posti nell'anello inferiore e lungo le fasce laterali: I posti migliori nell'anello inferiore, come quelli della tribuna Spor Toto o dei settori della tribuna Nord, costano spesso da 550 a oltre 600 € .

Rivendita di biglietti VIP e hospitality: I biglietti hospitality premium partono spesso da oltre 5.400 € , a seconda del pacchetto specifico e della disponibilità sulla piattaforma.

Fenerbahçe-Liverpool di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Fenerbahçe-Liverpool: Lo stato di forma

Il Fenerbahçe ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha pareggiato 0-0 con il Gaziantep FK in Süper Lig, dopo l'1-1 con la Roma in Champions League. Il risultato più brillante di questa serie è stato il netto 8-0 sull'Eyupspor, anche se la sconfitta per 2-1 contro il Besiktas, arrivata in precedenza, dimostra che la squadra non è immune da battute d'arresto in campionato. In queste cinque partite, il Fenerbahçe ha segnato 12 goal e ne ha subiti tre.

Il Liverpool arriva in ottima forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è l'1-0 sul campo dell'AFC Bournemouth in Premier League; nello stesso periodo ha battuto anche il Tottenham Hotspur per 3-1 in Carabao Cup. Il Liverpool ha inoltre conquistato una vittoria per 2-1 contro l'Atletico Madrid in Champions League, un risultato che ha dimostrato la sua capacità di rimontare. Lo 0-0 con il Fulham è stata l'unica nota stonata in una serie recente altrimenti convincente.

Fenerbahçe-Liverpool: I precedenti recenti

Nei dati forniti non sono disponibili precedenti tra Fenerbahçe e Liverpool. I due club non si sono affrontati di recente in competizioni europee ufficiali secondo i dati disponibili, quindi la sfida di Champions League a Istanbul rappresenta un nuovo capitolo della loro rivalità continentale.