La prossima sfida si preannuncia interessante sul piano europeo: nelle competizioni ufficiali UEFA non risultano precedenti tra i due club.
Il Liverpool arriva in ottima forma in tutte le competizioni, dopo aver mostrato grande capacità di reazione e continuità sia in Premier League sia in Europa.
Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Fenerbahçe-Liverpool, da dove comprarli a quanto costano.
Quando si gioca Fenerbahçe-Liverpool di Champions League?
Fenerbahçe-Liverpool si giocherà al Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi di Istanbul mercoledì 4 novembre 2026.
Come acquistare i biglietti per Fenerbahçe-Liverpool di Champions League?
Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di UEFA Champions League tra Fenerbahçe e Liverpool allo stadio Şükrü Saracoğlu:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietteria ufficiale del Fenerbahçe SK: In qualità di squadra di casa, il Fenerbahçe gestisce la vendita diretta dei biglietti attraverso il proprio portale ufficiale e il sistema Passolig. Per avere priorità o accedere alla vendita sono spesso necessari un'iscrizione al club o una tessera Passolig associata alla squadra.
- Sito ufficiale del Liverpool FC: Il Liverpool riceve una quota di biglietti riservata ai tifosi in trasferta. Gli abbonati e i soci che soddisfano i requisiti del club possono presentare domanda o acquistare i biglietti tramite il portale ufficiale del Liverpool.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub.
Quanto costano i biglietti per Fenerbahçe-Liverpool di Champions League?
I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Fenerbahçe e Liverpool variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali o sul mercato della rivendita.
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietti standard e per l'anello superiore: Costano in genere da 40 a 90 €, anche se per le partite di richiamo i prezzi di vendita ordinari dei club tendono spesso a collocarsi nella fascia alta di questo intervallo.
- Posti nell'anello inferiore e premium: Costano generalmente da 90 a 150 €.
- Pacchetti hospitality: Partono generalmente da circa 150 a oltre 300 € se acquistati direttamente tramite le vendite dei club.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi determinati dalla domanda:
- Biglietti standard e per l'anello superiore:Partono da circa 210-230 €, per effetto dell'elevata domanda per un'importante sfida europea.
- Posti nell'anello inferiore e lungo le fasce laterali: I posti migliori nell'anello inferiore, come quelli della tribuna Spor Toto o dei settori della tribuna Nord, costano spesso da 550 a oltre 600 €.
- Rivendita di biglietti VIP e hospitality: I biglietti hospitality premium partono spesso da oltre 5.400 €, a seconda del pacchetto specifico e della disponibilità sulla piattaforma.
Fenerbahçe-Liverpool di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere
Fenerbahçe-Liverpool: Lo stato di forma
Il Fenerbahçe ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha pareggiato 0-0 con il Gaziantep FK in Süper Lig, dopo l'1-1 con la Roma in Champions League. Il risultato più brillante di questa serie è stato il netto 8-0 sull'Eyupspor, anche se la sconfitta per 2-1 contro il Besiktas, arrivata in precedenza, dimostra che la squadra non è immune da battute d'arresto in campionato. In queste cinque partite, il Fenerbahçe ha segnato 12 goal e ne ha subiti tre.
Il Liverpool arriva in ottima forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è l'1-0 sul campo dell'AFC Bournemouth in Premier League; nello stesso periodo ha battuto anche il Tottenham Hotspur per 3-1 in Carabao Cup. Il Liverpool ha inoltre conquistato una vittoria per 2-1 contro l'Atletico Madrid in Champions League, un risultato che ha dimostrato la sua capacità di rimontare. Lo 0-0 con il Fulham è stata l'unica nota stonata in una serie recente altrimenti convincente.
Fenerbahçe-Liverpool: I precedenti recenti
Nei dati forniti non sono disponibili precedenti tra Fenerbahçe e Liverpool. I due club non si sono affrontati di recente in competizioni europee ufficiali secondo i dati disponibili, quindi la sfida di Champions League a Istanbul rappresenta un nuovo capitolo della loro rivalità continentale.
|#
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|3
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|3
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|13
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