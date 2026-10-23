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Champions League
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Come acquistare i biglietti per Fenerbahce-Liverpool: Prezzi per la Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro

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Biglietti
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Champions League

Il Fenerbahce affronta il Liverpool in Champions League. Ecco come assicurarti i biglietti.

La prossima sfida si preannuncia interessante sul piano europeo: nelle competizioni ufficiali UEFA non risultano precedenti tra i due club.

Il Liverpool arriva in ottima forma in tutte le competizioni, dopo aver mostrato grande capacità di reazione e continuità sia in Premier League sia in Europa.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Fenerbahçe-Liverpool, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Fenerbahçe-Liverpool di Champions League?

Fenerbahçe-Liverpool si giocherà al Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi di Istanbul mercoledì 4 novembre 2026.

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Champions League - Game Week 4
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Come acquistare i biglietti per Fenerbahçe-Liverpool di Champions League?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di UEFA Champions League tra Fenerbahçe e Liverpool allo stadio Şükrü Saracoğlu:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietteria ufficiale del Fenerbahçe SK: In qualità di squadra di casa, il Fenerbahçe gestisce la vendita diretta dei biglietti attraverso il proprio portale ufficiale e il sistema Passolig. Per avere priorità o accedere alla vendita sono spesso necessari un'iscrizione al club o una tessera Passolig associata alla squadra.
  • Sito ufficiale del Liverpool FC: Il Liverpool riceve una quota di biglietti riservata ai tifosi in trasferta. Gli abbonati e i soci che soddisfano i requisiti del club possono presentare domanda o acquistare i biglietti tramite il portale ufficiale del Liverpool.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Fenerbahçe-Liverpool di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Fenerbahçe e Liverpool variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali o sul mercato della rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti standard e per l'anello superiore: Costano in genere da 40 a 90 €, anche se per le partite di richiamo i prezzi di vendita ordinari dei club tendono spesso a collocarsi nella fascia alta di questo intervallo.
  • Posti nell'anello inferiore e premium: Costano generalmente da 90 a 150 €.
  • Pacchetti hospitality: Partono generalmente da circa 150 a oltre 300 € se acquistati direttamente tramite le vendite dei club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi determinati dalla domanda:

  • Biglietti standard e per l'anello superiore:Partono da circa 210-230 €, per effetto dell'elevata domanda per un'importante sfida europea.
  • Posti nell'anello inferiore e lungo le fasce laterali: I posti migliori nell'anello inferiore, come quelli della tribuna Spor Toto o dei settori della tribuna Nord, costano spesso da 550 a oltre 600 €.
  • Rivendita di biglietti VIP e hospitality: I biglietti hospitality premium partono spesso da oltre 5.400 €, a seconda del pacchetto specifico e della disponibilità sulla piattaforma.

Fenerbahçe-Liverpool di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Fenerbahçe-Liverpool: Lo stato di forma

Il Fenerbahçe ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha pareggiato 0-0 con il Gaziantep FK in Süper Lig, dopo l'1-1 con la Roma in Champions League. Il risultato più brillante di questa serie è stato il netto 8-0 sull'Eyupspor, anche se la sconfitta per 2-1 contro il Besiktas, arrivata in precedenza, dimostra che la squadra non è immune da battute d'arresto in campionato. In queste cinque partite, il Fenerbahçe ha segnato 12 goal e ne ha subiti tre.

Il Liverpool arriva in ottima forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è l'1-0 sul campo dell'AFC Bournemouth in Premier League; nello stesso periodo ha battuto anche il Tottenham Hotspur per 3-1 in Carabao Cup. Il Liverpool ha inoltre conquistato una vittoria per 2-1 contro l'Atletico Madrid in Champions League, un risultato che ha dimostrato la sua capacità di rimontare. Lo 0-0 con il Fulham è stata l'unica nota stonata in una serie recente altrimenti convincente.

FB

FB - Forma

TUT
V0-2
RIZ
V0-3
AVL
S6-0
ALS
V3-0
SLP
D2-2
Gol segnato (subito)
10/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
LIV

LIV - Forma

BOU
V0-1
MCI
S0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
Gol segnato (subito)
13/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Fenerbahçe-Liverpool: I precedenti recenti

Nei dati forniti non sono disponibili precedenti tra Fenerbahçe e Liverpool. I due club non si sono affrontati di recente in competizioni europee ufficiali secondo i dati disponibili, quindi la sfida di Champions League a Istanbul rappresenta un nuovo capitolo della loro rivalità continentale.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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