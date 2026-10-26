Quando i due club più importanti della Turchia, Galatasaray e Fenerbahçe, si affrontano a Istanbul, l'atmosfera è sempre elettrizzante, che si giochi allo stadio Ali Sami Yen (Rams Park) o allo stadio Şükrü Saracoğlu. Il Fenerbahçe ospiterà il prossimo, attesissimo «derby intercontinentale» nel marzo 2027: puoi assicurarti un posto per questa sfida di Süper Lig acquistando i biglietti già oggi.

Il Galatasaray punta a conquistare il quinto titolo consecutivo nel campionato turco, un record, ma dovrà fare i conti anche con la forte opposizione dei rivali cittadini. Il Fenerbahçe non vince il titolo dalla stagione 2013/14, ma continua a lottare per i trofei: ha chiuso al secondo posto nelle ultime cinque stagioni di Süper Lig.

Nel primo confronto stagionale tra le due squadre, il 26 ottobre 2026, Victor Osimhen si è preso la scena con una doppietta nel successo per 2-1 al Rams Park. Con Osimhen e altri grandi nomi come Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood e Romelu Lukaku pronti a tornare in campo, anche il prossimo incontro tra le due big di Istanbul si annuncia imperdibile.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per Fenerbahçe-Galatasaray: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quando si giocherà il prossimo Fenerbahçe-Galatasaray?

Data Partita (ora locale) Stadio (località) Biglietti 20/21/22 marzo Süper Lig: Fenerbahçe-Galatasaray (da confermare) Stadio Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Biglietti

Come acquistare i biglietti per Fenerbahçe-Galatasaray

I biglietti ufficiali per il «derby intercontinentale» tra Fenerbahçe e Galatasaray allo stadio Şükrü Saracoğlu possono essere acquistati online tramite Passo, la piattaforma ufficiale centralizzata di vendita dei biglietti in Turchia.

Per la prossima partita di marzo, la vendita dei biglietti attraverso i canali ufficiali dovrebbe iniziare da 3 a 5 giorni prima dell'incontro.

Si tratta però di una delle rivalità più seguite al mondo: per assicurarsi un posto attraverso i canali ufficiali bisogna rispettare le rigide finestre di vendita riservate alle diverse categorie di tifosi.

Finestra prioritaria : Si apre per prima ed è riservata esclusivamente ai soci ufficiali del Fenerbahçe e ai titolari delle tessere del club di fascia più alta.

Titolari di Passolig del Fenerbahçe : La vendita si apre poi ai tifosi ordinari in possesso di una tessera Passolig associata al Fenerbahçe.

Vendita libera : Si apre soltanto se restano biglietti disponibili. I posti per il derby, però, sono estremamente limitati e raramente, se mai accade, arrivano alla fase di vendita libera.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per Fenerbahçe-Galatasaray sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca un posto attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo momento.

Quanto costano i biglietti per Fenerbahçe-Galatasaray?

I biglietti ufficiali per le partite del Fenerbahçe allo stadio Şükrü Saracoğlu di Istanbul costano generalmente da 30 a 100 € (circa 1.200-3.800+ TL) per i normali incontri di Süper Lig, con prezzi che dipendono molto dall'avversario e dal settore.

Lo stadio del Fenerbahçe è suddiviso in diversi settori e livelli principali:

Curve / Kale Arkası (tribune nord / Migros e Spor Toto/sud): Sono i settori occupati dai tifosi più appassionati e rumorosi, compresi i gruppi ultras. I biglietti costano da 30 a 50 $ per le normali partite di campionato.

Anelli superiori / Üst Tribün (Maraton Üst e Fenerium Üst): Posti rialzati lungo i lati del campo, con un'ottima visuale. I biglietti costano da 40 a 65 €.

Anelli inferiori / Alt Tribün (Maraton Alt e Fenerium Alt): Posti di fascia alta lungo le linee laterali, vicini al campo, ai giocatori e alle panchine. I biglietti costano da 70 a oltre 100 € per le partite ordinarie.

Pacchetti VIP e hospitality: Comprendono l'accesso a lounge di lusso, il servizio di ristorazione e posti centrali privilegiati. I prezzi vanno da 150 a oltre 300 €.

Per ulteriori informazioni, consulta il portale ufficiale dei biglietti del club oppure, per verificare le disponibilità attuali, siti di rivendita come StubHub.

Tutto quello che c'è da sapere sullo stadio Şükrü Saracoğlu

Lo stadio Şükrü Saracoğlu, attualmente noto per ragioni di sponsorizzazione come Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex, è uno degli impianti calcistici più leggendari, temuti e ricchi di storia d'Europa. I suoi appassionati tifosi lo chiamano spesso «il Tempio».

Situato nel vivace quartiere di Kadıköy, sulla sponda asiatica di Istanbul, l'impianto dispone esclusivamente di posti a sedere e ha una capienza compresa tra 47.430 e 50.530 spettatori. È la casa del Fenerbahçe, grande club polisportivo turco, fin dalla sua apertura nel 1908.

Tra le partite memorabili disputate allo stadio Şükrü Saracoğlu figurano:

Finale di Coppa UEFA (2009) : Lo stadio ospitò l'ultima finale di Coppa UEFA, vinta dallo Shakhtar Donetsk per 2-1 contro il Werder Brema. Luiz Adriano portò in vantaggio lo Shakhtar, Naldo pareggiò per il Brema e Jadson segnò lo storico goal della vittoria nei tempi supplementari, al 97° minuto.

Il leggendario derby finito 6-0 (2002) : Nell'episodio più celebre dell'accesissimo derby intercontinentale, il Fenerbahçe dominò i rivali storici del Galatasaray. Pur essendo rimasto in dieci, segnò sei reti senza subirne alcuna, con Ümit Özat autore dell'ultimo goal. Il risultato di 6-0 resta una parte fondamentale della storia del club.

La tripletta di Şanlı contro il Manchester United (2004) : In una spettacolare partita della fase a gironi di Champions League, Tuncay Şanlı, beniamino dei tifosi, segnò una straordinaria tripletta, che comprendeva anche una spettacolare rovesciata, e sconfisse il Manchester United di Alex Ferguson.

Il prato del prete: Prima che vi sorgesse qualsiasi struttura in cemento, il terreno su cui oggi si trova lo stadio Şükrü Saracoğlu era noto come Papazın Çayırı («il prato del prete»). Fu il primo campo da calcio ufficiale del Paese e ospitò le prime partite della Istanbul Football League.

Fenerbahçe-Galatasaray: Tutto quello che c'è da sapere

Fenerbahçe-Galatasaray: I precedenti recenti

Nello storico derby intercontinentale (Kıtalararası Derbi), il Fenerbahçe è in vantaggio sul Galatasaray nel bilancio complessivo degli scontri diretti, tra partite ufficiali e amichevoli. La rivalità risale al loro primo incontro, nel 1909, vinto dal Galatasaray per 2-0. Da allora, i due club hanno disputato 407 partite: il Fenerbahçe ne ha vinte 150, il Galatasaray 132 e 125 sono terminate in pareggio.

Il Galatasaray ha vinto per 2-1 l'ultimo confronto con i rivali cittadini, disputato al Rams Park nell'ottobre 2026 in una combattuta sfida di Süper Lig.



