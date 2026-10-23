Il Porto arriva a questa sfida puntando sul suo ottimo rendimento casalingo e sulla sua esperienza nelle competizioni europee all’Estádio do Dragão. Il Napoli, invece, vorrà mettere alla prova la profondità della propria rosa e la propria solidità tattica in trasferta contro una forte avversaria portoghese.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di FC Porto-SSC Napoli, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca FC Porto-SSC Napoli di Champions League?

FC Porto-SSC Napoli si gioca all’Estádio do Dragão di Porto mercoledì 4 novembre 2026.

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Come acquistare i biglietti per FC Porto-SSC Napoli di Champions League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di UEFA Champions League tra FC Porto e SSC Napoli all’Estádio do Dragão, hai diverse possibilità:

Canali ufficiali dei club: puoi consultare i portali ufficiali di vendita dei biglietti di FC Porto o SSC Napoli. Per una partita casalinga del Porto, i biglietti vengono distribuiti principalmente attraverso i canali ufficiali del club riservati ai soci e al pubblico, mentre i settori ospiti sono generalmente gestiti tramite il sistema di biglietteria del Napoli per i tifosi registrati.

Piattaforme di rivendita: se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per FC Porto-SSC Napoli di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra FC Porto e SSC Napoli variano a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali dei club o sulle piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti ordinari: gli acquisti diretti tramite il portale ufficiale del FC Porto partono generalmente da circa 95-170 € per i posti standard, a seconda dell’anello e del settore all’interno dell’Estádio do Dragão.

Pacchetti hospitality e VIP: le esperienze VIP e di hospitality aziendale offerte ufficialmente dal club hanno prezzi sensibilmente più alti, a partire da oltre 300-500 € a persona per posti di categoria premium e accesso alle lounge.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posti nell’anello superiore o dietro le porte: i biglietti più economici partono da circa 85-95 € , a seconda della domanda di mercato.

Posti lungo le fasce laterali: i posti di fascia intermedia e lungo le linee laterali costano generalmente tra 150 e 300 € .

Rivendita di biglietti VIP e hospitality: i biglietti premium con servizi di hospitality possono superare 1.900-2.000 € per posti esclusivi con vista sul campo o accesso alle lounge executive.

FC Porto-SSC Napoli di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

FC Porto-SSC Napoli: lo stato di forma

Il Porto ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell’impegno più recente ha battuto il Benfica 3-1 in casa nella Liga Portugal e, nello stesso periodo, ha conquistato anche una vittoria per 4-1 in trasferta contro il Casa Pia AC. L’unica sconfitta è arrivata in Champions League, con il 2-0 subito contro il Manchester City. In queste cinque gare il Porto ha segnato dieci goal e ne ha subiti quattro, mostrando un rendimento particolarmente convincente nelle competizioni nazionali.

Il Napoli ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è l’1-1 contro la Fiorentina in Serie A, mentre l’unico successo della serie è stato l’1-0 sul Bologna. Le sconfitte contro l’Arsenal in Champions League e contro Inter e Como in Serie A hanno aggravato un periodo difficile. In queste cinque gare il Napoli ha segnato cinque goal e ne ha subiti sette.

FC Porto-SSC Napoli: i precedenti più recenti

L’ultimo confronto registrato tra i due club è stato un’amichevole terminata senza reti all’Estádio do Dragão l’8 agosto 2015. In precedenza, le squadre si erano affrontate due volte nell’Europa League 2013-14: il Porto aveva vinto 1-0 in casa, prima del 2-2 a Napoli nella gara di ritorno. Negli ultimi quattro confronti registrati, il Porto ha ottenuto due vittorie, il Napoli nessuna; due le partite finite in pareggio.