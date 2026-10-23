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Come acquistare i biglietti per FC Porto-SSC Napoli: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
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Napoli
Champions League

Il Porto affronta il Napoli in Champions League. Ecco come assicurarsi i biglietti.

Il Porto arriva a questa sfida puntando sul suo ottimo rendimento casalingo e sulla sua esperienza nelle competizioni europee all’Estádio do Dragão. Il Napoli, invece, vorrà mettere alla prova la profondità della propria rosa e la propria solidità tattica in trasferta contro una forte avversaria portoghese.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di FC Porto-SSC Napoli, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca FC Porto-SSC Napoli di Champions League?

FC Porto-SSC Napoli si gioca all’Estádio do Dragão di Porto mercoledì 4 novembre 2026.

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Champions League - Game Week 4
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Come acquistare i biglietti per FC Porto-SSC Napoli di Champions League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di UEFA Champions League tra FC Porto e SSC Napoli all’Estádio do Dragão, hai diverse possibilità:

  • Canali ufficiali dei club: puoi consultare i portali ufficiali di vendita dei biglietti di FC Porto o SSC Napoli. Per una partita casalinga del Porto, i biglietti vengono distribuiti principalmente attraverso i canali ufficiali del club riservati ai soci e al pubblico, mentre i settori ospiti sono generalmente gestiti tramite il sistema di biglietteria del Napoli per i tifosi registrati.
  • Piattaforme di rivendita: se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per FC Porto-SSC Napoli di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra FC Porto e SSC Napoli variano a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali dei club o sulle piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti ordinari: gli acquisti diretti tramite il portale ufficiale del FC Porto partono generalmente da circa 95-170 € per i posti standard, a seconda dell’anello e del settore all’interno dell’Estádio do Dragão.
  • Pacchetti hospitality e VIP: le esperienze VIP e di hospitality aziendale offerte ufficialmente dal club hanno prezzi sensibilmente più alti, a partire da oltre 300-500 € a persona per posti di categoria premium e accesso alle lounge.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Posti nell’anello superiore o dietro le porte: i biglietti più economici partono da circa 85-95 €, a seconda della domanda di mercato.
  • Posti lungo le fasce laterali: i posti di fascia intermedia e lungo le linee laterali costano generalmente tra 150 e 300 €.
  • Rivendita di biglietti VIP e hospitality: i biglietti premium con servizi di hospitality possono superare 1.900-2.000 € per posti esclusivi con vista sul campo o accesso alle lounge executive.

FC Porto-SSC Napoli di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

FC Porto-SSC Napoli: lo stato di forma

Il Porto ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell’impegno più recente ha battuto il Benfica 3-1 in casa nella Liga Portugal e, nello stesso periodo, ha conquistato anche una vittoria per 4-1 in trasferta contro il Casa Pia AC. L’unica sconfitta è arrivata in Champions League, con il 2-0 subito contro il Manchester City. In queste cinque gare il Porto ha segnato dieci goal e ne ha subiti quattro, mostrando un rendimento particolarmente convincente nelle competizioni nazionali.

Il Napoli ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è l’1-1 contro la Fiorentina in Serie A, mentre l’unico successo della serie è stato l’1-0 sul Bologna. Le sconfitte contro l’Arsenal in Champions League e contro Inter e Como in Serie A hanno aggravato un periodo difficile. In queste cinque gare il Napoli ha segnato cinque goal e ne ha subiti sette.

POR

POR - Forma

BEN
V3-1
COR
V1-3
MAR
V1-2
BET
S3-2
PSV
S0-1
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
NAP

NAP - Forma

FIO
D1-1
FRC
V3-0
VIL
S3-1
VEN
S1-0
BOD
V4-3
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

FC Porto-SSC Napoli: i precedenti più recenti

L’ultimo confronto registrato tra i due club è stato un’amichevole terminata senza reti all’Estádio do Dragão l’8 agosto 2015. In precedenza, le squadre si erano affrontate due volte nell’Europa League 2013-14: il Porto aveva vinto 1-0 in casa, prima del 2-2 a Napoli nella gara di ritorno. Negli ultimi quattro confronti registrati, il Porto ha ottenuto due vittorie, il Napoli nessuna; due le partite finite in pareggio.

Testa a testa

FC PortoPareggioNapoli
2
2
0
Amichevoli dei club
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FIN
Europa League
Napoli badge
Napoli
NAP
2
FC Porto badge
FC Porto
POR
2
FIN
Europa League
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FIN
Amichevoli dei club
Napoli badge
Napoli
NAP
1
FC Porto badge
FC Porto
POR
3
FIN
6Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal2/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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