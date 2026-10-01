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Come acquistare i biglietti per FC Porto-PSV Eindhoven: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Porto affronta il PSV Eindhoven in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

FC Porto affronta il PSV Eindhoven martedì 20 ottobre 2026 all'Estadio do Dragao di Porto.

Entrambi i club vantano una ricca tradizione europea, con il Porto che ha vinto la competizione due volte (1987, 2004) e il PSV che ha sollevato la Coppa dei Campioni una volta nel 1988. Nei quattro precedenti ufficiali tra le due squadre in Coppa dei Campioni/Champions League, il Porto è in vantaggio con due vittorie, un pareggio e un successo del PSV.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per FC Porto-PSV Eindhoven, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca FC Porto-PSV Eindhoven di Champions League?

FC Porto-PSV Eindhoven si gioca all'Estadio do Dragao di Porto, martedì 20 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 3
Estadio do Dragao

Come acquistare i biglietti per FC Porto-PSV Eindhoven di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di FC Porto-PSV Eindhoven di UEFA Champions League all'Estádio do Dragão martedì 20 ottobre 2026, segui queste opzioni:

1. Sito ufficiale del FC Porto

  • Vai direttamente allo store ufficiale dei biglietti del FC Porto o all'app mobile.

2. Quota ufficiale del PSV Eindhoven

  • Se sei un tifoso del PSV, acquista i biglietti del settore ospiti direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del PSV Eindhoven.

Quanto costano i biglietti per FC Porto-PSV Eindhoven di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di FC Porto-PSV Eindhoven di Champions League all'Estádio do Dragão variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club o rivenditori secondari:

1. Vendita ufficiale dei biglietti (canale ufficiale FC Porto)

  • Membri del club (Sócios): In genere variano tra 25 € e 45 € per i settori standard, con i posti premium/centrali che costano circa 50 €-70 €.
  • Pubblico generale: I biglietti standard per il pubblico in genere partono da circa 40 €-50 € per i posti di categoria/tribuna superiore e arrivano fino a 80 €-120 €+ per le tribune centrali inferiori o le categorie con visuale migliore.

2. Quota ospiti (tifosi del PSV Eindhoven)

  • I biglietti del settore ospiti venduti direttamente dal PSV ai tifosi registrati sono limitati dalle linee guida UEFA a un massimo di 60 € per i tifosi ospiti nelle competizioni europee.

3. Marketplace secondari di biglietti

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub elencano prezzi nelle seguenti fasce a seconda della domanda e della posizione del posto:

  • Posti iniziali / economici: Circa 75 €-95 € a biglietto.
  • Posti standard medi: Circa 150 €-280 € a biglietto.
  • Pacchetti premium / VIP: A partire da circa 230 €-350 €+ a biglietto.

FC Porto-PSV Eindhoven di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Forma di FC Porto e PSV Eindhoven

Il Porto ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata una vittoria esterna per 4-1 sul campo del Casa Pia in Liga Portugal, e in questa serie è arrivato anche un successo per 3-0 sul campo dell'Academico Viseu. L'unica sconfitta è arrivata in Champions League, dove ha perso 2-0 contro il Manchester City. Nelle cinque partite, il Porto ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro.

Il PSV ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ne ha pareggiata una. Il risultato più recente è stato un 4-1 sullo Sparta Rotterdam in Eredivisie, e in precedenza in questa serie ha anche rifilato sei gol al FC Utrecht senza risposta. Gli unici punti persi sono arrivati in Champions League, con l'1-1 contro lo Shakhtar Donetsk. Il PSV ha segnato quindici gol e ne ha subiti quattro in queste cinque gare.

POR

POR - Forma

VIS
V0-3
MOR
V2-1
MCI
S0-2
CAP
V1-4
BEN
V3-1
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
PSV

PSV - Forma

UTR
V1-6
AJX
V1-3
SHK
D1-1
SPA
V4-1
TWE
S3-2
Gol segnato (subito)
16/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

FC Porto-PSV Eindhoven: precedenti recenti

L'unico incontro tra questi due club nel record fornito è un'amichevole precampionato del luglio 2016, quando il PSV Eindhoven ha battuto il FC Porto 3-0. Nel dataset non sono disponibili altri precedenti tra le due squadre.

Testa a testa

FC PortoPareggioPSV
0
0
1
Amichevoli dei club
PSV badge
PSV
PSV
3
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
FIN
0Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/1
Entrambe le squadre hanno segnato0/1
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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