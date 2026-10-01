FC Porto affronta il PSV Eindhoven martedì 20 ottobre 2026 all'Estadio do Dragao di Porto.

Entrambi i club vantano una ricca tradizione europea, con il Porto che ha vinto la competizione due volte (1987, 2004) e il PSV che ha sollevato la Coppa dei Campioni una volta nel 1988. Nei quattro precedenti ufficiali tra le due squadre in Coppa dei Campioni/Champions League, il Porto è in vantaggio con due vittorie, un pareggio e un successo del PSV.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per FC Porto-PSV Eindhoven, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca FC Porto-PSV Eindhoven di Champions League?

FC Porto-PSV Eindhoven si gioca all'Estadio do Dragao di Porto, martedì 20 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Come acquistare i biglietti per FC Porto-PSV Eindhoven di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di FC Porto-PSV Eindhoven di UEFA Champions League all'Estádio do Dragão martedì 20 ottobre 2026, segui queste opzioni:

1. Sito ufficiale del FC Porto

Vai direttamente allo store ufficiale dei biglietti del FC Porto o all'app mobile.

2. Quota ufficiale del PSV Eindhoven

Se sei un tifoso del PSV, acquista i biglietti del settore ospiti direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del PSV Eindhoven.

Quanto costano i biglietti per FC Porto-PSV Eindhoven di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di FC Porto-PSV Eindhoven di Champions League all'Estádio do Dragão variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club o rivenditori secondari:

1. Vendita ufficiale dei biglietti (canale ufficiale FC Porto)

Membri del club ( Sócios ): In genere variano tra 25 € e 45 € per i settori standard, con i posti premium/centrali che costano circa 50 €-70 € .

Pubblico generale: I biglietti standard per il pubblico in genere partono da circa 40 €-50 € per i posti di categoria/tribuna superiore e arrivano fino a 80 €-120 €+ per le tribune centrali inferiori o le categorie con visuale migliore.

2. Quota ospiti (tifosi del PSV Eindhoven)

I biglietti del settore ospiti venduti direttamente dal PSV ai tifosi registrati sono limitati dalle linee guida UEFA a un massimo di 60 € per i tifosi ospiti nelle competizioni europee.

3. Marketplace secondari di biglietti

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub elencano prezzi nelle seguenti fasce a seconda della domanda e della posizione del posto:

Posti iniziali / economici: Circa 75 €-95 € a biglietto.

Posti standard medi: Circa 150 €-280 € a biglietto.

Pacchetti premium / VIP: A partire da circa 230 €-350 €+ a biglietto.

FC Porto-PSV Eindhoven di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Forma di FC Porto e PSV Eindhoven

Il Porto ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata una vittoria esterna per 4-1 sul campo del Casa Pia in Liga Portugal, e in questa serie è arrivato anche un successo per 3-0 sul campo dell'Academico Viseu. L'unica sconfitta è arrivata in Champions League, dove ha perso 2-0 contro il Manchester City. Nelle cinque partite, il Porto ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro.

Il PSV ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ne ha pareggiata una. Il risultato più recente è stato un 4-1 sullo Sparta Rotterdam in Eredivisie, e in precedenza in questa serie ha anche rifilato sei gol al FC Utrecht senza risposta. Gli unici punti persi sono arrivati in Champions League, con l'1-1 contro lo Shakhtar Donetsk. Il PSV ha segnato quindici gol e ne ha subiti quattro in queste cinque gare.

FC Porto-PSV Eindhoven: precedenti recenti

L'unico incontro tra questi due club nel record fornito è un'amichevole precampionato del luglio 2016, quando il PSV Eindhoven ha battuto il FC Porto 3-0. Nel dataset non sono disponibili altri precedenti tra le due squadre.