Come acquistare i biglietti per FC Koeln-Werder Brema: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'FC Koeln affronta il Werder Brema sabato 12 settembre 2026 al RheinEnergieSTADION di Colonia.

Nel loro più recente incontro ufficiale, il 12 aprile 2026, l'1. FC Köln ha ottenuto una vittoria casalinga per 3-1 contro il Werder Brema. Storicamente, le partite tra queste due squadre al RheinEnergieSTADION sono state ricche di gol, con i recenti precedenti in Bundesliga equilibrati nelle loro ultime sei sfide.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per FC Koeln-Werder Brema, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca FC Koeln-Werder Brema di Bundesliga?

FC Koeln-Werder Brema si gioca al RheinEnergieSTADION di Colonia.

Bundesliga - Game Week 3 12 set 2026 - 12:30 RheinEnergieSTADION

Come acquistare i biglietti di Bundesliga per FC Koeln-Werder Brema?

Per acquistare i biglietti per la partita 1. FC Köln-Werder Brema al RheinEnergieSTADION, hai a disposizione opzioni ufficiali primarie oltre a piattaforme secondarie:

Ticket Shop ufficiale dell'1. FC Köln : Il modo più diretto e sicuro per acquistare i biglietti è attraverso il sito ufficiale del club (fc.de) tramite il suo ticket shop online. La vendita prioritaria dei biglietti viene solitamente offerta prima ai membri del club, seguita dalla vendita libera al pubblico se restano ancora biglietti disponibili.

VIP & Hospitality ufficiali : Se i biglietti generali sono esauriti, i pacchetti ufficiali VIP e business seat possono essere acquistati direttamente tramite piattaforme hospitality ufficiali come official-vip.com o attraverso la divisione hospitality dell'FC Köln.

Quote ufficiali di biglietti per il settore ospiti : Se tifi Werder Brema, i biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti ufficialmente tramite il portale biglietti del sito del club Werder Brema (werder.de) per i tifosi registrati e gli abbonati.

Marketplace secondari : Se i canali ufficiali generali sono completamente esauriti, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub mettono in vendita opzioni di rivendita da parte di singoli venditori.

Quanto costano i biglietti di Bundesliga per FC Koeln-Werder Brema?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra 1. FC Köln e SV Werder Bremen variano in base alla categoria del posto, al canale di acquisto e alla domanda per l'incontro:

Categoria 1 (tribuna laterale / anello inferiore) : I biglietti ufficiali primari nelle posizioni premium della tribuna principale variano generalmente da 50 £ a 75 £ a biglietto.

Categoria 2 (angoli / anello superiore) : I posti standard negli angoli o nei livelli superiori costano in genere tra 35 £ e 55 £ .

Posti in piedi (Stehplatz) : I biglietti ufficiali per le terrazze in piedi nei settori di casa o ospiti sono i più economici, con un prezzo solitamente compreso tra 15 £ e 22 £ .

Pacchetti Hospitality & VIP : I business seat premium, l'accesso alle lounge e i biglietti hospitality ufficiali partono da circa 180 £ a 350 £+ a persona.

Mercato secondario della rivendita : Se i canali ufficiali generali esauriscono i biglietti, i prezzi sui marketplace di rivendita come StubHub oscillano in base alla domanda, partendo generalmente da circa 45 £ a 90 £+ per i posti standard.

FC Koeln-Werder Brema di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Forma di FC Koeln e Werder Brema

L'FC Koeln ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone una. L'uscita più recente è stata la vittoria per 2-1 in DFB-Pokal sul campo del Würzburger Kickers il 24 agosto, dopo i successi consecutivi per 2-1 e 2-0 in amichevole contro la Real Sociedad. Gli unici punti lasciati per strada in questa serie sono arrivati nel pareggio per 2-2 contro l'Hertha Berlino nel precampionato. Il Koeln ha segnato 13 gol in queste cinque partite e ne ha subiti quattro.

Nelle ultime cinque partite del Werder Brema sono arrivate due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il risultato più recente è stato il 3-0 in DFB-Pokal contro lo SK Hansa Lüneeburg il 22 agosto. Il Brema ha perso 1-0 contro l'Auxerre l'ultima amichevole precampionato e ha pareggiato due volte contro il Paderborn, entrambe concluse 2-2. Ha segnato nove gol e ne ha subiti cinque in questa serie di cinque partite.

FC Koeln-Werder Brema: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club è stata una partita di Bundesliga del 12 aprile 2026, quando l'FC Koeln ha vinto 3-1 al RheinEnergieSTADION. Negli ultimi cinque confronti in Bundesliga, il bilancio è in parità con una vittoria per parte e tre pareggi. L'unica precedente vittoria esterna in questa serie è andata al Brema, che ha vinto 1-0 a Colonia nel febbraio 2024.

Classifica di FC Koeln e Werder Brema

Nell'attuale classifica di Bundesliga, l'FC Koeln è ottavo mentre il Werder Brema è 18°.