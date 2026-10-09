L'FC Köln ospita lo Schalke 04 sabato 24 ottobre 2026 al RheinEnergieSTADION di Colonia.

Entrambe queste potenze tradizionali condividono una storia profondamente radicata nel calcio tedesco di massima serie, con l'1. FC Köln che vanta un leggero vantaggio nei recenti precedenti diretti. L'FC Schalke 04 arriva a questa sfida facendo grande affidamento sulla propria organizzazione difensiva per contrastare l'aggressivo impianto offensivo del Köln.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per FC Köln-Schalke 04, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca FC Koeln-Schalke 04 di Bundesliga?

prende il via al RheinEnergieSTADION di Colonia, sabato 24 ottobre 2026.

Bundesliga - Game Week 7 24 ott 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

Come acquistare i biglietti per FC Koeln-Schalke 04 di Bundesliga?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra FC Köln e Schalke 04 al RheinEnergieSTADION:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale dell'FC Köln Il modo principale e più sicuro per acquistare i biglietti è tramite l'Online-Ticketshop ufficiale dell'FC Köln. I biglietti di solito vengono messi in vendita prima per i membri del club, prima di essere resi disponibili al pubblico generale.

Settore ospiti (canali ufficiali dello Schalke 04) Se tifate Schalke 04, i biglietti per gli ospiti vengono distribuiti direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria dell'FC Schalke 04 ai tifosi in trasferta e ai membri del club.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme secondarie per i biglietti: Se le opzioni ufficiali del club sono completamente esaurite, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso generale su piattaforme secondarie di ticketing come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le allocazioni primarie sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per FC Koeln-Schalke 04 di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita tra FC Köln e Schalke 04 al RheinEnergieSTADION variano a seconda che si acquistino tagliandi ufficiali al valore nominale oppure attraverso piattaforme secondarie:

1. Biglietti ufficiali del club (valore nominale)

Se acquistati direttamente tramite la biglietteria ufficiale dell'FC Köln:

Posti in piedi (Südkurve / posti in piedi): Circa da 16 € a 20 € per biglietto.

Categorie standard di posti a sedere: In genere vanno da 35 € a 80 € a seconda della categoria del posto e della visuale (dietro la porta oppure tribuna centrale/opposta).

Bambini / riduzioni: I posti scontati generalmente vanno da 12 € a 30 €.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso la vendita primaria del club, piattaforme secondarie come StubHubmettono in vendita biglietti in base alla domanda di mercato:

Prezzi di partenza: Gli annunci di rivendita generalmente partono da circa 115 € a 145 € per i posti ancora disponibili.

Prezzi medi: I posti di categoria sulle piattaforme di rivendita si attestano in media tra 250 € e 350 € per biglietto.

Premium & Hospitality / VIP: Le opzioni premium e i pacchetti hospitality possono arrivare a 600 € o più.

FC Koeln-Schalke 04 di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

FC Koeln-Schalke 04: stato di forma

Il Köln arriva a questa partita con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 in Bundesliga contro l'Hamburger SV, proseguendo un periodo difficile che ha incluso anche una sconfitta casalinga per 4-1 contro il VfB Stuttgart. Le note positive sono state il successo per 3-2 contro l'Hoffenheim e la vittoria in DFB-Pokal in trasferta contro i Würzburger Kickers. In queste cinque partite, il Köln ha segnato otto gol e ne ha subiti sette, un bilancio che riflette sia l'intenzione offensiva sia la fragilità difensiva.

Lo Schalke arriva con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nello stesso periodo. L'ultima uscita è stata uno 0-0 casalingo contro l'Elversberg, ma prima erano arrivati il successo esterno per 3-1 sul campo dell'Union Berlin e lo 0-0 contro il Bayern Monaco, risultati che parlano della sua organizzazione difensiva. La sconfitta per 3-0 contro l'Augsburg resta il punto più basso di questa serie. Lo Schalke ha segnato sei gol e ne ha subiti quattro nelle cinque partite, suggerendo una base difensiva più solida rispetto agli avversari.

FC Koeln-Schalke 04: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra i due club in Bundesliga si è giocato nel marzo 2026 ed è terminato 1-1, mentre una sfida di 2. Bundesliga nel febbraio 2025 ha visto il Köln vincere 1-0 in casa. Guardando agli ultimi cinque confronti documentati, che comprendono Bundesliga, 2. Bundesliga e un'amichevole, il Köln ha un leggero vantaggio, con due vittorie contro una dello Schalke e due pareggi. La serie suggerisce una rivalità equilibrata senza una forza dominante, e c'è poco nei precedenti che li separi in vista di domenica.