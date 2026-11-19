Il FC Köln ospita il RB Leipzig sabato 12 dicembre 2026 al RheinEnergieSTADION di Colonia.

Nelle ultime stagioni il Leipzig ha spesso avuto la meglio sul Köln, come dimostrano il netto 6-0 dell’ottobre 2023 e il 5-1 ottenuto a Colonia nel marzo 2024. I rari successi del Köln in questa sfida restano particolarmente cari ai suoi tifosi: il combattuto 2-1 in trasferta del febbraio 2018 e il memorabile 2-1 in casa dell’aprile 2021.

Con GOAL scopri tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti per FC Köln-RB Leipzig, compresi i canali d’acquisto e i prezzi.

Quando si gioca FC Köln-RB Leipzig di Bundesliga?

FC Köln-RB Leipzig si gioca sabato 12 dicembre 2026 al RheinEnergieSTADION di Colonia.

Bundesliga - Game Week 13 12 dic 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

Come acquistare i biglietti per FC Köln-RB Leipzig di Bundesliga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra FC Köln e RB Leipzig:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del 1. FC Köln: Per le partite casalinghe al RheinEnergieSTADION, i biglietti vengono venduti principalmente attraverso il sito ufficiale del Köln. La priorità è generalmente riservata ai soci del club e agli abbonati, prima che gli eventuali biglietti rimasti siano messi in vendita al pubblico.

Per le partite casalinghe al RheinEnergieSTADION, i biglietti vengono venduti principalmente attraverso il sito ufficiale del Köln. La priorità è generalmente riservata ai soci del club e agli abbonati, prima che gli eventuali biglietti rimasti siano messi in vendita al pubblico. Biglietteria ufficiale del RB Leipzig: Se tifi per la squadra ospite o cerchi biglietti per il settore ospiti, puoi rivolgerti al portale ufficiale del Leipzig. Per le partite più richieste, però, i posti riservati agli ospiti sono di solito limitati e l’accesso è fortemente riservato ai soci del club.

2. Mercati di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità dei canali principali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per FC Köln-RB Leipzig di Bundesliga?

Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra FC Köln e RB Leipzig:

1. Canali ufficiali dei club

Categoria 5 / posti in piedi (Südkurve): 15-16 €

Categoria 4 (angoli / settori dietro le porte dell’anello superiore): 35-40 €

Categoria 3 (tribune laterali dell’anello superiore / angoli dell’anello inferiore): 45-55 €

Categoria 2 (settori dietro le porte dell’anello inferiore e zone centrali delle tribune laterali): 60-70 €

Categoria 1 (posti migliori a bordo campo): 75-80 € e oltre

Sale hospitality: 400-900 € e oltre

2. Mercati di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Prezzi di partenza / minimi: A partire da circa 50-70 € .

A partire da circa . Prezzi medi di rivendita: Generalmente tra 350 e 470 € .

Generalmente tra . Posti premium e hospitality: Possono salire a 700-900 € e oltre.

FC Köln-RB Leipzig di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di FC Köln e RB Leipzig

Il FC Köln arriva a questa partita con una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali, nelle quali ha segnato sei goal e ne ha subiti cinque. Nell’ultima partita ha perso 1-2 in casa contro il Bayer Leverkusen in Bundesliga. Il risultato più importante di questa serie è stato il 5-0 sull’Union Berlino in Coppa di Germania il 27 ottobre. Il Köln non ha vinto nelle ultime due partite di campionato: ha pareggiato 1-1 con l’Union Berlino e ha perso contro il Leverkusen.

Il RB Leipzig ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è una sconfitta per 4-5 nell’amichevole contro il Mlada Boleslav del 12 novembre, mentre l’ultima gara ufficiale è stata la netta vittoria per 5-2 sull’Augsburg in Bundesliga il 7 novembre. In questo periodo il Leipzig ha battuto anche lo Schalke per 2-0 e il RW Essen in Coppa di Germania; l’unica sconfitta in una gara ufficiale è arrivata contro il Manchester City in Champions League.

FC Köln-RB Leipzig: i precedenti più recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale all’8 febbraio 2026, quando il RB Leipzig ha vinto 2-1 al RheinEnergieSTADION in Bundesliga. Negli ultimi cinque scontri diretti il Leipzig ha dominato, ottenendo quattro vittorie e un pareggio, senza successi per il Köln. In quelle cinque partite il Leipzig ha segnato 17 goal, contro i tre del Köln.