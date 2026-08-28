L'FC Koeln affronta il Werder Brema sabato 12 settembre 2026 al RheinEnergieSTADION di Colonia.

Nel loro più recente incontro ufficiale, il 12 aprile 2026, il 1. FC Köln ha conquistato una vittoria casalinga per 3-1 contro il Werder Brema. Storicamente, le partite tra queste due squadre al RheinEnergieSTADION sono state ricche di gol, con i recenti precedenti in Bundesliga equilibrati nelle ultime sei sfide.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per FC Koeln-Werder Brema, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca FC Koeln-Werder Brema di Bundesliga?

FC Koeln-Werder Brema si gioca al RheinEnergieSTADION di Colonia.

Bundesliga - Game Week 3 12 set 2026 - 12:30 RheinEnergieSTADION

Come acquistare i biglietti di Bundesliga per FC Koeln-Werder Brema?

Per acquistare i biglietti per la partita 1. FC Köln-Werder Brema al RheinEnergieSTADION, hai a disposizione opzioni ufficiali primarie e piattaforme secondarie:

Ticket Shop ufficiale del 1. FC Köln : Il modo più diretto e sicuro per acquistare i biglietti è attraverso il sito ufficiale del club (fc.de) tramite il suo ticket shop online. La vendita prioritaria dei biglietti viene solitamente offerta prima ai membri del club, seguita dalla vendita generale al pubblico se restano ancora biglietti disponibili.

VIP & Hospitality ufficiali : Se i biglietti generali sono esauriti, i pacchetti ufficiali VIP e business seat possono essere acquistati direttamente tramite piattaforme ufficiali hospitality come official-vip.com o attraverso la divisione hospitality dell'FC Köln.

Allocazioni ufficiali dei biglietti per il settore ospiti : Se sostieni il Werder Brema, i biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti ufficialmente tramite il portale biglietti del sito del club Werder Brema (werder.de) per i tifosi registrati e gli abbonati.

Marketplace secondari : Se i canali ufficiali generali sono completamente esauriti, piattaforme di rivendita secondaria come StubHub propongono opzioni di rivendita da parte di singoli venditori.

Quanto costano i biglietti di Bundesliga per FC Koeln-Werder Brema?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra 1. FC Köln e SV Werder Bremen variano in base alla categoria del posto, al canale di acquisto e alla domanda per la partita:

Categoria 1 (tribuna laterale / settore inferiore) : I biglietti ufficiali primari nelle posizioni premium della tribuna principale variano generalmente da 50 £ a 75 £ a biglietto.

Categoria 2 (angoli / settore superiore) : I posti standard negli angoli o nei livelli superiori costano di solito tra 35 £ e 55 £ .

Posti in piedi (Stehplatz) : I biglietti ufficiali per le terrazze in piedi nei settori di casa o ospiti sono i più accessibili, con prezzi generalmente intorno a 15 £-22 £ .

Pacchetti Hospitality & VIP : I premium business seat, l'accesso alle lounge e i biglietti hospitality ufficiali partono da circa 180 £-350 £+ a persona.

Mercato secondario della rivendita : Se i canali ufficiali generali si esauriscono, i prezzi sui marketplace di rivendita come StubHub oscillano in base alla domanda, generalmente a partire da circa 45 £-90 £+ per i posti standard.

FC Koeln-Werder Brema di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di FC Koeln e Werder Brema

L'FC Koeln ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone una. L'uscita più recente è stata la vittoria per 2-1 in DFB-Pokal sul campo del Würzburger Kickers il 24 agosto, dopo due successi consecutivi per 2-1 e 2-0 in amichevole contro la Real Sociedad. Gli unici punti lasciati per strada in questa serie sono arrivati con il pareggio per 2-2 contro l'Hertha Berlino nel pre-campionato. Il Koeln ha segnato 13 gol in queste cinque partite e ne ha subiti quattro.

Nelle ultime cinque partite del Werder Brema sono arrivate due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il risultato più recente è stato il 3-0 in DFB-Pokal contro l'SK Hansa Lüneeburg il 22 agosto. Il Brema ha perso l'ultima amichevole pre-campionato per 1-0 contro l'Auxerre e ha pareggiato due volte contro il Paderborn, entrambe finite 2-2. Ha segnato nove gol e ne ha subiti cinque in questa serie di cinque partite.

FC Koeln-Werder Brema: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club è stata una partita di Bundesliga del 12 aprile 2026, quando l'FC Koeln ha vinto 3-1 al RheinEnergieSTADION. Nelle ultime cinque sfide di Bundesliga, il bilancio è in perfetto equilibrio con una vittoria per parte e tre pareggi. L'unica vittoria esterna precedente in questa sequenza è andata al Brema, che ha vinto 1-0 a Colonia nel febbraio 2024.

Classifica: FC Koeln e Werder Brema

Nell'attuale classifica di Bundesliga, l'FC Koeln è ottavo mentre il Werder Brema occupa il 18° posto.