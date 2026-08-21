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Come acquistare i biglietti per Everton-Manchester United: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Everton
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L'Everton punta a mantenere il suo record del 100% di vittorie casalinghe all'Hill Dickinson Stadium e tu potresti essere lì per vedere se ci riuscirà

Per la seconda stagione consecutiva, l'Everton ha iniziato la propria campagna casalinga all'Hill Dickinson Stadium con una vittoria. Dopo aver ottenuto un successo per 2-0 contro il Crystal Palace all'esordio in campionato, ora punta a mantenere il proprio slancio in casa quando ospiterà il Manchester United nella terza giornata, domenica 6 settembre.

Bisogna tornare ad aprile 2022 per l'ultima volta in cui l'Everton ha avuto la meglio sul Manchester United nel Merseyside, con Anthony Gordon autore dell'unico gol della partita in quella occasione.

Tuttavia, l'Everton trarrà fiducia dalla positiva prestazione casalinga all'esordio stagionale e anche dal fatto che il Manchester United non è riuscito a brillare nell'ultima trasferta disputata.

Potreste unirvi alla folla dell'Hill Dickinson questo settembre per una delle partite più importanti della stagione dell'Everton. Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Everton-Manchester United, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Everton-Manchester United di Premier League?

Everton-Manchester United si gioca all'Hill Dickinson Stadium di Liverpool domenica 6 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 14:00 BST.

crest
Premier League - Game Week 3
Hill Dickinson Stadium

Come acquistare i biglietti per Everton-Manchester United di Premier League?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli digitali al 100%, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra prestabilita nelle settimane che precedono la partita per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: la vendita aperta al pubblico non membro è praticamente inesistente per le partite di Premier League.

Se siete alla ricerca di biglietti last minute, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Everton-Manchester United?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d'età e riduzioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati per categorie Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d'età differiscono da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: i club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: i posti centrali lungo i lati del campo e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre quelli nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • È necessaria la membership ufficiale: per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una membership ufficiale del club attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno fino al 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti siano limitati a 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote destinate ai tifosi in trasferta sono estremamente limitate e di norma vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri di base.

Forma

EVE

EVE - Forma

NEW
V3-1
LIL
D1-1
CRY
V2-0
PNE
V0-4
BOU
D1-1
Gol segnato (subito)
11/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MUN

MUN - Forma

PSG
D1-1
LEE
V1-1
MIL
S2-4
HUL
S2-0
IPS
V5-2
Gol segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Precedenti recenti

Testa a testa

EvertonPareggioManchester United
1
2
2
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
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Everton
EVE
1
FIN
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Everton badge
Everton
EVE
2
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Everton badge
Everton
EVE
0
FIN
5Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Everton - Manchester United

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
Formazione
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. PickfordJ. PickfordJ. TarkowskiJ. TarkowskiM. RoehlM. RoehlV. MykolenkoV. MykolenkoJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteH. ArmstrongH. ArmstrongJ. GarnerJ. GarnerT. GeorgeT. GeorgeK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallB. JohnsonB. JohnsonT. BarryT. BarryS. LammensS. LammensL. ShawL. ShawL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireB. FernandesB. FernandesB. MbeumoB. MbeumoK. MainooK. MainooM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansM. CunhaM. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Everton

Formazione titolare

Manchester United

Panchina

Allenatore

  • D. Moyes
  • M. Carrick
Everton

Infortuni e squalifiche

Manchester United

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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