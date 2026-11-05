Come acquistare i biglietti per Everton-Liverpool: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

L’Everton ospita il Liverpool domenica 29 novembre 2026 all’Hill Dickinson Stadium di Liverpool.

Nell’ultimo confronto di Premier League, disputato nell’aprile 2026, il Liverpool ha conquistato una vittoria di misura per 2-1 in casa dell’Everton. Quella storica sfida è stata il primo derby del Merseyside ufficiale giocato nel nuovo stadio dell’Everton, l’Hill Dickinson Stadium.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Everton-Liverpool, compresi i prezzi e i canali di vendita.

Quando si gioca Everton-Liverpool di Premier League?

Everton-Liverpool si gioca domenica 29 novembre all’Hill Dickinson Stadium di Liverpool.

Premier League - Game Week 12 29 nov 2026 - 07:00 Hill Dickinson Stadium

Come acquistare i biglietti di Everton-Liverpool di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Everton e Liverpool all’Hill Dickinson Stadium, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Controlla direttamente il portale ufficiale dell’Everton. Di norma, la priorità e la vendita dei biglietti sono riservate inizialmente ai soci ufficiali del club, agli abbonati e ai pacchetti hospitality ufficiali.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti attraverso i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Everton-Liverpool di Premier League?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati e delle opzioni per i biglietti di Everton-Liverpool di Premier League:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti per adulti nei settori di casa: Il prezzo ufficiale varia tra 55 £ e 75 £ a seconda del settore dell’Hill Dickinson Stadium.

Il prezzo ufficiale varia tra a seconda del settore dell’Hill Dickinson Stadium. Biglietti per il settore ospiti: Per i tifosi in trasferta, il prezzo è limitato alla tariffa standard della Premier League di 30 £ .

Per i tifosi in trasferta, il prezzo è limitato alla tariffa standard della Premier League di . Pacchetti hospitality ufficiali: In genere partono da circa 402 £ in su.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita primari del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti standard in rivendita: In genere partono da circa 170 £ per i posti nell’anello superiore, mentre i prezzi medi possono essere molto più alti a seconda della domanda.

Everton-Liverpool di Premier League: Tutto quello che c’è da sapere

Everton-Liverpool: Lo stato di forma

L’Everton arriva al derby in un momento difficile in campionato, avendo vinto soltanto due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell’ultima gara ha perso 2-0 contro l’Arsenal e ha subito anche una sconfitta per 0-2 contro il Chelsea: nelle ultime quattro partite di Premier League ha ottenuto una sola vittoria, l’1-0 di misura contro l’Ipswich. Il pareggio per 2-2 con l’Hull City è l’unico punto conquistato in un difficile periodo di ottobre.

Il Liverpool vive un momento molto diverso. Ha vinto le ultime quattro partite consecutive, segnando 15 goal e subendone quattro. Il suo risultato più recente in campionato è la vittoria per 2-0 sul Brighton; ha inoltre battuto il Brentford 2-1 in trasferta e conquistato un successo per 4-3 contro il Villarreal in Champions League. L’unica nota negativa nelle ultime cinque partite è stata la sconfitta per 3-0 contro il Manchester City in Premier League, all’inizio di ottobre.

Everton-Liverpool: I precedenti recenti

Il derby del Merseyside più recente si è disputato nell’aprile 2026, quando il Liverpool ha vinto 2-1 all’Hill Dickinson Stadium, nella prima partita ufficiale in assoluto giocata nel nuovo stadio dell’Everton. Negli ultimi cinque confronti tra i due club, il Liverpool ha vinto tre volte, con un pareggio e una vittoria dell’Everton. Nelle cinque partite sono stati segnati 11 goal complessivi: sette dal Liverpool e quattro dall’Everton.