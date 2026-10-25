Quando si parla delle grandi rivalità del calcio inglese, il derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton occupa sempre un posto di primo piano. Appassiona i tifosi da generazioni e continuerà a farlo ancora per molti anni.

Il prossimo attesissimo confronto tra Everton e Liverpool si giocherà all’Hill Dickinson Stadium domenica 29 novembre e i biglietti sono già prenotabili.

Con giocatori come Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall e James Tarkowski pronti a scendere in campo, l’ultima sfida tra le due grandi squadre del Merseyside si preannuncia un altro appuntamento imperdibile.

Ma come assistere dal vivo a tutte le emozioni del derby? GOAL presenta tutte le opzioni disponibili per acquistare i biglietti di Everton-Liverpool, indicando dove trovarli e quanto costano.

Quando si gioca il prossimo derby del Merseyside?

Data Partita (ora locale) Biglietti Stadio (località) Domenica 29 novembre Premier League: Everton-Liverpool (12:00 GMT) Biglietti Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30/31 gennaio Premier League: Liverpool-Everton (orario da definire) Biglietti Anfield (Liverpool)

Come acquistare i biglietti di Everton-Liverpool in Premier League

I biglietti ufficiali per la partita di Premier League tra Everton e Liverpool del 29 novembre possono essere acquistati direttamente attraverso i canali ufficiali dei club o un partner di viaggio autorizzato. Come prevedibile, per un derby del Merseyside così richiesto la vendita libera al pubblico è sostanzialmente inesistente.

Tifosi di casa (quota Everton) : I biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria elettronica dell’Everton. Per averne diritto, è necessario essere titolari di un’iscrizione ufficiale attiva al club.

Tifosi ospiti (quota Liverpool) : I biglietti ufficiali per il settore ospiti sono venduti esclusivamente tramite il portale ufficiale dei biglietti del Liverpool FC ai tifosi idonei che soddisfano specifici criteri relativi ai crediti per le partite in trasferta.

Canale d’acquisto / tifosi interessati Inizio della vendita Modalità di assegnazione dei biglietti Sorteggio per i tifosi di casa dell’Everton (iscritti Forever Blue+) Lunedì 2 novembre Gli iscritti partecipano a un sorteggio le cui iscrizioni si chiudono venerdì 6 novembre Vendita agli iscritti Forever Blue dell’Everton Dopo la chiusura del sorteggio Gli eventuali biglietti restituiti o rimasti disponibili vengono messi in vendita agli iscritti Forever Blue secondo l’ordine di richiesta. Quota ospiti del Liverpool (tifosi idonei) Lunedì 9 novembre I tifosi idonei in possesso di un link personale possono acquistare online dalle 13:00 alle 17:00

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per Everton-Liverpool, il derby del Merseyside, sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un’opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti di Everton-Liverpool in Premier League?

I biglietti ufficiali per il derby del Merseyside tra Everton e Liverpool all’Hill Dickinson Stadium rientrano nella fascia di categoria A dell’Everton.

I prezzi nominali dei biglietti ordinari per i tifosi di casa vanno da 55 £ a 75 £ per gli adulti, mentre quelli per i tifosi ospiti hanno un tetto massimo di 30 £, secondo la tariffa standard della Premier League.

Di seguito, i prezzi nominali ufficiali dei biglietti per una partita di Premier League di categoria A in casa dell’Everton, suddivisi per settore:

Settore e tribuna Prezzo adulti Tariffe ridotte Tribune Est e Ovest (lungo le linee laterali) 75 £ 52-56 £ Tribuna Sud (settore dei tifosi di casa più calorosi / anello superiore) 71 £ 52 £ Tribuna Nord (settore dei tifosi di casa dietro la porta) 67 £ 50 £ Tribuna Famiglie 55-63 £ 19 £

Controlla il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita sul mercato secondario come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c’è da sapere sull’Hill Dickinson Stadium

L’Hill Dickinson Stadium è la moderna casa dell’Everton Football Club affacciata sull’acqua. Ha una capienza di 52.769 spettatori e si trova a Bramley-Moore Dock, sulle rive del fiume Mersey a Liverpool.

Inaugurato ufficialmente nel 2025, ha posto fine al legame durato 133 anni tra l’Everton e Goodison Park ed è uno degli impianti tecnologicamente più avanzati e architettonicamente più suggestivi dello sport britannico.

Per oltre vent’anni, l’Everton ha cercato attivamente un impianto moderno che sostituisse Goodison Park, privo di spazio per espandersi. Dopo il fallimento dei progetti a King’s Dock e Kirkby, il club si è assicurato nel 2017 l’area di Bramley-Moore Dock, in parte abbandonata. I lavori sono iniziati nell’agosto 2021 e si sono conclusi nel dicembre 2024.

Momenti memorabili all’Hill Dickinson Stadium

Everton Under 18-Wigan Under 18 1-2 (febbraio 2025) : Il primo evento di prova dello stadio, davanti a 10.000 tifosi. Il subentrato Ray Robert ha segnato il primo gol di sempre dell’Everton nell’impianto.

Everton-Brighton & Hove Albion 2-0 (agosto 2025) : La prima partita ufficiale di Premier League. Iliman Ndiaye ha segnato lo storico primo gol in campionato su assist di Jack Grealish.

Super League Magic Weekend (luglio 2026) : Un grande festival di rugby a 13 durato due giorni, che ha richiamato la cifra record di 82.925 tifosi nell’arco del fine settimana.

Sede di Euro 2028: L’impianto è già stato scelto tra i principali stadi che ospiteranno il prossimo torneo UEFA Euro 2028. Vi sono in programma quattro partite della fase a gironi e un ottavo di finale.

Everton-Liverpool: Tutto quello che c’è da sapere sul derby del Merseyside

Everton-Liverpool: I precedenti recenti nel derby del Merseyside

Il derby del Merseyside è una delle sfide più ricche di storia, passione e rivalità del calcio mondiale. Disputato tra Liverpool ed Everton, detiene il primato di derby della massima serie inglese giocato con continuità da più tempo: si è tenuto senza interruzioni in ogni stagione dal 1962-63.

Alla luce degli incontri più recenti, il Liverpool è in vantaggio nel bilancio complessivo. Nelle 248 partite disputate tra le due squadre, il Liverpool ha ottenuto 102 vittorie, l’Everton 68 e i pareggi sono stati 78.

L’ultima sfida tra le rivali cittadine si è giocata nell’aprile 2026: il Liverpool ha battuto l’Everton 2-1 nel primo derby del Merseyside disputato nel nuovo Hill Dickinson Stadium dell’Everton.



