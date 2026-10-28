Quando si parla delle grandi rivalità del calcio inglese, il derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton occupa sempre un posto di rilievo. Appassiona i tifosi da generazioni e continuerà a farlo ancora per molti anni.

Il prossimo atteso confronto tra Everton e Liverpool si giocherà all’Hill Dickinson Stadium domenica 29 novembre, e i biglietti sono già prenotabili.

Con giocatori come Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall e James Tarkowski pronti a scendere in campo, l’ultima sfida tra le due grandi squadre del Merseyside si preannuncia un altro appuntamento imperdibile.

Ma come assistere di persona a tutte le emozioni del derby? GOAL presenta tutte le opzioni disponibili per i biglietti di Everton-Liverpool, spiegando dove acquistarli e quanto costano.

Quando si giocherà il prossimo derby del Merseyside?

Data Partita (ora locale) Biglietti Stadio (località) Domenica 29 novembre Premier League: Everton-Liverpool (12:00 GMT) Biglietti Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30/31 gennaio Premier League: Liverpool-Everton (orario da definire) Biglietti Anfield (Liverpool)

Come acquistare i biglietti per Everton-Liverpool di Premier League

I biglietti ufficiali per Everton-Liverpool di Premier League del 29 novembre possono essere acquistati direttamente attraverso i canali ufficiali dei club o un partner di viaggio autorizzato. Come prevedibile, per un derby del Merseyside così richiesto la vendita libera al pubblico è di fatto inesistente.

Tifosi di casa (settore Everton) : I biglietti ufficiali possono essere acquistati direttamente attraverso il portale ufficiale di biglietteria online dell’Everton. Per averne diritto è necessario avere un’iscrizione attiva al club.

Tifosi ospiti (settore Liverpool) : I biglietti ufficiali per il settore ospiti sono venduti esclusivamente attraverso il portale ufficiale dei biglietti del Liverpool FC ai tifosi che soddisfano specifici requisiti relativi ai crediti per le trasferte.

Modalità d’acquisto / tifosi interessati Data d’inizio della vendita Modalità di assegnazione dei biglietti Sorteggio per i tifosi dell’Everton (iscritti Forever Blue+) Lunedì 2 novembre Gli iscritti partecipano a un sorteggio le cui iscrizioni si chiudono venerdì 6 novembre Vendita agli iscritti Forever Blue dell’Everton Dopo la conclusione del sorteggio Gli eventuali biglietti restituiti o rimasti disponibili vengono messi in vendita agli iscritti Forever Blue in ordine di richiesta. Biglietti per il settore ospiti del Liverpool (tifosi aventi diritto) Lunedì 9 novembre I tifosi aventi diritto possono acquistare online tramite un link personale dalle 13:00 alle 17:00

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per Everton-Liverpool, il derby del Merseyside, sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un’opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo momento.

Quanto costano i biglietti per Everton-Liverpool di Premier League?

I biglietti ufficiali per il derby del Merseyside tra Everton e Liverpool all’Hill Dickinson Stadium rientrano nella categoria A dell’Everton.

I prezzi nominali dei biglietti ordinari per i tifosi di casa vanno da 55 a 75 £ per gli adulti, mentre quelli per i tifosi ospiti sono soggetti al tetto standard di 30 £ previsto dalla Premier League.

Di seguito, i prezzi nominali ufficiali dei biglietti per le diverse categorie di posti di una partita di Premier League di categoria A in casa dell’Everton:

Settore e tribuna Prezzo adulti Tariffe ridotte Tribune est e ovest (lungo le linee laterali) 75 £ 52-56 £ Tribuna sud (settore più caloroso dei tifosi di casa / anello superiore) 71 £ 52 £ Tribuna nord (settore dei tifosi di casa dietro la porta) 67 £ 50 £ Tribuna famiglie 55-63 £ 19 £

Consulta il portale ufficiale della biglietteria del club per ulteriori informazioni o i siti di rivendita secondaria come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c’è da sapere sull’Hill Dickinson Stadium

L’Hill Dickinson Stadium è la moderna casa dell’Everton Football Club sul lungofiume. Ha una capienza di 52.769 posti e si trova a Bramley-Moore Dock, sulle rive del fiume Mersey a Liverpool.

Inaugurato ufficialmente nel 2025, ha posto fine ai 133 anni dell’Everton a Goodison Park ed è uno degli impianti tecnologicamente più avanzati e architettonicamente più suggestivi dello sport britannico.

Per oltre due decenni, l’Everton aveva cercato attivamente una sede moderna che sostituisse Goodison Park, circondato da edifici. Dopo il fallimento dei progetti a King’s Dock e Kirkby, nel 2017 il club si è assicurato l’area parzialmente abbandonata di Bramley-Moore Dock. La costruzione è iniziata nell’agosto 2021 ed è stata completata nel dicembre 2024.

Momenti memorabili all’Hill Dickinson Stadium

Everton Under 18 1-2 Wigan Under 18 (febbraio 2025) : Il primo evento di prova dello stadio, davanti a 10.000 tifosi. Il subentrato Ray Robert ha segnato il primo gol in assoluto dell’Everton nell’impianto.

Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (agosto 2025) : La prima partita ufficiale di Premier League. Iliman Ndiaye ha segnato lo storico primo gol in campionato su assist di Jack Grealish.

Super League Magic Weekend (luglio 2026) : Un grande festival di rugby a 13 durato due giorni, che ha richiamato il numero record di 82.925 tifosi nell’arco del fine settimana.

Tra gli stadi ospitanti di Euro 2028: L’impianto è già stato scelto come uno dei principali stadi della prossima edizione di UEFA Euro 2028 e ospiterà quattro partite della fase a gironi e un ottavo di finale.

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Il derby del Merseyside è una delle sfide più ricche di storia, passione e rivalità del calcio mondiale. Disputato tra Liverpool ed Everton, detiene il primato di derby della massima serie inglese giocato senza interruzioni da più tempo, in ogni stagione a partire dal 1962-63.

Considerando anche gli incontri più recenti, il Liverpool è in vantaggio nel bilancio complessivo. Nelle 248 partite disputate tra le due squadre, il Liverpool ha vinto 102 volte, l’Everton 68 e i pareggi sono stati 78.

L’ultima sfida tra le due rivali cittadine si è giocata nell’aprile 2026: il Liverpool ha battuto l’Everton 2-1 nel primo derby del Merseyside disputato nel nuovo Hill Dickinson Stadium dell’Everton.



